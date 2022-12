Irene (Red Velvet) thổ lộ thành viên yêu thích nhất BLACKPINK là Jennie

Vốn biết các idol sẽ luôn có mối liên kết quen biết nhau nhưng một số tình bạn đặc biệt vẫn khiến fan bất ngờ. Nếu theo dõi các nhóm nhạc nữ gen 3, hẳn không ai còn lạ với “chiến hạm" BlackVelvet, tổ hợp visual của hai nhóm nhạc hàng đầu BLACKPINK - Red Velvet. Không chỉ là những idol nổi bật nhất thế hệ, BLACKPINK và Red Velvet còn có tình bạn thân thiết đáng ngưỡng mộ, bộ đôi nổi tiếng nhất chắc chắn phải kể đến Jennie và Irene.

BLACKPINK và Red Velvet nổi tiếng từ lâu về độ thân thiết

Irene yêu thích Jennie nhất BLACKPINK, Jennie “bám dính” lấy Irene

Mới đây, Irene đã chia sẻ thành viên cô yêu thích nhất trong BLACKPINK chính là Jennie khiến fan hai nhà không khỏi phấn khích. Irene và Jennie là đôi bạn thân nức tiếng Kpop, tình bạn của các cô gái được ví như tình bạn trong mơ khi cả 2 đều xinh đẹp, tài năng và đông fan.

Irene chọn Jennie là thành viên yêu thích nhất BLACKPINK

Irene trong cuộc phỏng vấn cách đây khá lâu cũng từng nhắc về Jennie. Sở dĩ cả hai quen nhau là bởi cô nàng main rapper BLACKPINK đã bắt chuyện trước với tiền bối Irene. Đều sở hữu nét đẹp sang chảnh, lạnh lùng, cả 2 khiến nhiều người lầm tưởng có tính cách khó gần nhưng những khoảnh khắc Jennie “bám dính" Irene đã chứng minh điều này là sai.

Bộ đôi "bám dính" lấy nhau khi gặp gỡ ở các sự kiện

Trên nhiều sân khấu lễ trao giải cách đây vài năm, chỉ cần “bắt hình" thấy Irene thì cô em Jennie sẽ chạy ngay đến chào hỏi và ôm Irene. Thuyền Jenren của các fan cũng thành hình từ đây. Những năm đầu sự nghiệp, 2 cô gái nổi tiếng nhất nhì Red Velvet - BLACKPINK đã không ngại công khai tình bạn đáng ngưỡng mộ.



Irene "giành" trả tiền ăn cho Jennie, đổi vũ đạo ủng hộ em gái solo

Hè 2019, khi BLACKPINK chạy tour ở Mỹ, nhiều người bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh Jennie đánh lẻ "hẹn hò" ăn uống cùng Irene. Không trang điểm cầu kì, sự mộc mạc của 2 cô gái trong hình ảnh được fan ghi lại đã khiến dân tình mê mẩn. Không chỉ hẹn hò ăn uống cùng nhau, Irene và Jennie còn "giành" nhau trả tiền ăn khiến fan không khỏi bật cười. Cuối cùng phần thắng trả tiền thuộc về Jennie và câu chuyện này vẫn được lưu truyền trong cộng đồng fan 2 nhóm.

Jennie - Irene đi ăn cùng nhau tại Mỹ

Jennie đã giành phần thắng trong "cuộc chiến" trả tiền ăn

Dù có ít khoảnh khắc tương tác công khai, nhưng Jennie và Irene vẫn luôn ủng hộ nhau bằng cách thức đặc biệt. Thời điểm Jennie quảng bá solo, Irene trên sân khấu Really Bad Boy cùng Red Velvet đã đổi điểm nhấn vũ đạo bằng động tác chỉ tay quen thuộc của Jennie trong SOLO. Đổi lại, Jennie cũng đổi phần chỉ tay thành động tác của Red Velvet trong điệp khúc Really Bad Boy. Sự hoán đổi này được fan tinh ý nhìn ra. Sau đó Irene cũng chia sẻ câu chuyện đáng yêu này, cô tiết lộ chính Jennie là người đã đề nghị đổi vũ đạo và được Irene dạy động tác của Really Bad Boy.

Irene - Jennie đổi vũ đạo cho nhau

Một số bình luận của netizen:



- Thuyền của tui lại ra khơi nữa. Tổ hợp visual này quá đỉnh!

- Vẫn còn nhớ 2 bà giành nhau trả tiền ăn, cuối cùng cô Jen thắng.

- Hai chị em cứ gặp nhau là cưng lắm ấy, vẫn tương tác trên MXH suốt.

- Chị đẹp mê chị đẹp này, đều là bias của mình.

- Lâu rồi không được thấy hai cô nàng gặp nhau nhưng chị em vẫn thân thiết lắm ấy.

- Cảm giác Jennie mỗi lần gặp Irene là bám dính không rời luôn, keo 502 đáng yêu.