MV Bắc Bling của Hoà Minzy đã biến mất khỏi top trending

Ngày 10/4, nhiều người phát hiện MV Bắc Bling của Hoà Minzy đã không còn xuất hiện trên top trending YouTube Việt Nam cả bảng chung lẫn bảng âm nhạc dù dẫn đầu về số lượt xem trong các MV Vpop. Ghi nhận lúc 11 giờ trưa 10/4, Bắc Bling cán mốc 134 triệu views sau hơn 1 tháng phát hành. Mức độ tăng trưởng lượt xem vẫn đạt 1 - 2 triệu views mỗi ngày, ăn đứt các MV ra mắt cùng thời điểm hiện đang có mặt trên top trending.

MV Bắc Bling của Hoà Minzy đã không còn xuất hiện trên top trending YouTube Việt Nam

Trước khi biến mất khỏi BXH, Bắc Bling đang giữ vị trí thứ 2 bảng âm nhạc, chỉ sau Nước Mắt Cá Sấu của HIEUTHUHAI. Trên BXH Toàn cầu, Bắc Bling chễm chệ ở top 3, là MV Việt có thứ hạng cao nhất hiện tại. Vậy lý do gì khiến Bắc Bling rớt khỏi top trending YouTube Việt Nam?

Trên BXH Toàn cầu, Bắc Bling chễm chệ ở top 3, là MV Việt có thứ hạng cao nhất hiện tại

Nhiều người chỉ ra, lý do Bắc Bling biến mất khỏi top trending giống với Sơn Tùng trước đó. Nguyên nhân nằm ở thời hạn cho phép của nền tảng. Tính từ ngày Bắc Bling lọt top trending (1/3) cho đến nay đã vượt quá 37 ngày. YouTube giới hạn sản phẩm on top trending, do đó Bắc Bling hoàn toàn rớt khỏi BXH mà không phải tuột xuống thứ hạng thấp hơn. MV Chúng Ta Của Tương Lai từng gặp trường hợp tương tự vào năm 2024.

Bắc Bling lọt top trending (1/3) cho đến nay đã vượt quá 37 ngày, do đó biến mất vì thuật toán của nền tảng

MV Chúng Ta Của Tương Lai từng gặp trường hợp tương tự vào năm 2024

Theo đó, hiện tại cuộc chơi top trending thuộc về HIEUTHUHAI. Tối nay 10/4, HURRYKNG sẽ tung MV mới, trực tiếp tranh hạng với bạn thân.