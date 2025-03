Jennie bị "ghẻ lạnh" tại Hàn Quốc?

Sau hơn 1 năm ấp ủ, cuối cùng Jennie cũng đã ra mắt album phòng thu đầu tay - RUBY vào ngày 7/3/2025. Chuẩn bị 15 bài nhạc, sản xuất với đội ngũ hàng đầu thế giới, Jennie đã dồn hết tiền bạc, công sức vào album đầu tay. RUBY là toàn bộ về Jennie, bản ngã cá nhân đậm đà trong mỗi track nhạc. Sau tuần đầu lên sóng, RUBY đang nhận về phản ứng tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Thành tích cũng tăng đều theo từng ngày.

Trước thềm ra mắt album RUBY, Jennie liên tiếp tung single mở đường, bao gồm MV ZEN (ngày 25/1 - không phát hành nhạc số), Love Hangover (ngày 31/1) và ExtraL ft. Doechii (ngày 21/2). Tuy được fan đón nhận nhiệt tình và chăm chỉ "cày thành tích", nhưng với số lượng nhạc ra dồn dập, còn là nhạc tiếng Anh, Jennie đã bị hụt hơi ngay trên các BXH nhạc số Hàn Quốc. Love Hangover và ExtraL - 2 single được phát hành nhạc số đều có thứ hạng khá cầm chừng, không đưa Jennie lọt vào top 5 các BXH nhạc số Hàn như mọi khi. Do đó, có thời điểm Jennie bị dân tình nghi vực về sức hút tại Hàn Quốc - thị trường "mẹ đẻ".

Trong ngày đầu ra mắt full album và MV chủ đề Like JENNIE, Jennie cũng không quá bứt phá trên các BXH nhạc số Hàn. Ra nhạc lúc 0h, phải đến 8h sáng 7/3 (giờ Hàn), Like JENNIE mới debut trên BXH MelOn Top 100 ở vị trí #67. Like JENNIE là một ca khúc thuần Hip-hop, beat đập dồn dập, đẩy mạnh giọng rap cực nhanh của Jennie. Chưa kể, đây còn là bài hát có tính cá nhân cao nhất album, Jennie "diss" thẳng mặt haters với lời lẽ mạnh bạo.

Người hâm mộ dự đoán với màu nhạc thế này, rất khó để Like JENNIE "thắng đậm" tại Hàn Quốc. Nhất là khi G-Dragon vừa comeback, đang nắm giữ các ngôi vị đầu bảng và đạt Perfect All-Kill cùng Too Bad, tính đến nay đã là 200 giờ liên tiếp.

Nhưng bằng chính sức hút từ âm nhạc, Jennie đang "lội ngược dòng" trên các bảng xếp hạng. Tính đến sáng 10/3, Like JENNIE đã lọt vào top 10 toàn bộ các BXH thuộc hệ thống iChart. Cập nhật số liệu lúc 9 giờ sáng 13/3 (giờ Hàn Quốc), Like JENNIE đã chính thức lọt top 5 toàn bộ BXH iChart, bao gồm #2 Bugs, #3 Flo, #5 MelOn và #5 Genie.

Thành tích này khiến fan cực kỳ tự hào. Jennie lần nữa chứng minh tên tuổi tại Hàn Quốc. Tất cả bài hát chủ đề solo của Jennie đều đạt được thành tích all-in top 5 các BXH nhạc số Hàn, bao gồm SOLO, You and Me, Mantra và mới nhất là Like JENNIE. Từ một ca khúc bị dự đoán là kén người nghe, Like JENNIE đã nhận được sự đón nhận từ khán giả Hàn Quốc. Verse rap tiếng Hàn của Jennie cũng gây sốt vì cách cô nàng tinh tế thể hiện bản thân là một rapper xuất thân từ Kpop.

Bên cạnh đó, album RUBY hiện đã hiện vượt 650,000 bản bán ra trên Hanteo. Jennie là idol nữ solo có doanh thu cao nhất năm nay. Không vội vàng, Jennie tiến chậm mà chắc, liên tiếp đập tan nghi vấn bị "ghẻ lạnh" ở quê nhà.

Người hâm mộ hi vọng, sau khi Jennie trở về Hàn Quốc và bắt đầu quảng bá, thì Like JENNIE và album RUBY còn thăng hạng tốt hơn. Tính đến hiện tại, Jennie chỉ mới có 1 stage biểu diễn bài chủ đề trên NPOP, thu về gần 3 triệu lượt xem sau vài ngày đăng tải. Sắp tới đây, Jennie sẽ tổ chức The Ruby Experience tại Seoul, Hàn Quốc, sau 3 đêm đã diễn ra tại L.A và New York.

Không chỉ tăng hạng ở Hàn Quốc, Jennie cũng liên tục đạt peak mới trên Spotify. Like JENNIE đã lọt top 10 Spotify Toàn cầu, stream tăng ở mức ổn định liên tiếp nhiều ngày qua. Sáng 12/3, Jennie khiến người hâm mộ nức nở khi chính thức trở thành nghệ sĩ nữ solo Kpop có lượt nghe nhiều nhất lịch sử Spotify với tổng 3.609 tỷ lượt nghe cho toàn bộ sản phẩm.