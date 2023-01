Jennie đăng ảnh hiếm hoi cùng Teddy giữa tin đồn BLACKPINK rời YG, Jisoo tự mình khẳng định sẽ solo trong năm 2023!

Ngày 31/12, các idol đồng loạt xả ảnh, chia sẻ kỷ niệm lên MXH giao lưu cùng fan, BLACKPINK cũng không ngoại lệ. Cùng một buổi chiều cuối năm, hai cô chị nhà BLACKPINK Jennie và Jisoo đã có động thái khiến cộng đồng fan xôn xao và khấp khởi vui mừng.



Cụ thể, về phần Jennie, cô nàng đã xả loạt ảnh chụp trong năm vừa qua và có cả một tấm selfie hiếm hoi cùng nhà sản xuất Teddy. BLACKPINK và Teddy có mối quan hệ khăng khít không thể tách rời, nhưng cả 2 lại rất ít khi xuất hiện chung khung hình. Do đó, bức ảnh selfie này trở nên vô cùng đặc biệt. Đáng nói hơn, Jennie lại đăng tải vào đúng thời điểm rộ tin BLACKPINK rời YG về The Black Label - hãng thu do Teddy đứng đầu khiến dân tình không khỏi đồn đoán.

Jennie đăng tải ảnh hiếm hoi chụp cùng Teddy

Main rapper BLACKPINK vốn nổi tiếng với việc cài cắm ẩn ý đằng sau những bài đăng MXH, thường xuyên thả hint cho fan về những hoạt động của nhóm. Bức ảnh 4 cô gái chụp với Teddy không biết vô tình hay cố ý lại được đăng tải trong thời điểm nhạy cảm làm fan càng tin tưởng tương lai BLACKPINK sẽ gắn kết hơn với nhà sản xuất ruột.

Bên cạnh đó, Jisoo lại gây sốt MXH bởi tự mình thông báo sẽ solo trong năm 2023. Sau khi 3 cô em cùng nhóm đã quảng bá cá nhân, hiện chỉ còn Jisoo là khiến fan cực kì trông đợi vào sản phẩm solo. Jisoo trả lời fan trên MXH Weserve, xác nhận về hoạt động solo sẽ diễn ra vào năm 2023. Chị cả BLACKPINK nhắn nhủ: “Xin hãy chờ đợi solo của Jisoo năm 2023 nhé!”. Chỉ với một dòng tâm sự nhỏ cũng đủ khiến cộng đồng fan phấn khích. Sau khi kết thúc tour diễn Born Pink, fan tiếp tục kì vọng về màn solo bùng nổ của Jisoo.

Jisoo trả lời fan trên MXH: “Xin hãy chờ đợi solo của Jisoo năm 2023 nhé!”