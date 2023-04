Fan BTS giận dữ: Billboard âm thầm đổi luật khiến doanh số bài hát của Jimin "bốc hơi", Like Crazy từ #1 rớt khỏi top 10 Hot 100 chỉ sau 1 tuần?

BXH Billboard Hot 100 tuần này khiến fan BTS vô cùng giận dữ khi ca khúc Like Crazy của Jimin sau khi debut ở tuần lễ đầu tiên ở vị trí Quán quân Billboard Hot 100 đã văng thẳng ra khỏi top 10 khi bước sang tuần lễ thứ 2. Dù chưa biết rõ vị trí của Like Crazy trên Billboard Hot 100 tuần này nhưng việc mất hút khỏi top 10 đã làm cộng đồng ARMY nổi giận. Lập tức, làn sóng phẫn nộ đã được fan BTS dấy lên với các hashtag #BillboardRacist (Billboard phân biệt chủng tộc) và #BillboardXenophobic (Billboard bài ngoại) được đẩy lên trending toàn cầu.

MV Like Crazy của Jimin

Chuyện gì đã xảy ra khiến fan BTS giận dữ đến vậy?

Cụ thể, theo số liệu của Forbes thống kê, trong tuần lễ thứ 3, Like Crazy của Jimin chỉ bán được 14.800 bản digital sales, một con số sụt giảm rất mạnh so với 254.000 bản ở tuần đầu. Con số này cũng được phía Luminate, đơn vị thống kê dữ liệu cho hệ thống BXH Billboard, xác nhận. Số lượng tiêu thụ này vẫn đủ để giúp Jimin nắm vị trí #1 ở BXH thành phần Digital Song Sales của Billboard tuy nhiên là sự sụt giảm quá thấp, không thể giúp Jimin có đủ điểm số tổng thể để giữ ngôi Quán quân Billboard Hot 100.

Điều đáng nói là, fan BTS ghi nhận thông tin từ một đơn vị độc lập HITS Daily Double, họ thống kê rằng trong tuần lễ thứ 2, Like Crazy vẫn bán được trên 115 nghìn bản digital sales, so với con số 14.800 bản mà Billboard thống kê. Điều này có nghĩa là phía Billboard đã làm cho "bốc hơi" hơn 100 nghìn bản digital sales của Jimin, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Like Crazy.

Một đơn vị thống kê độc lập lại báo cáo con số 115 nghìn bản của Jimin trong tuần thứ 2.

Mọi người đều biết khá rõ chiến lược mũi nhọn mà fan BTS thường dùng để đưa thần tượng lên #1 Billboard Hot 100 nằm ở việc "mass buying" (mua số lượng lớn): chi tiền ra mua thật nhiều các bản digital sales để tạo nên sự áp đảo, giúp điểm số tăng vọt và dễ dàng đưa BTS lên những vị trí cao nhất. Phía HYBE cũng có động thái hỗ trợ việc "mass buying" bằng cách phát hành ra rất nhiều những phiên bản remix, đôi khi "vô thưởng vô phạt", của ca khúc gốc để fan có thể mua, chỉ số vẫn cộng dồn cho bản gốc. Like Crazy của Jimin cũng được fan thực hiện chiến lược tương tự, và đã thành công giúp ca khúc debut #1 Billboard Hot 100.

Tuy nhiên, không rõ vì lí do gì, Billboard đã trừ đến tận 90% lượng đĩa tiêu thụ của Like Crazy, chỉ công nhận 14.800 bản, còn 100 nghìn bản kia có vẻ như đã bị gắn mác không hợp lệ vì phát hiện nhiều trường hợp một tài khoản mua rất nhiều bản để gia tăng doanh số tổng. Fan BTS cho rằng Billboard đã âm thầm đổi luật, không công nhận 100 nghìn bản mà họ dồn tiền bạc và công sức để mua cho Jimin. Đây mới chỉ là thông tin và quan điểm từ phía fan BTS, phía Billboard vẫn chưa lên tiếng trước những cáo buộc trên.

Billboard có thực sự trừ mất 100 nghìn bản của Jimin?

Billboard có đang âm thầm thay đổi luật, thể hiện bất công với BTS?

Người hâm mộ chỉ ra Billboard đang có động thái phân biệt chủng tộc, mỗi lần BTS thắng #1 Hot 100 quá nhiều lại là một lần Billboard âm thầm thay đổi luật để gây khó dễ. Còn nhớ sau khi Butter của BTS thắng giòn giã nhờ chiến lược "mass buying", Billboard sau vài tháng đã đổi luật để siết chặt về giá cả mỗi bản nhạc bán ra, hạn chế số bản mà một tài khoản có thể mua trong 1 tuần. Trong lần thay đổi gần nhất, Billboard cũng tiếp tục siết chặt thêm về số lượng và cách thức một tài khoản có thể mua nhạc tính trên một email - nhưng việc này cũng đã bị "bắt thóp" dễ dàng khi người mua nhạc nói chung và fan BTS nói riêng có thể tạo thêm nhiều email khác nhau để "lách luật".

Vấn đề "mass buying" từ lâu đã luôn gây tranh cãi, nhất là khi BTS gia nhập cuộc chơi trên BXH với chiến lược này. Fan BTS bức xúc cho rằng việc họ "mass buying" hay không thì cũng hoàn toàn là tiền túi của họ, họ tự nguyện bỏ ra để ủng hộ thần tượng và không hề sai với luật pháp. Trong khi luồng ý kiến ngược lại cho rằng việc "mass buying" khiến ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 phản ánh không đúng độ hot thực sự ở thị trường Mỹ. Ý kiến này từng được Phó Tổng Biên tập Billboard ủng hộ khi trong bài phỏng vấn tháng 8/2021, ông đã có phát biểu gây chấn động: "Miễn là BTS bán đủ đĩa thì họ cứ #1, về cơ bản #2 bây giờ mới chính là #1 thật"