2022 của BTS: Nhóm nhạc số 1 toàn cầu không đối thủ, mở ra sự nghiệp solo nhưng để lại tiếc nuối khi các thành viên lần lượt đi nhập ngũ

Năm 2022 được cho là vô cùng đặc biệt với BTS cũng như cộng đồng người hâm mộ. Boygroup nhà HYBE không những duy trì tốt được độ phủ sóng toàn cầu mà các thành viên còn liên tục phát hành sản phẩm solo, thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc cá nhân đến với công chúng. Đáng chú ý, 2022 cũng là năm cuối mà fan có thể nhìn thấy BTS hoạt động với đầy đủ 7 thành viên trước khi nhóm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một năm 2022 rực rỡ với nhiều thành tích ấn tượng, vị trí nhóm nhạc toàn cầu vững chắc không đối thủ

BTS đã có màn trở lại vào ngày 10/6 với album kỉ niệm 9 năm hoạt động Proof cùng MV Yet To Come. Mặc dù sản phẩm này chủ yếu là để dành tặng người hâm mộ nhưng Yet To Come vẫn gặt hái nhiều thành tích ấn tượng cũng như thu hút sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới.

MV Yet To Come kỉ niệm 9 năm debut của BTS

Về thành tích nhạc số, Yet To Come đã debut thẳng vào vị trí top 1 của BXH có tiếng MelOn chỉ trong chưa đầy 1 giờ phát hành. Đây là ca khúc đầu tiên làm được điều này trong lịch sử BXH MelON - trang nhạc khó tính của Hàn Quốc.

Ca khúc này cũng nhanh chóng chiếm vị trí top 1 BXH Spotify Top Hits Today chỉ sau 7 phút phát hành, #1 BXH iTunes 97 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh... Album Proof cũng xếp #1 iTunes 65 quốc gia, đạt doanh số 2,155,363 bản bán ngày đầu tiên trên Hanteo.

Dù chỉ là sản phẩm tặng fan nhưng BTS vẫn gặt hái nhiều thành tích ấn tượng

Với nhiều thành tích ấn tượng, BTS đã càn quét các giải thưởng Daesang danh giá cuối năm. Đặc biệt, nhóm còn khiến dân tình trầm trồ vì giành được MAMA Bạch kim (MAMA Platinum) khi thắng cùng lúc 4 giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải đình đám này.

Trong lịch sử lễ trao giải MAMA, nhóm cũng là nghệ sĩ duy nhất chiến thắng Daesang danh giá trong 8 năm liên tiếp. Đặc biệt, trong 3 năm từ năm 2019 - 2021, boygroup nhà HYPE còn all-kill tất cả 4 hạng mục Daesang tại MAMA, điều chưa từng có nghệ sĩ nào làm được trong tiền lệ.

BTS đã trở thành chủ nhân 8 năm liên tiếp của Daesang tại MAMA

Tại quốc tế, BTS tiếp tục thiết lập kỷ lục khi mang về tổng cộng 3 đề cử tại Grammy, với 1 đề cử thuộc Big Four là album Music of The Spheres hợp tác với Coldplay (có sự tham gia sản xuất của các thành viên RM, J-Hope, Suga). Trên Spotify, BTS vẫn là nghệ sĩ Hàn Quốc và nhóm nhạc thần tượng Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất.

BTS tiếp tục đạt nhiều thành tích ấn tượng tại thị trường quốc tế

Không thể phủ nhận những thành công cũng như đóng góp của BTS để giúp phát triển thị trường âm nhạc Kpop vươn tầm quốc tế. Trước khi đạt được vị thế như hiện tại, BTS và EXO từng là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên mọi mặt trận.

Tuy nhiên, những năm gần đây, boygroup nhà HYBE vẫn một mình một chiến tuyến với những thành tích ấn tượng không đối thủ. Các nhóm nhạc nam khác dù đang ngày càng phát triển với lượng fandom hùng hậu nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn so với BTS.

BTS và EXO từng có khoảng thời gian là những đối thủ xứng tầm của nhau

Theo số liệu từ “Bản đồ thế giới Kpop 2022” được Space Oddity công bố, lượng tiêu thụ Kpop đã tăng gấp 2,5 lần so với thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong năm nay, hơn 64,3 tỷ lượt xem đã được ghi nhận trên YouTube đến từ những nội dung của các nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong số đó, nghệ sĩ được yêu thích nhất là BTS (18,7%), BLACKPINK theo sát với 11,3% ở vị trí thứ 2, Twice (5,8%) và Lisa (3,7%) lần lượt đứng thứ 3 và 4; các nghệ sĩ còn lại trong Top 10 bao gồm Stray Kids, ITZY, Seventeen, Aespa, PSY và IU được xếp hạng trong Top 10.

Độ phủ sóng của BLACKPINK trên thế giới vẫn đang theo sát BTS nhất

NCT…

và Seventeen dù đang ngày càng nổi tiếng nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của BTS

2022 đánh dấu năm BTS đẩy mạnh hoạt động solo, fan vừa mừng vừa tiếc nuối khi các thành viên sẽ lần lượt nhập ngũ

Năm 2022 cũng là năm cuối người hâm mộ được nhìn thấy BTS hoạt động với đầy đủ các thành viên trước khi nhóm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vào ngày 13/12 vừa qua, anh cả Jin đã chính thức lên đường nhập ngũ tại trung tâm huấn luyện ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Dù chưa có thời gian cụ thể nhưng Suga có thể sẽ là thành viên tiếp theo của nhóm nhập ngũ khi đã 29 tuổi. Với độ tuổi trải dài từ 1992 - 1997, fan có lẽ phải chờ rất lâu để có thể gặp lại BTS với đầy đủ các thành viên sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ quốc gia.

Các thành viên BTS tiễn Jin đi nghĩa vụ

Trong năm nay, công ty chủ quản HYBE Entertainment cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động cá nhân của BTS. Các thành viên J-Hope, Jin và mới đây nhất là trưởng nhóm RM cũng lần lượt phát hành sản phẩm solo, thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ nhóm. Đặc biệt, album solo Jack In The Box của J-Hope còn xuất sắc giành vị trí thứ 9 trong top 100 album hay nhất do Rolling Stone - tạp chí âm nhạc đình đám thế giới đánh giá.

Album mang đậm màu sắc cá nhân của J-Hope được đánh giá cao

Jin…

và RM đều lần lượt phát hành sản phẩm solo

Không kém cạnh các anh em cùng nhóm, dù chưa phát hành sản phẩm solo nhưng em út Jungkook đã gây sốt toàn thế giới với màn trình diễn huyền thoại tại World Cup 2022 - giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là sân khấu lịch sử đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc tại lễ khai mạc World Cup.

Ca khúc này đã đạt hạng 1 BXH iTunes của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giọng ca Jungkook cũng được vang lên trong vô số những hình ảnh ấn tượng của xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu thể thao này. Nam thần tượng cũng trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành giải thưởng People's Choice Awards với màn hợp tác Left And Right cùng Charlie Puth.

Màn trình diễn lịch sử của World Cup 2022