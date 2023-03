Jennie (BLACKPINK) bị đe dọa ở đêm nhạc tại Philippines

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn trong tháng 2, BLACKPINK sẽ tiếp tục hành trình world tour Born Pink tại châu Á với các điểm đến như Malaysia, Singapore, Philippines... từ đầu tháng 3. Tuy nhiên ngay lúc này, cộng đồng fan quốc tế đang rất lo lắng khi một bộ phận anti fan quá khích đang có những bài đăng với nội dung đe dọa thành viên Jennie trong concert tại Philippines diễn ra vào ngày 25, 26/3 tới đây.

Theo đó trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện nhiều bài đăng với câu từ công kích, đe dọa Jennie tại concert sắp tới. Thậm chí có bài đăng còn tuyên bố sẽ trao thưởng 5.000 Peso (tương đương khoảng 2 triệu VNĐ) cho ai làm "cơn mưa bánh" tấn công Jennie. Ngay lập tức, cộng đồng fan quốc tế đã lập hashtag #KeepJennieSafe (Tạm dịch: Bảo vệ an toàn cho Jennie) nhằm kêu gọi cộng đồng lan tỏa thông tin này tới YG để bảo vệ Jennie trong concert sắp tới.

Một số những bài đăng đe dọa Jennie đang xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Twitter

Một trong những nguyên nhân khiến cho một bộ phận anti fan tấn công Jennie được cho là do bài đăng so sánh bánh sinh nhật của Jennie và Lisa. Theo đó tài khoản này cho rằng bánh chúc mừng sinh nhật của Jennie tại concert Born Pink ở HongKong (Trung Quốc) to hơn bánh sinh nhật của Lisa.

Tuy nhiên hình ảnh chiếc bánh kem của Lisa trong bài đăng này thực chất là từ năm 2019. Chính vì vậy cộng đồng fan quốc tế không khỏi phẫn nộ vì những bài đăng sai sự thật khiến Jennie bị chịu ảnh hưởng tiêu cực. Hiện không chỉ Twitter mà tài khoản Instagram của Jennie cũng đang hứng nhiều bình luận công kích.

Bài đăng so sánh bánh kem sinh nhật của Lisa và Jennie - một trong những nguyên nhân khiến Jennie phải chịu công kích