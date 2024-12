Trên Instagram hơn 23 triệu người theo dõi mới đây, G-Dragon bất ngờ đăng tải đoạn video story Dance Challenge "capcut giật giật" với siêu hit APT. của Rosé (BLACKPINK). Trong đoạn clip, bộ đôi "tiền bối - hậu bối" bỗng trở thành cặp anh em "tẻn tẻn", cùng nhau "quẩy" trên giai điệu của trò chơi uống rượu đình đám.

Không chỉ thế, "ông hoàng Kpop" còn viết dòng trạng thái "Who run the world? Number One Gurl" (Ai cai trị thế giới? Cô gái số 1). Number One Girl là một trong những ca khúc nằm trong album rosie của Rosé nên dòng chữ của G-Dragon như khẳng định nàng "bông hồng nước Úc" là người "điều hành" thế giới với siêu hit gây bão toàn cầu thời gian qua. Khoảnh khắc này khiến cho người hâm mộ như "ngồi trên đống lửa" vì màn hội ngộ của trưởng nhóm BIGBANG và cô em thân thiết.

Clip “quẩy” APT. của G-Dragon và Rosé (BLACKPINK)

G-Dragon và Rosé hóa cặp anh em "tẻn tẻn" nhảy dance challenge ca khúc APT.

Màn hội ngộ hiếm hoi của cả hai gây sốt MXH

Sau story "chấn động" của G-Dragon, Rosé cũng "đáp lễ" bằng icon "quỳ lạy" đàn anh

Rosé (BLACKPINK) có thể xem là "ngoại lệ" của G-Dragon khi cô là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi mà "ông hoàng Kpop" thường xuyên đăng tải, ủng hộ trên trang cá nhân. Trước đó, G-Dragon đã chia sẻ bài đăng của thành viên BLACKPINK về full album solo rosie trên story Instagram. Anh không quên đính kèm hình gif (ảnh động) "cute hột me) của đàn em và lồng ghép giai điệu ca khúc Without You - sản phẩm của G-Dragon với màn góp giọng của Rosé từng ra mắt vào năm 2012.

G-Dragon dành sự ủng hộ cho Rosé với full album đầu tiên trong sự nghiệp

Trước đó, từ thời điểm mới chỉ là thực tập sinh YG và chưa debut cùng BLACKPINK, Rosé đã có cơ hội hợp tác cùng tiền bối G-Dragon với ca khúc Without You - sản phẩm nằm trong album One Of A Kind của "ông hoàng Kpop". Đây cũng là sản phẩm hợp tác đầu tiên và duy nhất của G-Dragon - Rosé tính đến thời điểm hiện tại nên sau đoạn clip mới nhất, người hâm mộ lại "gào thét" mong muốn cả hai sẽ sớm có màn tái hợp trong tương lai.