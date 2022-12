BLACKPINK đổi công ty quản lý, nối gót BIGBANG rời YG?

Vào ngày 30/12, Korea Herald đưa tin độc quyền, BLACKPINK sẽ chuyển công ty quản lý từ YG Entertainment sang THE BLACK LABEL. Người trong ngành giải trí cho biết các thành viên đã tham gia thảo luận về việc thay đổi công ty quản lý từ đầu năm nay. Thông tin này khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi ngỡ ngàng, nhất là khi loạt nghệ sĩ liên tục rời YG trong vài ngày qua.

Ngay sau đó, đại diện YG Entertainment đã phản hồi về tin tức này: "Hợp đồng của chúng tôi với các thành viên vẫn chưa kết thúc. Rất khó để xác định rằng họ có ký với THE BLACK LABEL hay không sau khi kết thúc hợp đồng".

BLACKPINK sẽ rời khỏi YG Entertainment?

THE BLACK LABEL là công ty do nhà sản xuất âm nhạc Teddy sáng lập. Trong quá khứ, THE BLACK LABEL là công ty con của YG Entertainment, được "ông lớn" làng giải trí nắm giữ đến hơn 50% cổ phần. Tuy nhiên từ tháng 11/2020, THE BLACK LABEL chỉ còn là công ty liên kết với YG. Điều đó có nghĩa là số cổ phần YG nắm giữ trong THE BLACK LABEL đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 25-50%.

Cũng trong sáng ngày 30/12, những người yêu mến YG Entertainment phải đón loạt tin không vui. Cả 6 thành viên iKON và nam diễn viên Kang Dong Won đều rời khỏi công ty sau 7 năm gắn bó. Trước đó, bộ đôi Taeyang và Daesung (BIGBANG) cũng thông báo không tái ký với YG Entertainment. Hiện tại, công ty cho biết đang thảo luận hợp đồng solo với trưởng nhóm BIGBANG - G-Dragon.

Việc hàng loạt nghệ sĩ rời đi trong thời gian ngắn khiến netizen lo ngại về tương lai của YG Entertainment - 1 trong những công ty giải trí lớn nhất Kpop. Những năm gần đây, "đế chế" hùng mạnh này nhiều lần lung lay bởi bê bối nghiêm trọng của chủ tịch Yang Hyun Suk và "gà nhà" Seungri, B.I (iKON).

Trong những ngày cuối năm 2022, người hâm mộ liên tiếp phải đón nhận thông tin iKON, Kang Dong Won, Taeyang - Daesung (BIGBANG) rời khỏi YG Entertainment

