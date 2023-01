Jennie (BLACKPINK) tiết lộ hậu trường ca khúc solo mới: Đã thu âm từ lâu nhưng YG không cho ra mắt?

World Tour Born Pink của BLACKPINK với hàng chục đêm concert diễn ra từ Á sang Âu chưa bao giờ hạ nhiệt, vẫn luôn gây sốt trên diện rộng. Không chỉ trình diễn các ca khúc đã được ra mắt, Born Pink còn khiến fan ngỡ ngàng khi Jennie mang đến sân khấu bài hát mới toanh You & Me. Chưa có bản phát hành, concert đầu tiên tại Seoul là lần đầu You & Me được giới thiệu. Âm nhạc chất lượng kết hợp với vũ đạo và sân khấu được thiết kế đầy nghệ thuật, You & Me ngay lập tức trở thành hit mặc dù chưa được chính thức ra mắt.



Sân khấu You&Me tại concert Born Pink Seoul ngày 1

Sân khấu đậm chất nghệ thuật của You & Me

Jennie kết hợp múa đương đại - hát - rap - vũ đạo trong cùng một sân khấu

Mới đây, Jennie đã tung vlog kể về quá trình luyện tập và chuẩn bị cho màn giới thiệu You & Me tại Born Pink. Tiết lộ của cô nàng main rapper BLACKPINK khiến fan bất ngờ. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho Jennie vì thái độ làm việc chuyên nghiệp và tư duy nghệ thuật đỉnh cao, fan bày tỏ sự bức xúc với YG khi không cho ra mắt ca khúc này cùng với đợt solo đầu tiên của thần tượng.

Hậu trường sân khấu You & Me của Jennie

Từ việc chuẩn bị và tập vũ đạo, Jennie đã vô cùng hào hứng khi có thể giới thiệu You & Me đến fan. Cô nàng chia sẻ, trước buổi diễn đầu tiên, cô và YG đã hội ý mọi thứ về bài hát. Đặc biệt, You & Me đã được thu âm từ 3~4 năm trước nhưng không ấn định được thời điểm phát hành. May mắn thay, ở thời điểm hiện tại, Jennie và các thành viên còn lại có thể tự do hơn khi quyết định các hoạt động nên Jennie đã biến You & Me thành hiện thực, ra mắt trong Born Pink.



"Tôi đã nghĩ về những màn trình diễn và bài hát mà tôi muốn làm, xem qua chúng với Teddy. Chúng tôi quyết định đưa ra bài hát mà tôi thích và đó là lúc bắt đầu chuẩn bị cho nó", Jennie chia sẻ.

Jennie tiết lộ You & Me đã được thu âm 3-4 năm trước

Cô nàng tham gia vào mọi khâu, tự đạo diễn sân khấu solo của mình

Jennie cũng tiết lộ quá trình chuẩn bị và tham gia chuyến lưu diễn. Trong video, nữ thần tượng tiết lộ cách hiện thực hoá những hình dung, định hướng biểu diễn cho sân khấu You & Me với các biên đạo. Có thể thấy, Jennie đã tự mình đạo diễn màn trình diễn solo, từ vũ đạo cho đến thiết kế sân khấu thể hiện được con mắt nghệ thuật tinh tế.

Làm việc với các biên đạo tinh thần ca khúc

Tập vũ đạo

Khi video được tung ra, các BLINK bức xúc vì You & Me đã có từ lâu nhưng YG Entertainment không cho Jennie phát hành. Trong đợt quảng bá cá nhân, YG chỉ phát hành MV SOLO khiến fan tiếc nuối. Hiện You & Me đã được giới thiệu, người hâm mộ hy vọng công ty sẽ cho phép Jennie được biểu diễn thường xuyên hơn và phát hành bản thu chính thức.

Sân khấu You & Me tạo nên xu hướng balletcore với loạt outfit viral xôn xao MXH

Nguồn: Koreaboo