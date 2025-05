j-hope xuất hiện trên trang bìa Billboard tháng 5

Đây được xem là bước tiến vững chắc trong sự nghiệp cá nhân của j-hope đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của anh trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Trước đó, nhóm nhạc BTS đã xuất hiện trên trang bìa Billboard vào năm 2018 và 2021.

Trong bài phỏng vấn cùng Billboard, j-hope chia sẻ về hành trình sáng tạo âm nhạc của mình, từ những ngày còn là fan của các nghệ sĩ lớn cho tới khi trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Anh nhấn mạnh mong muốn truyền tải năng lượng tích cực và cảm hứng đến khán giả thông qua từng ca khúc, coi đó là điều ý nghĩa nhất trong sự nghiệp.

j-hope trên tạp chí Billboard số tháng 5/2025 (Ảnh: Billboard)

j-hope đã không ngừng phát triển sự nghiệp solo với các sản phẩm âm nhạc nổi bật. Sau khi ra mắt album solo đầu tay Jack In The Box vào năm 2022, anh tiếp tục tạo dấu ấn với EP Hope On The Street Vol. 1 phát hành năm 2024. Những ca khúc hợp tác quốc tế như Sweet Dreams với Miguel và single Mona Lisa đã giúp anh tiếp cận sâu rộng hơn với khán giả toàn cầu, trong đó Mona Lisa từng đạt vị trí 65 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hiện j-hope đang trong tour diễn solo đầu tiên mang tên Hope On The Street, với 33 buổi biểu diễn tại 15 thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Los Angeles, Manila và Osaka. Vào các ngày 4 và 6/4, j-hope biểu diễn tại sân vận động BMO ở Los Angeles, thu hút 46.000 khán giả trong hai đêm. Anh cũng là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên tổ chức hòa nhạc tại đây. Từ 19 - 21/4 nam thần tượng tiếp tục biểu diễn tại Saitama Super Arena, Nhật Bản, tạo hiệu ứng lớn với khán giả và truyền thông địa phương.

Tour diễn này thể hiện quyết tâm lớn của nam ca sĩ trong việc mở rộng biên giới âm nhạc và khẳng định cá tính nghệ thuật riêng biệt. Với phong cách ngày càng trưởng thành, đa dạng và nhiều thử nghiệm sáng tạo, j-hope được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong làng nhạc thế giới.