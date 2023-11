Jung Kook đánh bại tất cả các nghệ sĩ Vpop, thống trị Spotify tại Việt Nam!

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Spotify, hệ thống các BXH cuối năm của Spotify Việt Nam là một cái nhìn khá khách quan về xu hướng nghe nhạc của khán giả trẻ trong năm qua. Đúng như thông lệ, vào tối 29/11, Spotify Việt Nam đã cho ra mắt 4 BXH quan trọng. Trong đó gồm 2 BXH dành riêng cho các nghệ sĩ Việt Nam và các ca khúc Việt Nam: Top Bài Hát Việt 2023 và Top Nghệ Sĩ Việt 2023. Bên cạnh đó là 2 BXH tổng thể, không phân biệt quốc gia: Top Nghệ Sĩ 2023 Việt Nam và Top Bài Hát 2023 Việt Nam.

Ở 2 BXH dành riêng cho nghệ sĩ và bài hát Việt, MCK và tlinh lần lượt là 2 cái tên thống trị của Top Nghệ Sĩ Việt 2023 và Top Bài Hát Việt 2023. Tuy nhiên, chủ nhân của 2 BXH tổng hợp còn lại là Top Nghệ Sĩ 2023 Việt Nam và Top Bài Hát 2023 Việt Nam lại cùng gọi tên 1 người: Jung Kook, cậu út của boygroup số 1 thế giới hiện tại BTS.

Jung Kook là nghệ sĩ hot nhất trên Spotify Việt Nam năm nay!

Đây hoàn toàn là một điều không mấy bất ngờ khi Jung Kook đã có một năm cực kì thành công, "khuấy động" các BXH âm nhạc toàn cầu với đĩa đơn solo debut Seven ấn tượng. Seven debut ngay vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc đạt 1 tỉ stream trên Spotify nhanh nhất lịch sử. Sau đó, Jung Kook cũng đã cho ra mắt album solo đầu tay mang tên Golden, tiếp tục "gây bão" khắp toàn cầu.

Khán giả Việt Nam nói chung và cộng đồng ARMY tại Việt Nam nói riêng cũng khó lòng nằm ngoài sức hút toàn cầu của Jung Kook. Và vị trí Quán quân ở cả 2 BXH Top Nghệ Sĩ 2023 Việt Nam và Top Bài Hát 2023 Việt Nam chính là minh chứng quá rõ ràng về sức hút không thể chối cãi của Jung Kook tại thị trường Việt Nam.

Trong Top Nghệ Sĩ 2023 Việt Nam có thể thấy trong top 10 là sự pha trộn giữa Vpop - Kpop - USUK. Jungkook là đại diện Kpop, giữ vị trí số 1 trong khi Jimin cũng giữ vị trí số 8. Nhóm BTS cũng giữ vị trí số 3 tổng thể, chứng tỏ sự "xâm chiếm" mạnh mẽ của boygroup nhà HYBE. MCK đứng nhất ở BXH Top Nghệ Sĩ Việt 2023 tuy nhiên với BXH tổng thể chỉ dừng ở vị trí Á quân, đứng trên Grey D (#4), tlinh (#5), Sơn Tùng (#9), Đen Vâu (#10). Taylor Swift là đại diện USUK duy nhất trong BXH, giữ vị trí số 7 tổng thể.

Top 10 Nghệ Sĩ 2023 Viêt Nam. Jungkook dẫn đầu, vượt qua nhiều cái tên Việt Nam như MCK, Grey D, tlinh, Sơn Tùng, Đen Vâu,...

Ở BXH Top Bài Hát 2023 Việt Nam, Seven của Jung Kook giữ vị trí số 1, là ca khúc hot nhất trên Spotify Việt Nam năm vừa qua. Jung Kook thậm chí có thêm ca khúc thứ 2 trong top 10 với Left And Right kết hợp với Charlie Puth giữ vị trí số 3. Jimin cũng xuất sắc giữ vị trí Á quân. V cũng có 2 ca khúc lần lượt là Slow Dancing (#5) và Love Me Again (#9). Hơn 1/2 top 10 đều là ca khúc của các thành viên BTS, thực sự rất ấn tượng!

Top 10 BXH Top Bài Hát 2023 Việt Nam