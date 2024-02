Jennie vừa lên chức CEO lập ngay kỷ lục: Nữ idol Kpop đầu tiên có MV solo đạt 1 tỷ view!

4 giờ chiều 29/2, cộng đồng fan Jennie (BLACKPINK) vỡ oà trước thành tích cá nhân mới của thần tượng. MV đầu tay của Jennie - SOLO đã chính thức cán mốc 1 tỷ view sau hơn 5 năm phát hành. Jennie viết tiếp vào chuỗi thành tích ấn tượng 1 kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Với cột mốc này, CEO của ODDATELIER là idol nữ solo đầu tiên có MV đạt 1 tỷ view trong lịch sử Kpop.

JENNIE - SOLO

Sau khi SOLO cán mốc 1 tỷ view không lâu, ODDATELIER - công ty riêng của Jennie lập tức có động thái chúc mừng. Trang chính thức của công ty chia sẻ thông tin cùng poster ăn mừng 1 tỷ view đến người hâm mộ. Ai nấy đều phấn khích trước thành tích mới của Jennie. Thành công này có ý nghĩa cực lớn với các Jenstan, là món quà kỷ niệm MV đầu tay của Jennie ngay trước thềm album solo sắp tới.

ODDATELIER ngay lập tức đăng tải poster chúc mừng Jennie đạt cột mốc mới

Động thái ăn mừng của ODDATELIER nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Có thể thấy, công ty rất chăm lo cho nghệ sĩ, mọi thứ đều ưu tiên Jennie lên hàng đầu. Từ khi thành lập nhãn hiệu cá nhân, Jennie "nổ job" liên tục. Không chỉ duy trì phong độ sẵn có mà còn tạo thêm nhiều cơ hội phát triển mới.

Trước đó, YG cập nhật thành tích 900 triệu views cho SOLO

Ngược lại, phía YG lại đang khá im ắng trước thành tích kỷ lục của Jennie. Ở những cột mốc trước, YG luôn nhanh chóng cập nhật thành tích và poster cho MV SOLO. Việc yên lặng hiện tại được nhiều fan đồn đoán là do Jennie đã cắt hợp đồng cá nhân với công ty. Tuy nhiên, SOLO vẫn là sản phẩm YG sản xuất, dân tình cực "hóng" động thái của ông lớn giải trí với thành tích Jennie đạt được ngay sau khi hết hợp đồng.

Jennie tạo nên nhiểu kỷ lục với SOLO

Chỉ với 3 ca khúc cá nhân, Jennie hiện đang là nghệ sĩ nữ nắm giữ nhiều "cái đầu tiên" nhất. Vừa qua, cô nàng còn đạt peak mới trên BXH Billboard Hot 100, là nghệ sĩ Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất Spotify nhờ sự lan toả của One of the Girls.

MV SOLO sau 5 năm vẫn viral với nhiều phân cảnh đáng giá

Với SOLO, Jennie đã "phá đảo" loạt BXH nhạc số nội địa thời điểm mới ra mắt. Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK quảng bá cá nhân, Jennie gặt hái vô số "quả ngọt" với màn solo bùng nổ. Không chỉ ảnh hưởng trên các BXH âm nhạc, SOLO còn tạo nên nhiều trend vũ đạo và thời trang. Hiệu ứng lan rộng, tên tuổi của Jennie ngày càng được khẳng định trên bản đồ âm nhạc quốc tế.