Trưa 25/11, 2NE1 đã chính thức công bố seatmap (sơ đồ chỗ ngồi) và từng hạng mục vé cho buổi concert diễn ra tại Việt Nam vào tháng 2/2025 tới đây. Theo dự kiến, mỗi đêm diễn của nhóm nhạc huyền thoại Kpop có sức chứa khoảng 8.000 ghế ngồi, tổng cộng sẽ chào đón khoảng 16.000 - 17.000 khán giả.

Seatmap, hạng mục vé và các thông tin liên quan đã chính thức được công bố

Ngoài ra, mức giá săn vé dao động từ 2.5 triệu đồng đến 6.5 triệu đồng. Đặc biệt, hạng vé VIP sẽ đi kèm trọn gói quyền lợi được gặp gỡ giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ ở phần cuối buổi hòa nhạc. Một vấn đề bất cập ở đây là tất cả các hạng vé đều là vé ngồi. Một số khán giả cảm giác có chút hụt hẫng vì vé đứng giúp fan có thể dễ dàng nhún nhảy, quẩy tưng bừng hơn.

Các hạng vé dao động từ 2.2 triệu đồng tới 6.5 triệu đồng

Người hâm mộ nhốn nháo trước tin tức này, bày tỏ sự thích thú vì đây là một mức giá ổn áp để được gặp thần tượng. Hơn thế nữa, nhiều netizen hóm hỉnh kêu gọi lập team săn vé, cũng như tích góp tiền túi để chuẩn bị “cống nộp” cho tư bản.

Song song đó, có một số ý kiến cho rằng giá vé như vậy là khá cao so với mặt bằng chung. Nhiều khán giả đưa lên bàn cân so sánh giá vé concert 2NE1 tại Việt Nam và Thái Lan. Hạng vé thấp nhất tại xứ Chùa vàng là 2.800 baht (hơn 2 triệu đồng) và cao nhất là 7.800 baht (hơn 5.7 triệu đồng), sự khác biệt không quá lớn so với concert tại Việt Nam. Với giá vé này, tại thị trường Thái Lan là hợp lý còn tại Việt Nam thì chưa chắc sức bán đã tốt hơn bởi thời gian diễn ra 2 concert tại Thái Lan và Việt Nam khá gần nhau. Đây là điều mà nhiều fan của 2NE1 đang rất cân nhắc.

Một số bình luận của netizen:



- Có bà nào nhận camp vé không ạ chứ tui camp toàn trượt hết á.

- Thôi giờ tích góp chứ chuẩn bị nộp tiền cho tư bản rồi.

- Trời ơi đợi mãi thôi á. Tiết kiệm dần thôi các bác ơi.

- Nói ra không biết có bị nói không nhưng giá vé hơi đắt nhỉ? Chứ vé concert bên Thái còn rẻ hơn á.

- Concert thân thiện với cái lưng của em. Giờ săn được vé nữa là 10 điểm.

- Tự dưng tôi thấy 1 tháng lương trong cái ô màu xanh á

Bộ tứ 2NE1 sẽ bung xõa hết cỡ tại 2 buổi concert được tổ chức Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM vào ngày 15 và 16/2/2025 sắp tới. Việt Nam là chặng diễn được bổ sung thêm, thuộc khuôn khổ tour hòa nhạc tái hợp nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt của nhóm. Người hâm mộ “lót gạch” hóng cực mạnh vào 4 cô gái sẽ đem đến những sân khấu rực lửa, cháy “banh nóc” tới khán giả.