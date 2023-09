Katy Perry bán bản quyền 5 album với giá 225 triệu USD

(Ảnh: Parade)

Theo nguồn tin từ Billboard, Katy Perry đã ký một thỏa thuận bán bản quyền 5 album phòng thu của mình cho Litmus Music với giá 225 triệu USD. Đây là những album được nữ ca sĩ phát hành từ năm 2008 đến năm 2020, bao gồm Teenage Dream, One of the Boys, PRISM, Witness và Smile.

Nói về thỏa thuận này, chủ tịch của Litmus Music cho biết: "Katy Perry là một người có tầm nhìn sáng tạo, tạo ra những tác động lớn trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, phim ảnh và các hoạt động từ thiện. Các bài hát của Katy Perry là một phần thiết yếu trong kết cấu văn hóa toàn cầu. Chúng tôi rất biết ơn khi được làm việc cùng nhau một lần nữa".

Thông tin này khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về lí do khiến cô quyết định bán bản quyền loạt album đình đám của mình. Đáng chú ý, vào tháng 4 vừa qua, giám khảo American Idol tiết lộ đang chuẩn bị cho một album mới và tour diễn vòng quanh thế giới. Chính vì vậy, việc bán bản quyền các album cũ khiến khán giả hoang mang về động thái tiếp theo của nữ ca sĩ.

Trong những năm gần đây, các công ty đầu tư liên tục thu thập danh mục âm nhạc của các nghệ sĩ, bao gồm cả Justin Bieber và Bob Dylan. Nguyên nhân của việc thu mua số lượng lớn này được cho là do sự phát triển của dịch vụ phát trực tuyến, biến những ca khúc này thành một nguồn doanh thu lớn và đáng tin cậy.