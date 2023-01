Gần đến hạn hết hợp đồng, tương lai nào cho BLACKPINK và YG?

Ngày 30/12, truyền thông dường như thuộc về YG khi chỉ trong vòng 24 tiếng, công ty tuyên bố 6 thành viên iKON đều chấm dứt hợp đồng và thông báo ra mắt nhóm nhạc nữ mới. Đang xôn xao bởi hàng loạt idol nổi tiếng kết thúc hợp đồng với YG, truyền thông Hàn lại rộ tin BLACKPINK sẽ không tái ký. Đến tháng 8/2023, thời hạn hợp đồng giữa BLACKPINK và YG sẽ đến, dân tình tiếp tục đặt ra nhiều giả thuyết về tương lai của nhóm nhạc nữ toàn cầu cùng công ty chủ quản.

Rộ tin BLACKPINK không tái ký, về The Black Label, YG lập tức phủ nhận

Theo nguồn tin độc quyền từ Kpop Herald, BLACKPINK sẽ chuyển từ YG sang The Black Label - hãng thu âm liên kết do Teddy đứng đầu khi kết thúc hợp đồng với công ty. Thông tin này được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng fan, đa số BLINK đều không bất ngờ quá trước tin đồn BLACKPINK về The Black Label. Vốn dĩ, âm nhạc BLACKPINK trước giờ đã gắn liền với Teddy.

YG ngay lập tức phủ nhận tin BLACKPINK rời công ty về The Black Label

Không chờ lâu, chưa đến một giờ sau tin đồn BLACKPINK không tái ký, về The Black Label, YG đã lập tức phản hồi rằng thông tin chưa được xác nhận. Chiều cùng ngày, YG tuyên bố tin tức nói trên là vô căn cứ.

Tương lai nào cho BLACKPINK - YG?

Các hashtag về YG, BLACKPINK và The Black Label đã và đang lên xu hướng MXH. Càng gần đến thời hạn hợp đồng, fan càng hoang mang về tương lai của BLACKPINK. Trước đó, các tình tiết trong MV Shut Down đã làm dấy lên dự đoán về việc BLACKPINK dừng hoạt động.

Chi tiết làm dấy lên tương lai BLACKPINK không còn hoạt động cùng nhau

Thái độ đáp trả tin đồn BLACKPINK không tái ký thẳng thừng và nhanh chóng của YG khiến nhiều fan cảm thấy bất ngờ. YG đứng trước các tin đồn hẹn hò hay đồn thổi về comeback của idol đều rất cầm chừng, chưa bao giờ giải quyết triệt để. BLINK cho rằng vì BLACKPINK là “gà đẻ trứng vàng", nghệ sĩ chủ lực hiện tại của YG nên công ty muốn ngay lập tức dập tắt tin đồn gây ảnh hưởng.

- Mất BLACKPINK, YG không chết chỉ có điều thở oxi thôi, 8 tháng nữa mới hết hợp đồng mà cuối tháng 12 đã xôn xao truyền thông như vậy rồi.

- YG giờ giữ BLACKPINK như giữ vàng bạc châu báu ấy đừng hòng ai giành lại, đến cả công ty con cũng nhất quyết bác bỏ luôn.

- Gà đẻ trứng vàng cho YG thời điểm hiện tại thì dễ gì, cho dù nói đùa là đẩy qua công ty con. Làm nhạc thì để The Black Label phụ trách chứ nếu sang bên này kiểu gì chẳng khác đôi chút so với YG. Thấy khả năng cao 4 thành viên vẫn tái kí, vì tour diễn còn kéo dài sang tận năm sau, có sân khấu lớn diễn ở Anh vào tháng 7 và rumor diễn ở Coachella.

- Hẳn là BLACKPINK ENTERTAINMENT on top trending. Bà chúa media play rồi, sáng giờ toàn cho ngta bàn luận về quý công ty không thôi.

- Đùa không vui YG đã căng, không cho mấy cô mở công ty riêng hoặc chuyển sang The Black Label đâu!

Nhóm sẽ thực hiện World Tour đến tận tháng 6/2023

Theo dự đoán của phần đông fan, BLACKPINK và YG vẫn sẽ tiếp tục tái ký vì còn khá nhiều hoạt động dang dở đã lên kế hoạch vào năm sau. Tour Born Pink sẽ thực hiện đến tháng 6/2023, tháng 7 có lịch trình tại Anh và còn có đồn đoán về sân khấu Coachella thứ 2 của 4 cô gái. Do đó, khả năng tái ký rất cao và YG sẽ không dễ dàng để BLACKPINK - nhóm nhạc chủ lực hiện tại rời đi. Thế nhưng, tất cả chỉ là phỏng đoán. Nếu tương lai BLACKPINK về với The Black Label xảy ra, BLINK cũng không lo lắng.

Những từ khoá về BLACKPINK, YG và The Black Label đều lên xu hướng

Từ khi chủ tịch Yang Hyun Suk từ chức vì bê bối, các hoạt động quản lý idol của YG trì trệ thấy rõ. Do đó, fan có quyền kỳ vọng BLACKPINK sẽ về với Teddy để thoải mái hơn trong hoạt động âm nhạc. BLACKPINK được ví như “phần vỏ ở YG nhưng phần hồn đã nằm ở The Black Label”, âm nhạc và ý tưởng xuyên suốt trong các đợt comeback đều do Teddy cùng đội ngũ sản xuất đảm nhiệm.

Với danh tiếng đã tạo dựng BLACKPINK được đánh giá hoàn toàn có thể tự lập công ty

Bên cạnh đó, fan quốc tế còn cho rằng BLACKPINK nếu kết thúc hợp đồng, nhóm hoàn toàn có khả năng thành lập công ty giải trí riêng. Từ khoá BLACKPINK Entertainment đã được đẩy lên top xu hướng tại Hàn Quốc. Với tiềm lực và tên tuổi như hiện tại, BLACKPINK nếu tách ra thành 1 công ty giải trí mới sẽ giống như trường hợp của PSY trước đó. Có thể thấy, các ngôi sao có xuất phát điểm từ YG đều có độ nhận diện nhất định, thành công trên thị trường quốc tế và vẫn có thể trụ vững kể cả rời YG.