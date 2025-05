Bắt đầu từ một cái tên khá “low-key”, Jade Trần dần được nhiều người biết đến hơn qua những video review chất lượng cùng cách nói chuyện chậm rãi, tông giọng sang chảnh, cuốn hút.

Khác với nhiều kênh chuyên review mỹ phẩm Hàn hay châu Á, cô nàng này lại hướng mạnh đến các thương hiệu Âu Mỹ, đặc biệt là phân khúc đồ high-end. Thậm chí, không quá khi nói rằng Jade Trần chính là một trong những người khiến các trend mỹ phẩm cao cấp hot trở lại ở Việt Nam, một trong số đó có thể kể đến Guerlain. “ Mình mua Guerlain vì Jade Trần ” là câu nói được bắt gặp khá nhiều trên MXH thời gian gần đây. Cũng từ đây, mọi người ưu ái dành tặng cho Jade Trần biệt danh đặc biệt: “Guerlain Girl Việt Nam".

"A day with Jade Trần" - một video mô tả ngắn gọn công việc và phong cách của Jade Trần.

Chào Jade, B&F được biết, trước đây bạn là người theo đuổi âm nhạc và Jade cũng đã từng có cơ hội biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn. Hiện nay, bạn đang theo học ngành luật, rồi điều gì đã khiến bạn trở thành một Beauty Blogger? Việc này chỉ là một phase trong cuộc đời bạn hay sẽ là đam mê bạn theo đuổi dài hơi?

- Trước tiên thì mình cảm ơn B&F về câu hỏi này. Chứng tỏ là mọi người cũng đã theo dõi mình một thời gian dài. Trước đây mình theo đuổi âm nhạc cổ điển, cụ thể là piano. Bản chất của việc học nhạc cổ điển là nghiền ngẫm, chinh phục đỉnh cao âm nhạc, đỉnh cao văn hoá nhưng những điều đó lại thiên nhiều về quá khứ, mà mình là người dễ “fomo” nên quyết định vẫn chọn những thứ nằm ở trong category cổ điển, kinh điển - đó là ngành luật. Nghe thì có vẻ hai ngành này không liên quan nhưng thực ra luật và âm nhạc là hai phạm trù rất liên quan đến nhau bởi nó đều là những thứ kinh điển, cổ điển.

Trong quá trình mình theo đuổi âm nhạc, mình cũng có chia sẻ nội dung về làm đẹp. Thực ra nó cũng liên quan đến nhau. Làm đẹp ở trong âm nhạc để khi mình đi biểu diễn, mình được đẹp hơn, bắt mắt hơn trên sân khấu. Còn làm đẹp với mình trong ngành luật đó là để ngoại hình được chau chuốt hơn khi đi hành nghề luật sư. Hơn hết, gần như bất kể một người phụ nữ nào cũng đều quan tâm tới việc làm đẹp. Vì vậy mình lựa chọn chia sẻ thứ mà mình nghĩ rằng bất kể ai là phái đẹp đều sẽ thích - đó là beauty.

Rất vui khi mọi người yêu mến và gọi mình là beauty blogger, nhưng thực ra mình chỉ coi bản thân là một người thích chia sẻ. Như phần bio mình có chia sẻ trên TikTok, mình coi bản thân mình là một “big sis”: Một người chị của các em gái đang cần biết thị trường làm đẹp có những món gì, và là một người em của các chị lớn để lắng nghe các trải nghiệm, kinh nghiệm của các chị, từ đó chia sẻ thêm cho mọi người. Việc theo đuổi ngành beauty blogger đối với mình nó là một sở thích, và mình chưa biết mình có thể theo đuổi nó dài hơi hay không. Nhưng việc làm đẹp là việc của mọi độ tuổi nên có lẽ nó sẽ là một công việc kéo dài khá lâu với mình.

Mỗi blogger đều có những điểm đặc biệt để thu hút một lượng người xem trung thành, một tệp khán giả riêng. Vậy điều đặc biệt của bạn là gì?

- Đây là câu hỏi cần phân tích rất sâu, và nó sẽ áp dụng cho từng người nhất định. Với mình, nền tảng hoạt động chính là TikTok - nền tảng này trước đây chỉ được dùng để giải trí, để mọi người hát nhép theo. Sau khi Covid diễn ra, TikTok trở thành nền tảng để mọi người chia sẻ gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống. Mình mượn việc nó là nền tảng nhanh và dễ lan tỏa kiến thức để chia sẻ về beauty.

Mình không biết rõ tại sao mọi người lại nhận xét mình là một người có nét riêng. Bởi vì mình chỉ chia sẻ thật thôi. Có lẽ đó cũng là một thứ riêng chăng. Mình lấy cảm hứng rất nhiều từ các chị YouTuber, beauty blogger đời đầu: Michelle Phan, Tati Westbrook - hai tượng đài về beauty trong lòng mình. Và hai chị ấy có phong cách đúng như của mình bây giờ: Có gì nói đó, không ngại chia sẻ những thứ “không phù hợp”. Và các chị luôn nói rằng: “If it works for me, it works for me”. Các chị tôn trọng sự khác biệt của mọi người nhưng nội dung thì vẫn đầy tính giáo dục. YouTube là một nền tảng video dài, nó có thể truyền tải được hết những ý của mình. Còn TikTok chỉ là nền tảng nhanh, nên để truyền tải hết những quan điểm của mình thì rất khó. Nó đòi hỏi sự logic trong từng nội dung. Và mình nghĩ mình chớp được cái sự khác biệt ấy.

Khi bắt đầu làm các content beauty, Jade có những kiểu suy nghĩ, lo lắng nào suýt khiến bản thân chùn bước không? Như là quan điểm làm beauty blogger thì phải xinh, da phải đẹp sẽ dễ làm hội newbie nản, còn Jade thì sao?

- Mình chưa bao giờ coi mình là một beauty blogger cả, mình chỉ là một người chia sẻ thôi. Nhưng, bất kể một người phụ nữ nào, không chỉ là beauty blogger có lẽ cũng sẽ có những nỗi lo, nỗi tự ti, sự khắc khoải riêng với ngoại hình của mình. Thực ra không phải chưa bao giờ mình tự ti, đôi khi mình vẫn có những suy nghĩ ấy. Thế nhưng mình đã tự vực dậy bản thân bằng cách suy nghĩ như sau: Tuổi trẻ thì không có gì ngoài ngoại hình, còn càng về sau, thứ hấp dẫn đối phương (không chỉ là nam mà tất cả những người khác) chính là vẻ đẹp về tri thức. Và nó chính là hào quang toát ra của một người sâu sắc, có kiến thức.

Tri thức có thể học nhưng để hiểu sâu thì cần một sự đầu tư và đủ tĩnh lặng để nghiền ngẫm. Làm đẹp thì dễ hơn, vì có nhiều phương pháp can thiệp giúp bạn đạt kết quả nhanh chóng rồi. Nếu bạn có nhu cầu, bạn cứ can thiệp thôi. Còn với Jade, mình chưa bao giờ phải nghĩ về điều đó quá 1 tiếng hay bị suy quá 1 tiếng về chuyện ngoại hình. Chúng ta sống từng phút giây và cũng già đi theo từng giây phút. Ai cũng sẽ phải chạy đua với thời gian, thế nên lo lắng về ngoại hình là một nỗi lo chung. Nhưng nếu ta biết cách kìm hãm nó, có cách truyền tải nỗi lo ấy thành động lực thì mình tin là nó sẽ khác. Và mình chưa bao giờ sợ! (cười)

Jade có nghĩ mình bắt đầu “dấn thân” vào con đường beauty blogger hơi muộn nên gặp nhiều bất lợi hơn khi phải cạnh tranh với nhiều “tiền bối” không? Vì sao bạn lại chọn nền tảng TikTok thay vì YouTube để phát triển?

- Đây là câu chuyện về thời điểm. Như mình đã nói ở trên, TikTok là nền tảng nhanh thì mình chia sẻ luôn trên đó. Còn theo quan điểm riêng của mình, để phát triển được ở YouTube thì bản thân người làm nội dung cần có sự đầu tư về tất cả các khía cạnh: Thiết bị, kỹ thuật quay, set up và quan trọng nhất là kiến thức. Không có đủ kiến thức, thì không bao giờ có thể làm được một nội dung đủ dài để stand out được trong mắt khán giả. Mình đang ở trong quá trình học hỏi, nạp thêm kiến thức để có thể sang được một nền tảng dài hơn như vậy. Và có thể câu chuyện lựa chọn nền tảng YouTube sẽ là câu chuyện trong tương lai với mình.

Mình chưa bao giờ sợ phải cạnh tranh cả. Như mình vừa nói đó, mỗi một giây chúng ta còn sống thì ai cũng sẽ già đi và trưởng thành hơn thôi. Các chị tiền bối cũng sẽ phải có cột mốc khác trong cuộc sống cần chinh phục như việc xây dựng gia đình. Thì hiển nhiên, họ sẽ nhường chỗ cho những bạn bắt đầu có những sự phát triển về sự nghiệp. Còn mình không quan trọng việc mình có muộn hay không. Với Jade, một người đầy đủ tri thức và truyền tải được tri thức thì không bao giờ là muộn và không bao giờ phải sợ cả. Mục đích quan trọng nhất của mình ở cuộc sống này không chỉ là truyền đạt về làm đẹp mà truyền tải cách để bạn trở thành một người thông minh, một phụ nữ tự tin và biết mình muốn gì. Jade cùng với những content về beauty sẽ truyền đạt điều đấy.

Trong suốt quãng đường làm một beauty blogger, việc trở thành “Guerlain Girl Việt Nam” đã là thành tựu đáng tự hào nhất của bạn chưa? Jade có thể kể về cơ duyên của mình với Guerlain không?

- Để nói về Guerlain thì chắc mình có thể nói cả ngày cũng không hết chuyện mất. Đối với mình, Guerlain là một nhãn hàng nằm ở trong hơi thở. Từ thời của bà của mẹ mình (những người có tác động nhiều nhất với mình) đã sử dụng Guerlain chứ không phải bây giờ mình mới biết đến nhãn hàng này. Đây là brand đã có tuổi đời hơn 200 năm và nó được mệnh danh là nhãn hàng của hoàng gia bởi tất cả những người trong hoàng tộc đều sử dụng nước hoa hay sản phẩm mỹ phẩm Guerlain. Mình nghĩ Guerlain vẫn luôn thuộc hàng thống trị trên thị trường làm đẹp rồi.

Và có những lí do khiến Guerlain vẫn luôn là cái tên đỉnh cao trong giới beauty: Tính vững bền trong sản phẩm; những kiểm định, kiểm chứng qua vô vàn thế hệ sản phẩm và thế hệ con người khác nhau tạo nên một chỗ đứng uy tín cho mỗi sản phẩm. Và quan trọng nhất, Guerlain đã có flagship store tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đây là lợi thế lớn cho khách hàng hay những người xem của mình. Họ có cơ hội đi test và đi kiểm chứng rằng lời của mình có đúng hay không. Còn những brand khác, khán giả của mình sẽ phải mua qua trung gian. Nếu họ mua theo review của mình thì nó sẽ như một canh bạc, trò xé túi mù.

Mình và Guerlain - mọi thứ đến cùng lúc như kiểu diều gặp gió, nên may mắn hiệu ứng Guerlain cũng được lan tỏa rất mạnh mẽ. Mọi người hỏi mình có chiến thuật gì tiếp cận nhãn hàng hay không mà tại sao được Guerlain ưu ái thế. Nói thật là mình không hề có chiến thuật gì cả. Mình mua và trải nghiệm bằng cả tính mạng. Châm ngôn của mình là mình phải là khách hàng, là người tiêu dùng. Mình phải hiểu sản phẩm đã thì mới có cái vốn và cái cơ để chia sẻ tới mọi người.

Dấu mốc trở thành Guerlain Girl ở Việt Nam cũng là một cột mốc đáng tự hào. Tuy nhiên mình xin khẳng định rằng: Vốn Guerlain đã một tượng đài rồi, mình chỉ góp phần chia sẻ thêm thôi. Nên là mình thấy nhãn hàng phải là người đáng tự hào nhất.

Bạn có bao giờ bị áp lực tạo ra nội dung mới trong thị trường beauty vẫn đang nở rộ lúc này không?

- Thực ra, cũng có lúc mình có cảm thấy áp lực, chẳng hạn như khi thấy các bạn trẻ đầu tư về thiết bị máy móc. Trong cùng khoảng thời gian các bạn đi làm thì mình vẫn đang đi học, đi tu nghiệp. Mình không thể dành quá nhiều sự đầu tư về nguồn lực hay máy móc vào việc tạo ra content. Cái đó hơi khó với mình. Quay bằng điện thoại thì sẽ nhanh hơn, linh động hơn.

Còn áp lực trong việc tạo ra nội dung mới cũng khó nói lắm. Bởi vào mùa lễ hội (khoảng tháng 10,11,12), các nhãn hàng ra mắt vô cùng nhiều sản phẩm. Cũng có nhiều nhãn ra mắt theo từng quý. Trong năm, những đợt sale hay dịp ra mắt sản phẩm chiến lược cho từng ngày lễ cũng nhiều... Vậy nên mình nghĩ là không bao giờ thiếu dịp để ra content cả, nếu mình nắm chắc cội nguồn và công năng sản phẩm thì việc ra content cực kì dễ. Hay thậm chí có những content so sánh sản phẩm nhãn này nhãn kia , sản phẩm thế hệ cũ, thế hệ mới, công thức mới... Áp lực ra content thì không có bởi sản phẩm đã “ê hề” ở trên thị trường rồi.

Jade hiện đang làm freelance content creator, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ngoài ra, bạn cũng theo học ngành luật, đồng nghĩa là bạn cũng có định hướng mình đi theo công việc trái ngược hoàn toàn. Vậy với Jade thì giờ sẽ Jade sẽ chọn công việc tự do, sống đúng với đam mê hay là công việc nghe có tính ổn định, đường dài?

- Mình là con người khá truyền thống. Trước đây mình có suy nghĩ mình sẽ quyết tâm theo content creator, mình trải nghiệm đi ra ở riêng, mình đầu tư về hình ảnh. Nhưng mình thấy rằng để có thể thoải mái tạo ra nội dung mà đồng thời có đủ để “kiếm cơm” thì bản thân phải là một người vững vàng về tài chính. Và để làm được điều này thì nó phải đến từ việc bạn phải có bằng cấp và tri thức.

Mình nghĩ rằng việc chọn ngành luật là một lựa chọn vô cùng personal. Luật là ngành mình đã cực kì mong muốn làm việc khi mình còn bé. Sau khi chìm đắm và trải nghiệm rồi mình mới thấy ngành luật thực sự là thứ mình thuộc về. Mình muốn theo đuổi ngành luật để trở thành một con người thành công. Có lẽ công việc beauty sẽ là cái ngách để mình phát triển ngành luật. Biết đâu mình sẽ trở thành bộ phận pháp chế cho một công ty thời trang, tập đoàn beauty chẳng hạn. Beauty là thứ mình đặc biệt thích, vì vậy mình sẽ cố gắng lồng nó trở thành một mảnh ghép ở trong cuộc đời. Ví dụ như mình làm việc trong ngành beauty & fashion nhưng sử dụng chuyên môn là luật.

Mỗi khi stress thì Jade sẽ ngủ thật nhiều đúng không? Nhưng ngủ dậy thì có hết stress thật không, hay Jade sẽ làm gì để vượt qua cơn stress đó?

- Đối với mình, việc ngủ là nhu cầu sinh học, sinh lý. Khi mà chúng ta hoạt động trí óc hay physical quá nhiều, chắc chắn cần có một sự giải lao và xả hơi. Và cách xả hơi healthy nhất là ngủ. Nếu không chúng ta sẽ dễ rơi vào cái bẫy tiêu tiền như kiểu stress spending chẳng hạn. Xả stress bằng cách mua sắm dễ ảnh hưởng tới tài chính cá nhân. Và đó là cái mình muốn tránh nhất để có thể độc lập, tự lo về tài chính, để có thể vừa học, vừa làm. Thực ra việc ngủ rất là thư giãn, đâu phải nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng có một thứ mình phải công nhận đó là khi ngủ nhiều quá, thức dậy sẽ hơi stress bởi cơ thể sẽ tích nước, mặt hơi sưng phù.

Jade có viết trên bio mình là một “part-time lady”, bạn nói kĩ hơn về cụm từ này được không? Nếu dùng 3 từ để mô tả phong cách cá nhân, Jade sẽ chọn từ nào?

- Bản thân mình là người rất nhiều chữ, thích nói nhiều. Và mỗi thứ mà mình đặt lên cho mọi người thấy đều có ý nghĩa khá sâu. Trong cuộc sống có hai thái cực Yin - Yang và chúng cần sự hoà hợp. Bản chất trong mỗi cá thể dù là nam hay nữ đều có đầy đủ phần âm và phần dương ở trong họ. Mình tuy mang giới tính nữ nhưng mình nghĩ bản thân mang rất nhiều sự mạnh mẽ hay cá tính của nam giới. Ví dụ Jade thích đi phượt, thể thao mạo hiểm, chinh phục nhiều đỉnh cao. Đối với phần đông mọi người vẫn nghĩ phụ nữ phải mềm mỏng, yếu đuối. Tất nhiên là không ai đánh giá người phụ nữ cá tính sẽ thế nào nha. Nhưng với mình thì mình sẽ gọi vui bản thân là part time lady vì mình cá tính quá mạnh.

Việc nói bản thân là part time lady thay vì full time cũng là một tuyên ngôn cho mọi người thấy được mình trân trọng và tôn trọng mọi thứ về bản thân. Đấy là cái mình muốn truyền đạt với mọi người. Bất kể bạn mạnh mẽ, yếu đuối, bánh bèo... thì bạn hãy trân trọng chính mình.

3 từ miêu tả phong cách cá nhân của Jade là: Cổ điển- Phá cách - Chân thật.

Bạn từng chia sẻ bản thân mình không suy nghĩ quá nhiều khi mua những món đồ thời trang bởi với Jade, thời trang là tiêu sản, để ta chơi đùa và để chinh phục. Vậy đã từng có món đồ nào sau khi mua về mà Jade cảm thấy hối hận chưa?

- Quan điểm của mình thời trang là tiêu sản. Một số người đạt đến một số đỉnh cao của cuộc sống rồi thì họ cần sự chắc chắn. Chẳng hạn như món đồ họ mua có thể thanh khoản hay quy đổi nó thành một món đầu tư khi cần thiết hay không? Có thể do mình chưa đạt đến ngưỡng thành công đấy của cuộc đời nên mình vẫn coi thời trang là tiêu sản. Và tới thời điểm bây giờ vẫn chưa có ai có thể thay đổi quan điểm này của mình.

Thời trang với mình là một loại hình nghệ thuật, và mình cân nhắc rất kỹ trước khi mua, nhất là tính ứng dụng của chúng. Món này có hợp cá tính, tủ đồ hay quan trọng nhất là khi nhìn vào nó mình có cảm xúc hay không? Những món đạt đủ 3 tiêu chí ấy của mình thì chính là một tác phẩm nghệ thuật và mình sẽ không bao giờ nghĩ sẽ phải bán nó đi. Mình sẽ sử dụng nó, nâng niu nó và biết đâu tới đời con mình sẽ dùng được. Tư duy này với mình là "tiêu sản nhưng trân trọng như tài sản".

Chưa món nào mua về mình quá hối hận, chỉ có một món khi mua về mà mình thấy hơi nhức đầu một chút trong việc bảo quản đó chính là đồ da của Celine. Bởi nó cần sự tỉ mẩn trong quá trình chăm sóc mà mình thì lại là một cô gái dùng đồ nhiều hơn giữ đồ.

Hermes Birkin, Fendi Peekaboo và Bottega Veneta Jodie là top 3 chiếc túi tượng đài "must have" trong lòng bạn. Vì sao bạn lại chọn 3 chiếc túi này? Jade có đủ cả 3 rồi chứ, sau khi dùng thì bạn có thay đổi chút nào quan điểm không?

Birkin là tượng đài trong lòng tất cả những người yêu thời trang rồi. Trước đây mình không thích nó lắm đâu vì mình cho rằng nó quá xa xỉ và thừa thãi. Nhưng sau một khoảng thời gian mình đã sở hữu một số món túi hiệu ở nhà rồi thì mình bắt đầu muốn có Birkin. Đặc biệt ở các giai đoạn khác trong đời khi mình trưởng thành hơn, phong cách cá nhân của mình rõ ràng hơn, thì mình đã thấy thích Birkin hơn.

Fendi Peekaboo đại diện cho tính cách, cá tính của mình. Mình đặc biệt thích Fendi vì đây là một hãng của Ý - đất nước mình từng có cơ hội đặt chân đến và khiến mình vô cùng yêu phong cách vương giả của họ.

Bottega Veneta mình thích vì mình đã thấy nó xuất hiện trên các tạp chí thời trang lúc mình còn nhỏ. Các tạp chí đều nói hãng này là đỉnh cao về chất lượng da. Chiếc túi Jodie cũng có những hoạ tiết đan rất riêng, không có người nào nhìn vào mà không biết đây là Bottega Veneta dù hãng cũng chẳng cần logo để phô trương. Nó như đại diện cho hai mảnh cá tính của mình: classic và phá cách.

Và trong 3 chiếc túi này, mình mới chỉ sở hữu Bottega Veneta thôi. Sau khi sở hữu nó, mình phải công nhận rằng càng dùng càng thích. Chất lượng da rất tốt. Chỉ có một lưu ý là những chiếc túi sáng màu thì cần bảo quản kỹ lưỡng hơn một chút.

Chiếc túi Jodie của Bottega Veneta là 1 trong 3 tượng đài đối với Jade Trần.

Jade có thể “flex” một chút về tủ đồ makeup hiện nay đang có số lượng các món nhiều như thế nào không? Và nếu chỉ được chọn 5 món mà bản thân bạn tâm đắc nhất hiện nay (ở bất kể category nào) thì bạn sẽ chọn những gì?

- Để đến mức “flex" thì mình nghĩ không có đâu. Mình được nhiều nhãn hàng tặng quà nhưng số lượng quà tặng mà mình giữ lại cũng ở mức vừa phải. Bởi mình mình biết rằng bản thân mình khi đã hợp với cái gì thì không có nhu cầu phải thử những cái khác. Những món mình cất lại, Jade sẽ tặng bạn bè, tặng người thân. Mình tin rằng việc nhãn hàng tặng quà cho mình thì nếu có cơ duyên mình sẽ chia sẻ, lan toả sản phẩm ấy cho người khác nữa. Nó sẽ càng tốt cho trải nghiệm của người sử dụng. Mình thích được trải nghiệm nhiều nên mình cũng mong muốn những người thân xung quanh mình cũng được trải nghiệm nhiều như vậy. Những món trong tủ đồ của mình không có quá nhiều, nó chỉ đủ để mình khi muốn nói về cái gì thì sẽ có sẵn ở quanh mình, để mình trưng ra cho mọi người thôi. Nhiều nhất trong tủ đồ của mình có lẽ là son. Và mình tin cô gái nào cũng vậy. Son dễ thay đổi, dễ mang theo, dễ trải nghiệm. Đây cũng là món có mức giá vừa phải, dễ cho mọi người bắt đầu.

- 5 món mình tâm đắc nhất hiện nay là: Kem nền Guerlain, nước hoa Guerlain, sáp vuốt tóc Tigi, túi tote của Christian Louboutin, notebook cover của Louis Vuitton (hình ảnh sang trọng trong mắt đối tác, chất liệu da tốt, có nhiều ngăn nhỏ để đựng đồ, vô cùng bền, chống nước và không ố màu. Mình thích promote việc viết những dòng suy nghĩ ra sổ).

Nói về high-end brand nhiều rồi, có sản phẩm làm đẹp drugstore nào mà Jade cảm thấy thích và thậm chí thấy tác dụng của nó còn nổi trội hơn cả các dòng cao cấp hơn không?

- Chắc chắn là có rồi. Mình rất yêu thích chì kẻ môi của NYX. Mình đã có khoảng hơn 10 cây và đang để sẵn trong mỗi túi một cái. Giá thành rất rẻ, chỉ khoảng 8 hay 10 USD (250 nghìn). Bảng màu cũng hợp tone da châu Á. Hay những bạn thích phong cách tây thì khi sử dụng chiếc chì kẻ môi này lên da châu Á rất hợp. Chất chì có một độ khô nhưng mướt vừa đủ để khi apply lên trên môi thì giữ được lâu và không bị bay nhanh. Mình thích màu Universal nhất, dùng hợp với nhiều sắc tố da nhất có lẽ là màu nude beige. Kể cả chì kẻ môi cao cấp hơn như của Hourglass mình đang mang theo đây cũng bị một vấn đề là chì quá mềm, bay quá nhanh, và màu không hiện rõ. NYX giải quyết được hết vấn đề trên và đặc biệt giá thành còn rẻ hơn Hourglass 5 lần.

Resolution của Jade trong năm 2025 sẽ là gì?

- Rất có duyên trước khi đến đây mình đã giải quyết được một resolution rồi. Trước đây mình gặp vấn đề không thể trả lời tin nhắn nhanh vì có quá nhiều đầu mục công việc trong ngày và chỉ một mình mình lo hết. Điều này đôi khi gây ra bất tiện cho mình khi bị xung đột với giờ học, giờ quay, thậm chí làm mình mất cơ hội làm việc cùng đối tác. Rất may, mình đã tìm được một người ngỏ lời muốn đồng hành và trợ giúp mình trong việc này.

Một resolution nữa mà mình thực sự muốn làm trong 2025 là đi du lịch nhiều hơn nữa. Mình thấy càng đi du lịch, mình càng khám phá và hiểu thêm về nhiều thứ, về thế giới, con người, văn hoá xung quanh và mình sẽ càng có thêm kiến thức, trải nghiệm để đối nhân xử thế!

Cảm ơn Jade vì buổi trò chuyện siêu deep, chia sẻ quá nhiều điều tích cực cùng B&F!