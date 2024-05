Jennie (BLACKPINK) - Nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc trụ hạng lâu nhất trên BXH Billboard Hot 100

Billboard đã công bố BXH Billboard Hot 100 của tuần này, trong đó, những người yêu nhạc Kpop lập tức chú ý tới ca khúc One of the Girls của Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - kết hợp cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp. Trong tuần này, bản hit từ bộ phim The Idol có mặt ở vị trí thứ 97 và đây là tuần thứ 20 ca khúc có mặt trên BXH.

Với thành tích mới, Jennie đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử có bài hát lọt vào BXH trong 20 tuần và trụ hạng lâu nhất trên BXH danh giá này. Tính chung các nghệ sĩ solo, thành viên BLACKPINK đứng thứ hai sau PSY. Nam nghệ sĩ trụ hạng 31 tuần nhờ bản hit Gangnam Style.

Ngoài Hot 100, One of the Girls cũng giữ vững vị trí thứ 29 trong tuần thứ 31 liên tiếp trên BXH Billboard Toàn cầu trừ Mỹ và vị trí 43 trên BXH Toàn cầu 200. Đây là những thành tích cho thấy ngôi sao Kpop vẫn có vị thế riêng của mình trên thế giới với tư cách nghệ sĩ solo.

Ở thời điểm hiện tại, Jennie vẫn đang bận rộn với nhiều dự án cá nhân khác, hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa.