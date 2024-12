Chiều 25/12, SBS Gayo Daejun 2024, đại hội âm nhạc lớn nhất nhì dịp cuối năm, đã chính thức diễn ra và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Dàn line-up chương trình quy tụ loạt idol hot nhất hiện tại như aespa, IVE, Stray Kids, NewJeans, BABYMONSTER….

Năm nay, SBS Gayo Daejun chơi lớn khi mời được “ông hoàng Kpop” G-Dragon, đồng thời trở thành sân khấu tái xuất của 2NE1 sau lần cuối xuất hiện tại chính Lễ trao giải này 10 năm trước, ngay trước khi nhóm nhạc “đóng băng” hoạt động. Do vậy, SBS Gayo Daejun là 1 dịp vô cùng phù hợp để 4 cô gái trở lại đầy ngạo nghễ.

Tổ hợp loạt hit đình đám được 2NE1 mang trở lại sân khấu, quẩy "bung nóc" SBS Gayo Daejun 2024

Xuất hiện với tạo hình hầm hố mang đậm màu sắc YG, 2NE1 đã mang trở lại tổ hợp hit làm nên tên tuổi nhóm như Fire, I Don’t Care, I Am The Best, Ugly, Come Back Home… Nhờ những giai điệu sôi động bồi hồi, người hâm mộ như xuyên không trở về thời hoàng kim sự nghiệp của 4 mảnh ghép. Bộ tứ đã đốt cháy cả sân khấu SBS Gayo Daejun, xứng danh nhóm nhạc thuộc hàng ngũ huyền thoại của Kpop.

Đây là sân khấu tái xuất của 4 cô gái sau 10 năm trình diễn tại chính SBS Gayo Daejun

Màn trình diễn này đã tạo nên làn sóng gây sốt khắp mặt trận truyền thông và âm nhạc. Không chỉ netizen, Taeyeon (SNSD) cũng bị bắt thóp khoảnh khắc làm fangirl, thể hiện tình cảm đối với 2NE1. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải đoạn chụp màn hình sân khấu của 2NE1, ngầm ủng hộ màn tái xuất của nhóm nhạc.

Taeyeon đăng tải story, bày tỏ sự ủng hộ tới những người đồng nghiệp cùng thời

Đáng nói, SNSD và 2NE1 từng là đối thủ không đội trời chung thời bấy giờ. Cả 2 nhóm đều bị đặt lên bàn cân so sánh suốt khoảng thời gian dài khiến FC 2 bên không khỏi “sôi máu”. Fan Kpop gen 2 chác hẳn không thể nào quên giai thoại “chiến nhau” tưng bừng giữa SONE và BLACKJACK, không bên nào chịu thua bên nào. Công chúng cũng đều tin rằng giữa SNSD và 2NE1 có hiềm khích do áp lực từ dư luận. Tất nhiên, cả 2 nhóm chưa 1 lần lên tiếng chính thức nên thuyết âm mưu này càng thêm phần giá trị.

SNSD

và 2NE1 từng có giai đoạn "kèn cựa" nhau khắp mặt trận MXH

Vì thế, động thái của Taeyeon đã xóa tan mối thâm thù giữa 2 nhóm nữ biểu tượng của làng nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, chỉ có 1 vấn đề nhỏ là Taeyeon chọn đúng khung hình bộ tứ 2NE1 quẩy “bay màu”, 4 người ai nấy cũng biến dạng trong tấm ảnh. Tất nhiên, cộng đồng mạng hoan hỉ vô cùng với tấm ảnh này.

Động thái của Taeyeon khiến netizen dậy sóng vì cả 2 nhóm gần như không có tương tác chung nào

Netizen bày tỏ sự bất ngờ với chiếc story của Taeyeon bởi 2 nhóm hiếm khi được trông thấy tương tác qua lại với nhau. Nhiều người còn hy vọng SNSD và 2NE1 sẽ hợp tác trong 1 show giải trí hay sân khấu kết hợp nào đó trong tương lai. Ngoài ra, FC 2 bên giờ đây chỉ biết cười mệt vì đã “đấu khẩu” mệt nghỉ suốt thời thanh xuân.

Một số bình luận của netizen:

- Idol 2 tiếng chị em, fandom 4 tiếng chị em...

- Ai tham gia vào đại chiến SONE với BLACKJACK chắc dở có 2 mụn con rồi.

- 2 nhóm đều làm nên thời kỳ huy hoàng Kpop gen 2.

- Các chị kết hợp làm sân khấu chung cho nóng.

- Bà Taeyeon chọn ảnh tàn ác dữ vậy.