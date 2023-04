Jimin và Jisoo rủ nhau "chơi cầu trượt" trên Billboard Hot 100, ai "trượt" sâu hơn?

Jimin "chơi cầu trượt" trên Billboard Hot 100, lập luôn kỉ lục không ai muốn...

Billboard Hot 100 tuần này đã gây tranh cãi lớn trong cộng đồng fan BTS khi ca khúc Like Crazy của Jimin sau 1 tuần giữ vị trí Quán quân đã... trượt thẳng ra khỏi top 10, xuống thẳng vị trí thứ 45. Trong tuần này, Like Crazy bán được 14.800 bản digital sales theo thống kê của Billboard, "vớt vát" cho Jimin vị trí số 1 BXH thành phần Digital Sales Song Chart.

Thành tích bết bát này đã mang về cho Jimin kỉ lục không một ai mong muốn: cú tụt hạng dài nhất trong lịch sử Billboard Hot 100 trong tuần lễ thứ 2 dành cho 1 ca khúc debut ngay vị trí Quán quân trong tuần đầu. Vị trí trước đó thuộc về Taylor Swift khi ca khúc Willow từ vị trí #1 tuần đầu rớt xuống vị trí #38 ở tuần thứ 2.

Jimin thiết lập kỉ lục không ai muốn nhận...

Cộng đồng fan BTS hiện đang nổi cơn thịnh nộ, trút giận lên Billboard bằng cách đẩy các hashtag #BillboardRacist (Billboard phân biệt chủng tộc) và #BillboardXenophobic (Billboard bài ngoại) lên trending toàn cầu. Lí do bởi lẽ họ phát hiện con số thống kê lượng đĩa bán ra do Billboard thông báo và một bên độc lập thống kê có sự chênh lệch đến 100 nghìn bản theo hướng thiệt thòi cho Jimin. Từ đó làm dấy lên nghi vấn trong cộng đồng fan BTS rằng phía Billboard đã âm thầm đổi luật, trừ hết 100 nghìn bản của Like Crazy nhằm gây khó dễ và dẫn đến cú "trượt dài" nói trên.



Jisoo còn không leo lên nổi "cầu trượt"...

Ca khúc Flower của Jisoo đã debut tại vị trí thứ 4, nhưng không phải ở BXH Billboard Hot 100 mà là... Billboard Bubbling Under Chart. Hiểu nôm na, ca khúc Flower của Jisoo đã debut ở vị trí thứ #104, một vị trí thấp đến mức cũng không ai muốn nhắc đến. Nghĩa là, nếu như Jimin có cú "chơi cầu trượt" đạt kỉ lục không ai mong muốn thì Jisoo của BLACKPINK thậm chí còn không leo lên nổi cầu để mà trượt...

Jisoo giữ vị trí số 104...

Tất nhiên, buồn một chút ở thị trường Mỹ mà thôi vì Jisoo đã tiêu thụ triệu bản trên toàn cầu trong tuần lễ đầu tiên, nhập hội cùng Taylor Swift và Adele, trở thành 3 nữ nghệ sĩ duy nhất bán được trên 1 triệu bản trong tuần đầu.