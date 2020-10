Jennie băng chân khi nhảy còn Rosé bị thương ở tay, BLACKPINK mới comeback vài ngày mà sức khỏe đáng báo động thế này?

BLACKPINK hiện đang trong quá trình quảng bá full album đầu tay và ca khúc chủ đề Lovesick Girls. Qua 2 sân khấu đầu tiên, có thể thấy nhóm biểu diễn vô cùng nhiệt huyết, dốc 100% sức lực nhằm mang tới màn trình diễn hoàn hảo. Thế nhưng sức khỏe của họ lại trở thành vấn đề gây lo ngại khi fan phát hiện vết thương trên người các thành viên.



Khi BLACKPINK diễn bài b-side Pretty Savage ở show âm nhạc Inkigayo ngày 11/10, vì Jennie mặc váy ngắn nên fan nhận ra cổ chân trái của cô quấn băng kín mít. Dường như nữ idol đã bị thương, thế nhưng Jennie vẫn trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Cô di chuyển linh hoạt và không bỏ lỡ động tác nào.

Cổ chân trái của Jennie bị quấn băng

Khi soi kỹ có thể thấy phần băng gạc ở chân Jennie lộ ra ngoài đôi giày cao cổ

Pretty Savage - Jennie fancam (Inkigayo 11/10/2020)

Đáng chú ý là khi comeback với How You Like That hồi tháng 6 vừa qua, Jennie cũng bị thương ở cổ chân trái. Cô bị trượt chân, dẫn đến chấn thương ở mắt cá chân và dây chằng. Do đó nhiều người đoán vết thương cũ của Jennie tái phát vì tập luyện vất vả cho màn comeback mới nhất.

Jennie băng bó cổ chân trái trong video tập vũ đạo How You Like That

Trước đó cô từng phải chống nạng

Thế nhưng Jennie không phải người duy nhất bị thương. Khi BLACKPINK tung video tập vũ đạo ca khúc Lovesick Girls, Rosé để lộ cánh tay trái dán băng trắng. Có người còn soi thấy cổ tay phải của nữ ca sĩ bị sưng to.

Tay trái của Rosé phải dán băng

Cổ tay nữ ca sĩ có vết sưng khá lớn

Năm nay BLACKPINK comeback đến 3 lần với thời gian sát nhau, họ còn tung album hoàn chỉnh đầu tiên trong sự nghiệp. Để theo kịp tiến độ, chắc hẳn 4 cô gái đã phải tập luyện rất nhiều, đã vậy vũ đạo của nhóm còn có nhiều động tác phức tạp.

Video tập vũ đạo Lovesick Girls của BLACKPINK

Dù biết chấn thương là điều khó tránh với ca sĩ chuyên nghiệp nhưng fan vẫn rất lo lắng và xót xa khi thấy các thành viên phải chịu đau. Người hâm mộ đều mong Jennie và Rosé sớm bình phục, không có thêm ai chịu thương tích. Ngoài ra họ cũng hy vọng YG sắp xếp để nhóm nghỉ ngơi đầy đủ, không bị quá sức vì lịch trình bận rộn.

Nguồn: Twitter - Ảnh: Twitter, Internet - Video: YouTube