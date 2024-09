Jung Kook (BTS) phá vỡ kỷ lục solo của nghệ sĩ Kpop

Ca khúc Yes or No nằm trong album solo đầu tay Golden của Jung Kook - thành viên nhóm nhạc BTS - đã vượt qua mốc 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, trở thành ca khúc thứ 8 của nam thần tượng làm được điều này. Theo Giải thưởng âm nhạc thế giới (WMA), điều này đã giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ solo Kpop có nhiều ca khúc đạt trên 200 triệu lượt phát nhất.

Nếu tính thêm hai ca khúc solo Euphoria và My Time nằm trong các album của BTS, em út của nhóm hiện có tổng cộng 10 ca khúc vượt qua cột mốc này. Kể từ khi tạo tài khoản Spotify, nam thần tượng đã phát hành 18 ca khúc đều vượt mốc 100 triệu lượt phát trực tuyến, đây cũng là kỷ lục đối với nghệ sĩ solo Kpop. Điều này thể hiện sức ảnh hưởng toàn cầu to lớn và vị thế không thể phủ nhận của anh với tư cách nghệ sĩ solo.

Ngoài ra, thành viên của BTS cũng đạt được nhiều cột mốc lịch sử khác khi trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên sở hữu 3 bài hát vượt qua 800 triệu lượt nghe trực tuyến và 4 ca khúc hơn 600 triệu lượt nghe trực tuyến trên nền tảng Spotify.

Hiện Jung Kook vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc và chưa có thêm hoạt động solo nào. Tuy nhiên, khán giả kỳ vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nam thần tượng sẽ bùng nổ hơn nữa với hiệu ứng siêu sao của mình.