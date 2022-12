Justin Bieber gần đạt được thỏa thuận trị giá 200 triệu USD để bán bản quyền âm nhạc

(Ảnh: Getty Images)

Justin Bieber sắp đạt được thỏa thuận bán bản quyền âm nhạc của mình cho Hipgnosis Songs Capital do Blackstone Inc. hậu thuẫn trong một giao dịch trị giá khoảng 200 triệu USD. Tin tức nóng hổi này được báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên. Người ta nói rằng thỏa thuận tiềm năng bao gồm sự quan tâm đối với cả danh mục âm nhạc được xuất bản và ghi âm của Justin Bieber.

Trong khi thị trường danh mục âm nhạc bùng nổ trong môi trường lãi suất thấp của đại dịch, người mua đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tài trợ cho các giao dịch và hợp lý hóa các với nghệ sĩ khi chi phí vay tiền tăng lên.

Ca sĩ 28 tuổi Love Yourself và các bài hát của anh ấy được coi là trẻ trong thị trường bản quyền âm nhạc. Thị trường này vốn bùng nổ chủ yếu nhờ vào việc các nghệ sĩ lớn tuổi kiếm tiền từ công việc để đời của họ. Mặc dù các nghệ sĩ như Bob Dylan, Stevie Nicks và Bruce Springsteen đã tìm kiếm các thỏa thuận để giúp củng cố di sản của họ và tham gia vào các lợi ích về thuế, một số nghệ sĩ trẻ bao gồm John Legend và Ryan Tedder đã chuyển sang tận dụng thị trường này.

Một trong những người cho biết thỏa thuận này sẽ là vụ mua lại bản quyền âm nhạc lớn nhất cho Hipgnosis cho đến nay. Đầu năm nay, Hipgnosis Songs Capital đã mua bản quyền danh mục bài hát của Justin Timberlake - một người bán tương đối trẻ khác - trong một thỏa thuận trị giá hơn 100 triệu USD, theo những người quen thuộc với vấn đề này cho hay.

Nếu một thỏa thuận được ký kết, Hipgnosis sẽ thu doanh thu từ các luồng tiền bản quyền sáng tác và âm nhạc được ghi âm của Justin Bieber. Universal Music Group N.V. vẫn sở hữu các bản thu âm chính của Bieber, hoặc bản quyền âm nhạc được ghi lại và quản lý danh mục sáng tác của ca sĩ này.

Nhiều nhà đầu tư đã nói rằng âm nhạc cũ là một khoản đầu tư an toàn hơn, đặc biệt là khi việc phát trực tuyến các danh mục hàng thập kỷ đã bùng nổ. Đầu tư vào âm nhạc mới hơn được một số người coi là rủi ro cao hơn vì mức độ phổ biến của nó trong thời gian dài chưa được kiểm chứng. Sau khi âm nhạc được phát hành lần đầu tiên, mức tiêu thụ và doanh thu mà nó tạo ra tăng đột biến ngay từ đầu, sau đó có xu hướng giảm dần trong khoảng một thập kỷ. Cuối cùng, một bài hát hoặc một danh mục đạt được tốc độ phát ổn định, có thể đoán trước được.

Justin Bieber đã phát hành sáu album phòng thu từ năm 2010 đến năm 2021 cũng như một số album phối lại và tổng hợp. Nam ca sĩ gốc Canada cũng đã phát hành hàng tá đĩa đơn và là cộng tác viên ăn ý trong các bài hát bao gồm Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee, I’m the One của DJ Khaled và STAY với Kid LAROI.

Là người Canada, Justin Bieber được phát hiện vào năm 13 tuổi qua các video trên YouTube bởi nhà quản lý tài năng nổi tiếng và giám đốc điều hành thu âm Scooter Braun, người sau này trở thành quản lý của Justin.

Hipgnosis Songs Capital được thành lập vào cuối năm ngoái với việc Blackstone cam kết đầu tư 1 tỷ USD ban đầu để ra mắt phương tiện tư nhân với sự hợp tác của Hipgnosis Song Management Ltd., trong đó công ty cổ phần tư nhân ở New York cũng chiếm đa số cổ phần. Hipgnosis Song Management cung cấp các thỏa thuận cho quỹ và tách biệt với Hipgnosis Songs Fund Ltd., công ty giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán London và đã mua hơn 2 tỷ USD bản quyền âm nhạc.

Hipgnosis được dẫn dắt bởi cựu quản lý ngôi sao nhạc pop Merck Mercuriadis, người mà theo những người trong ngành nhận xét là động lực thúc đẩy số lượng bùng nổ các giao dịch bản quyền âm nhạc và giá trị giao dịch của chúng trong những năm gần đây.