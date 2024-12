2024 chắc chắn là 1 năm “đại thắng” của Quang Hùng MasterD sau khi anh ghi danh vào Anh Trai Say Hi. Nhờ sức nóng 1000 độ không tưởng của show, tên tuổi của nam ca sĩ vụt sáng bất ngờ, trở thành 1 trong những hot mem của dàn Anh Trai. Đây là “quả ngọt” vô cùng xứng đáng sau hơn 10 năm Quang Hùng Master chật vật tìm kiếm hào quang ở thị trường âm nhạc nước nhà.

Quang Hùng MasterD đã có 1 năm bùng nổ sau khi tham gia Anh Trai Say Hi

Được biết đến nhờ bản cover mashup 30 hit Vpop từng viral 1 thời, Quang Hùng MasterD nổi lên như 1 hiện tượng mạng. Năm 2018, anh tham gia chương trình The Debut 2018 nhưng chưa tạo được nhiều ấn tượng. Quang Hùng MasterD còn “chắp bút” cho không ít ca khúc nổi tiếng như Là Bạn Không Thể Yêu (Lou Hoàng), Vì Yêu Là Nhớ (Han Sara), Em Lỡ Yêu Sai Anh (Jin Ju)...

Sau đó, Quang Hùng MasterD cũng có cho riêng mình các sản phẩm âm nhạc như Đừng Khóc Một Mình (OST Thiếu Gia Ở Đợ), Đừng Vì Anh Khóc… Tuy nhiên, phải đến khi Dễ Đến Dễ Đi được trình làng vào năm 2021, tên tuổi của nam ca sĩ mới thực sự lên 1 tầm cao mới. Ca khúc viral khắp mọi mặt trận tại Thái Lan, tạo nên làn sóng “đu trend” trên Tiktok xứ Chùa Vàng.

Dễ Đến Dễ Đi - Bản hit đưa tên tuổi của Quang Hùng MasterD vụt sáng thành sao tại showbiz Thái Lan

Giai điệu bắt tai mang mang sắc của âm nhạc Thái, cùng với visual điển trai sáng bừng, Quang Hùng MasterD đã gây dựng cho mình 1 cộng đồng người hâm mộ lớn tại nơi đây, sẵn sàng “rút ví” và ủng hộ nồng nhiệt mọi hoạt động giải trí của anh. Đáng tiếc thay, khán giả Việt Nam vẫn cảm thấy xa lạ khi nhắc đến tên anh, thậm chí “ngó lơ” những nỗ lực của nam ca sĩ trên con đường chinh phục cả 2 thị trường âm nhạc.

Anh Trai Say Hi đã thành công đưa Quang Hùng MasterD đến gần với công chúng Việt Nam hơn, mở rộng quy mô của toàn FC. Mới đây, Quang Hùng MasterD đã xuất sắc mang về 3 đề cử tại WeChoice Awards 2024, tương đương với 3 hạng mục gồm Nhân vật truyền cảm hứng, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá và Best Fandom Forever - Musik.

Anh chàng có cho mình 3 đề cử danh giá tại WeChoice Awards 2024

Chia sẻ với WeChoice, Quang Hùng bât mí về ngã rẽ sự nghiệp đầy thăng trầm của mình. Sau cơn sốt Dễ Đến Dễ Đi, Quang Hùng MasterD được săn đón nồng nhiệt tại ngành công nghiệp giải trí Thái Lan. Điều này càng khiến anh “vắt óc” suy nghĩ khi độ nổi tiếng ở 2 thị trường càng ngày càng có sự chênh lệch rõ rệt.

“Thời điểm đó, vài công ty ở Thái Lan cũng đã ngỏ lời mời tôi về hoạt động với điều kiện tôi phải sang đó ở, học ngôn ngữ mới và làm việc như một ngôi sao tại đất nước của họ. Với một nghệ sĩ trẻ như tôi khi ấy thì đây là một cơ hội khá hấp dẫn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đắn đo. Tôi đưa ra cho mình 2 con đường, một là nhận lời bắt đầu bước ngoặt mới, hai là phải cố gắng tiếp tục ra bài, làm việc hết khả năng để chứng minh mình vẫn có thể trụ vững ở thị trường âm nhạc Việt Nam, được chính khán giả quê hương dành tình yêu và đón nhận. Khi tôi đang cân nhắc cho những sự lựa chọn thì từ khóa 'Quang Hùng là con ghẻ quốc dân xuất hiện', nó lại khiến tôi hoài nghi chính mình: 'Mình thật sự không hợp với showbiz Việt Nam hả ta?'.”

Anh chàng từg phải đắn đo giữa 2 lựa chọn: quê nhà hay Thái Lan

Đắn đo giữa những việc tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam hay bước sang trang sách mới ở nước bạn, Quang Hùng MasterD quyết định chinh phục thị trường quốc nội nhờ 1 câu nói của bạn fan Thái.

“Tôi yêu mến bạn vì âm nhạc và con người của bạn'. Đúng rồi, bài hát Dễ Đến Dễ Đi của tôi cũng là tiếng Việt, tôi diễn ở Thái cũng hát tiếng Việt, giao lưu cũng bằng tiếng Việt, fan quốc tế họ hát theo tôi cũng là hát lời Việt, fan thích tôi vì con người thật của tôi - một người Việt Nam… thế tại sao tôi lại không phát triển được ở Việt Nam mà phải đi? Khi đã ngộ ra những điều này, tôi quyết định: 'Ok, phải là Việt Nam, bắt buộc mình phải phát triển ở Việt Nam thôi', tôi ở lại và đặt quyết tâm phải chinh phục được đồng bào mình.”

Quang Hùng MasterD dù ở đâu vẫn luôn hướng về quê hương Tổ quốc. Anh sử dụng âm nhạc để xây cầu nối, gắn kết cộng đồng người hâm mộ ở 2 quốc gia; giúp lan tỏa và quảng bá những giá trị văn hóa nghê thuật đẹp đẽ tới bạn bè quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, Quang Hùng MasterD là số ít nghệ sĩ Việt “tất tay” ở cả 2 thị trường nội địa và Thái Lan, chứng minh quyết định năm xưa là hoàn toàn đúng đắn.

Quang Hùng MasterD đã chứng minh quyết định năm xưa là vô cùng đúng đắn khi giờ đây, anh chàng đang tận hưởng hào quang của chính mình ở cả 2 thị trường giải trí