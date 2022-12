Sau 6 năm hoạt động, BLACKPINK của năm 2022 vững danh “biểu tượng giải trí” nhưng sự nổi tiếng vẫn luôn đi kèm tai tiếng

Xuất phát điểm là nhóm nhạc nữ thứ 2 của YG sau 2NE1, BLACKPINK ngay từ khi công bố dự án với đội hình dự kiến 9 người PINKPUNK đã thu hút sự chú ý của fan Kpop. Phải mất rất nhiều thời gian để BLACKPINK đến với công chúng trong đội hình 4 thành viên vào ngày 8/8/2016. Ban đầu, BLACKPINK gặp áp lực lớn vì mô hình hoạt động và theo đuổi concept girlcrush giống đàn chị cùng nhà 2NE1. Sau 6 năm hoạt động, 4 cô gái YG từng bước trở thành nghệ sĩ tiên phong, không chỉ đứng đầu Kpop gen 3, BLACKPINK của 2022 còn là biểu tượng giải trí, nhóm nhạc nữ số 1 toàn cầu.

Màn trở lại cùng full album và hiệu ứng bùng nổ của World Tour

BLACKPINK được ghi nhận như một "ca hiếm" của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nếu những nhóm nhạc khác phải liên tục hoạt động, cho ra sản phẩm để giữ nhiệt thì BLACKPINK đi ngược hướng, số lượng ca khúc của nhóm hơn nửa thập kỷ hoạt động chỉ vừa đủ để fan nhớ mặt đặt tên. Kể từ cuối 2020, sau khi quảng bá xong album phòng thu thứ nhất The Album nhóm gần như "đóng băng hoạt động" âm nhạc. 2021, YG dành nguyên 1 năm cho 2 thành viên Rosé và Lisa solo. Tháng 8/2022, BLACKPINK chính thức trở lại bằng full album thứ 2 Born Pink.

Để fan "đói nhạc" 2 năm, sự trở lại của BLACKPINK như cơn sóng đổ bộ làng nhạc. MV mở đường Pink Venom lập nên nhiều kỷ lục mới trên "miền đất hứa" YouTube. MV đạt 90,4 triệu lượt xem sau 24 giờ, giúp BLACKPINK tiếp tục sở hữu MV của nghệ sĩ nữ có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất YouTube. Ngoài ra, Pink Venom cũng cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày 5 tiếng 36 phút, BLACKPINK trở thành nghệ sĩ đạt thành tích này nhanh nhất trong năm 2022 của Kpop và nhanh nhất trong lịch sử đối với nghệ sĩ nữ Kpop.

BLACKPINK vẫn thống lĩnh YouTube 2022 với Pink Venom

Album Born Pink lập kỷ lục pre-order của nhóm nhạc nữ với hơn 2 triệu bản đặt trước. Với sự đón nhận của lượng fan khổng lồ toàn cầu, Born Pink ra mắt tại vị trí đầu bảng Billboard 200. BXH cuối năm của Billboard lựa chọn Born Pink là một trong những album hay nhất 2022, ca khúc chủ đề Shut Down cũng thuộc top những ca khúc hay nhất năm. Shut Down còn là ca khúc duy nhất của nhóm nhạc nữ debut tại top 1 BXH Spotify Weekly toàn cầu.

World Tour của BLACKPINK luôn đạt doanh thu khủng cho từng đêm concert

Kèm với full album, BLACKPINK cũng trở lại với tour thế giới cùng tên. Hiện World Tour Born Pink đã xong chặng châu Âu và chuẩn bị thực hiện chặng cuối tại châu Á. Nhờ lượng fan đông đảo, các buổi concert đều cháy vé, thu về doanh thu khủng. Tính riêng tại buổi concert Newark, Mỹ, BLACKPINK đã thu về 3 triệu đô. Với số lượng show diễn dày đặc tại nhiều thành phố lớn, con số ấy được nhân lên gấp nhiều lần. Không chỉ được fandom yêu thích, các buổi biểu diễn của BLACKPINK còn thu hút nhiều fan trung lập đơn giản chỉ vì tò mò sân khấu của nhóm.

Concert cuối của Born Pink trong chặng châu Âu

Các khoảnh khắc trước show, buổi tổng duyệt, sân khấu chính thức hay hậu trường của Born Pink đều viral MXH. Nhờ sức hút truyền thông lớn, BLACKPINK dễ dàng gây sốt chỉ với một vài tương tác cùng fan. Ảnh hưởng mà BLACKPINK tạo ra tại World Tour thứ 2 này là không thể bàn cãi.

Được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao

Dù chỉ phát hành 2 album đầy đủ trong suốt sự nghiệp nhưng BLACKPINK vẫn có thể bộc lộ sự trưởng thành rõ ràng trong âm nhạc. Born Pink nữ tính, đằm thắm hơn so với The Album. Dù thời lượng ngắn hơn nhưng sự chuyển biến của Born Pink thú vị hơn album đầu tiên. 8 track của Born Pink bao gồm nhiều thể loại khác nhau như hip-hop, pop, disco, ballad và pop-rock. Rolling Stone khẳng định nhóm nhạc nữ đến từ Hàn Quốc đã thổi bùng lên một cơn sốt nhạc pop toàn cầu, thậm chí xâm chiếm nước Mỹ - nơi không có một chút "gợi ý" nào về những gì BLACKPINK sẽ làm.

Album và ca khúc chủ đề Shut Down được các tạp chí âm nhạc đánh giá cao

Thế nhưng, nhiều đồn đoán về việc BLACKPINK sẽ dừng lại khi đến hạn tái ký hợp đồng cùng YG nổ ra ngay sau khi Born Pink và ca khúc chủ đề Shut Down được phát hành. Loạt ẩn ý cài cắm trong MV Shut Down được nhiều fan mổ xẻ như cách BLACKPINK nhìn lại sự nghiệp âm nhạc. Shut Down như thước phim tua ngược gợi nhớ toàn bộ MV đã ra mắt của BLACKPINK, tổng hợp những phân cảnh "iconic" từ Boombayah cho đến Lovesick Girls. Hình ảnh Rosé đóng sập cánh cửa như cách BLACKPINK gửi đến thông điệp là sự kết thúc. Có nhiều hướng để lý giải về ý nghĩa thực sự của Shut Down, nhưng thời hạn tái ký của 4 cô gái với YG ngày càng đến gần khiến BLINK càng hoang mang.

Tạp chí Time vinh danh BLACKPINK là biểu tượng giải trí của năm

BLACKPINK ở năm thứ 6 hoạt động đã được tạp chí Time vinh danh là biểu tượng giải trí thế hệ mới. Dù dừng lại hay đi tiếp BLACKPINK cũng đã có một sự nghiệp rực rỡ nhất. Không thể phủ nhận rằng hiệu ứng mà nhóm tạo ra lan toả toàn cầu không chỉ với âm nhạc, BLACKPINK còn khẳng định tên tuổi ở những lĩnh vực khác như thời trang, điện ảnh. 4 cô gái YG đã và đang đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, là hình mẫu mà nhiều công ty giải trí hướng đến.

Tồn tại những tranh cãi về phong cách và chất lượng âm nhạc

Nổi tiếng toàn cầu từ DDU-DU DDU-DU, chặng đường BLACKPINK phát triển âm nhạc đều gắn liền với nhà sản xuất Teddy và đội ngũ của anh. Thời điểm Pink Venom ra mắt là ca khúc mở đường cho album, giới phê bình Hàn Quốc đánh giá nhóm nhạc nữ nhà YG chỉ tập trung quảng bá hình tượng chứ không phải âm nhạc. Nhận xét này của giới chuyên môn như "gáo nước lạnh" dội thẳng vào cộng đồng fan BLACKPINK. Nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra, Pink Venom không chỉ bị so sánh có cấu trúc giống sản phẩm trước đó là How You Like That mà một số ý kiến còn cho rằng ca khúc là một bước lùi.

Tiếp tục gắn liền với Teddy, âm nhạc BLACKPINK không khỏi bị nhận xét một màu

Kết hợp Hip-hop với âm nhạc điện tử là thế mạnh và đặc trưng của Teddy. Nhà sản xuất chính của YG dường như vận dụng công thức này cho đa số sản phẩm anh làm ra, và điển hình, nổi tiếng nhất chính là những sản phẩm dành cho BLACKPINK. Tạo dựng thành công "thương hiệu" như một con dao hai lưỡi, đặt vào tai nghe của khán giả khó tính hay giới phê bình, người ta dễ dàng buông lời nhận xét âm nhạc một màu. BLACKPINK đối với antifan luôn gắn liền với định kiến dựa vào Teddy, nhạc bắt tai nhưng thiếu chiều sâu.

Ra mắt Shut Down như lời đáp trả các tranh cãi về chất lượng âm nhạc, nhận về phản ứng tích cực của các tạp chí âm nhạc nổi tiếng thế giới. Việc kết hợp sample nhạc cổ điển La Companella của Niccolò Paganini với hip-hop giúp giới phê bình có cái nhìn bớt khắt khe hơn với âm nhạc BLACKPINK.

Các nhà mốt xa xỉ đồng hành cùng BLACKPINK trong mọi hoạt động (trong ảnh: trang phục biểu diễn của Jisoo và Jennie được Dior, Chanel thiết kế riêng)

BLACKPINK với sự hậu thuẫn của loạt nhà mốt hàng đầu thế giới đã truyền tải thành công hình ảnh những cô gái hiện đại đi đầu xu hướng. Nhưng việc BLACKPINK gắn liền với các thương hiệu xa xỉ không ít lần khiến các cô gái bị phê phán khiến giới trẻ trọng hình thức và gây nên thói quen mua sắm không lành mạnh. Ngoài ra, số lượng sản phẩm âm nhạc ít ỏi nhưng lại đẩy mạnh quảng bá thời trang cũng bị nhiều fan nhạc phàn nàn BLACKPINK không hề chú tâm đến lĩnh vực đáng ra nhóm phải làm tốt.

Các thành viên chia nhỏ lịch trình trong đợt quảng bá, chạy tour để tham gia sự kiện thời trang

Lịch trình liên quan đến thời trang của BLACKPINK trong năm nhiều vô kể, nhóm có thể chỉ có 2 full album nhưng mỗi tháng một thành viên sẽ thay phiên nhau lên bìa tạp chí thời trang. Antifan dựa vào đây để nhận xét BLACKPINK "bán hình tượng", đi show thời trang nhiều hơn đi hát.



Thành viên ồn ào nhất BLACKPINK không ai khác chính là Jennie. Trước thềm comeback, làng giải trí chấn động bởi hình ảnh Jennie được cho đang hẹn hò cùng V (BTS) bị phát tán. Hai thần tượng nổi tiếng nhất của hai nhóm nhạc hàng đầu hẹn hò, thông tin này khiến MXH toàn cầu bùng nổ. Một lần nữa Jennie lại nằm trong tâm điểm dư luận và bị soi mói đời tư.

Jennie - V bị phát tán hình ảnh được cho là hẹn hò

Trong đợt World Tour Born Pink, tạo hình sexy, táo bạo của Jennie thường xuyên gây ra tranh cãi. Không ít ý kiến chỉ trích nữ thần tượng lệch chuẩn idol và phóng khoáng quá đà ở trời Tây. Trong khi đó, chất lượng show không ổn định khiến nhiều khán giả trung lập phàn nàn.

Hình ảnh táo bạo của Jennie gây tranh cãi

Nhìn chung, BLACKPINK đã có một năm hoạt động chăm chỉ và thành công rực rỡ bởi loạt thành tích cùng số liệu "biết nói". Không có quá nhiều sản phẩm, BLACKPINK khiến công chúng chú ý bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nhóm có phong cách nổi trội, là hình tượng hàng triệu fan hướng đến. Đi kèm với hào quang nổi tiếng là tai tiếng không ngừng nghỉ về định hướng mà BLACKPINK theo đuổi trong sự nghiệp. Vô vàn luận điểm xoay quanh BLACKPINK. Có khen, có chê nhưng chắc chắn không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của nhóm nhạc nữ toàn cầu.

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của BLACKPINK

Đặc biệt thời gian tới, BTS đẩy mạnh hoạt động cá nhân của các thành viên và sẽ lần lượt nhập ngũ, Kpop hiện chưa có đại diện xứng tầm thay thế BTS. BLACKPINK với tầm ảnh hưởng sâu rộng sẽ là nghệ sĩ chủ lực đại diện Kpop tại thị trường quốc tế.