Chạm mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube từ lâu đã là một cột mốc khó nhằn đối với các nghệ sĩ Vpop. Phần lớn những MV đạt được thành tích này đều thuộc về các sản phẩm âm nhạc phát hành từ năm 2019 - 2021, khi lượng người dùng YouTube tại Việt Nam bắt đầu bùng nổ.

Những tưởng đường đua đã dần an bài với loạt tên tuổi quen mặt chiếm lĩnh top đầu, thì bất ngờ một cái tên “mới mà không mới” lại làm nên cú lật đổ ngoạn mục. Chỉ sau 81 ngày kể từ ngày phát hành, MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã chính thức trở thành MV cán mốc 200 triệu view nhanh nhất lịch sử Vpop, vượt mặt những “tượng đài view” như Sóng Gió, Bạc Phận hay Hãy Trao Cho Anh .

Hòa Minzy “out trình”, tiếp tục phá đảo câu lạc bộ trăm triệu view với thành tích khủng

Sáng 22/5, Hoà Minzy đã chính thức công bố ca khúc Bắc Bling chính thức đạt được cột mốc 200 triệu view nhanh nhất Việt Nam với thời gian kỷ lục là 81 ngày kể từ khi ca khúc chính thức ra mắt vào ngày 1/3/2025. Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã đạt được thành tích 100 triệu view trong thời gian 27 ngày, vươn lên vị trí thứ 3 top MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Việt Nam.

Bắc Bling đạt cốt mốc 200 triệu view thần tốc

Dù chỉ xếp hạng 3 trong danh sách MV đạt 100 triệu view nhanh nhất Việt Nam, Hoà Minzy đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi dẫn đầu BXH 200 triệu view với thời gian kỷ lục. Thành tích này không chỉ phản ánh tình cảm từ cộng đồng fan trung thành, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Bắc Bling trong cộng đồng rộng lớn, vượt xa một sản phẩm âm nhạc thông thường để trở thành hiện tượng văn hoá.

Bắc Bling chạm đến trái tim của khán giả ở mọi độ tuổi, đặc biệt là với các em nhỏ. Hình ảnh Hoà Minzy biểu diễn tại các trường tiểu học, nơi học sinh đồng thanh hát theo từng lời, đã trở thành minh chứng rõ ràng cho độ phổ biến của ca khúc. Cộng đồng mạng thậm chí còn hài hước gọi đây là “bài hát ăn cơm” không thể thiếu của “khối nghỉ hè”.

Bắc Bling được khán giả ở nhiều độ tuổi đón nhận nồng nhiệt

Các em học sinh thuộc lòng ca khúc Bắc Bling

Không dừng lại ở trong nước, Bắc Bling còn theo chân các du học sinh Việt Nam ra thế giới. Ca khúc được chọn trình diễn tại các lễ hội văn hoá ở nhiều trường đại học nước ngoài, trở thành một "đại sứ âm nhạc" góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Du học sinh cũng chọn Bắc Bling cho tiết mục văn nghệ để giới thiệu văn hoá Việt Nam đến nước bạn

Việc đạt 100 triệu view vốn đã là một cột mốc không dễ dàng, nhưng việc cán mốc 200 triệu view chỉ trong thời gian ngắn đã nâng tầm Bắc Bling lên vị thế của một bài hát quốc dân đúng nghĩa. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khán giả tin rằng mốc 300 triệu, thậm chí 400 triệu view chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, Bắc Bling còn được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên nặng ký tại các lễ trao giải cuối năm, không chỉ vì độ phổ biến, mà còn bởi chất lượng nghệ thuật, thông điệp tích cực và thành tích ấn tượng.

MV Bắc Bling đạt được thành tích đáng gờm chỉ trong thời gian ngắn

Sơn Tùng M-TP về sau một nhân tố không ai ngờ đến

Mặc dù Sơn Tùng M-TP sở hữu nhiều bản hit triệu view gây bão trên mạng xã hội, nhưng anh lại chưa thể vượt qua bộ đôi Jack và K-ICM về tốc độ đạt cột mốc 200 triệu view. Trong năm 2019, Jack và K-ICM đã làm “dậy sóng” làng nhạc Việt khi đồng thời cho ra mắt hai ca khúc đình đám là Sóng Gió và Bạc Phận. Cả hai bài hát này đều nhanh chóng chinh phục cột mốc 100 triệu view chỉ trong vòng 25 và 66 ngày và tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ khi lần lượt đạt 200 triệu view chỉ sau 102 và 132 ngày kể từ ngày phát hành.

Hai bản hit của Jack và K-ICM có thành tích khủng

Hiện tại, Jack và K-ICM đã chính thức “đường ai nấy đi”, mỗi người theo đuổi con đường âm nhạc riêng. Tuy nhiên, các sản phẩm cá nhân sau khi tách nhóm như Thiên Lý Ơi, 01 Ngoại Lệ của Jack hay Dắt Anh Về Nhà - bản hit từng tạo trend trên TikTok của K-ICM kết hợp cùng ca sĩ Thoại Nghi vẫn chưa thể tạo được cú bứt phá mạnh mẽ như thời kỳ cả hai còn song hành.

Top 5 trong BXH là Sơn Tùng M-TP là ca khúc Hãy Trao Cho Anh đạt được thành tích 200 triệu views sau 363 ngày kể từ khi ra mắt ca khúc vào tháng 7/2019. Dù bị vượt mặt bởi nhân tố không ai ngờ đến nhưng đây lại là MV đạt được 100 triệu view nhanh nhất Việt Nam, chỉ trong vòng 15 ngày. Đồng thời đây cũng là một cột mốc cho đến hiện tại không có ca sĩ Vpop nào có thể vượt qua.

Dù đạt kỷ lục 100 triệu view nhanh nhất nhưng Sơn Tùng vẫn bị vượt mặt

Không chỉ gây ấn tượng bởi lượt view tăng thần tốc, Hãy Trao Cho Anh còn từng được lên nhiều trang báo quốc tế và từng vượt qua nhiều cái tên đình đám về tốc độ đạt 100 triệu view: Old Town Road của Lil Nas X & Billy Ray Cyrus (15,7 ngày), Blank Space của Taylor Swift (15,9 ngày) hay Shape of You của Ed Sheeran (16,8 ngày).

Trong vài năm gần đây, Sơn Tùng M-TP gần như không còn phát hành thêm sản phẩm âm nhạc nào có sức lan tỏa và bền bỉ như Hãy Trao Cho Anh. Phần lớn các cột mốc lượt xem cao mà nam ca sĩ đạt được, đặc biệt là mốc 100 triệu view, chủ yếu nhờ vào sự nỗ lực “cày view” không ngừng nghỉ từ người hâm mộ trung thành. Tuy nhiên, để có thể cán mốc 200 triệu view với tốc độ ấn tượng như Bắc Bling, một MV không chỉ cần lực đẩy từ fandom mà còn phải đủ sức thuyết phục, chạm đến thị hiếu số đông công chúng.

Ngoài ra, cũng còn một cái tên khác vẫn đang trụ vững trong Top 5 BXH này đó chính là ca khúc Bống Bống Bang Bang của nhóm nhạc 365daband, đạt được 200 triệu view trong vòng 350 ngày. Đây là ca khúc cuối cùng của nhóm trước khi tan rã và đây cũng là ca khúc đầu tiên của Việt Nam cán mốc 200 triệu view. Tính đến nay, Bống Bống Bang Bang đã vượt hơn 618 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn là một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của nhiều thế hệ.

Bống Bống Bang Bang là ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ qua nhiều thế hệ