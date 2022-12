J-Hope (BTS) bất ngờ xuất hiện, khuấy động sân khấu tại concert của một nam thần tượng

J-Hope (BTS) vừa qua đã phát hành album phòng thu đầu tay Jack In The Box và dành thời gian tập trung quảng bá qua các buổi biểu diễn tại Lollapalooza. Dự kiến thành viên BTS sẽ xuất hiện tại Dick Clark's New Year's Rockin' Eve vào ngày 31/12/2022. J-Hope cũng được đề cử tại Lễ trao giải MAMA 2022, bao gồm cả Nghệ Sĩ Của Năm và Bài Hát Của Năm.

J-Hope biểu diễn More và Arson tại Lễ trao giải MAMA 2022

Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng mới đây, J-Hope đã bất ngờ xuất hiện trong concert của nam ca sĩ Crush. Trước đó cả hai từng hợp tác trong sản phẩm Rush Hour và màn biểu diễn ca khúc này tại concert đã khiến các fan vô cùng phấn khích.

J-Hope cũng là thành viên thứ hai của BTS xuất hiện tại buổi concert của một nghệ sĩ khác. Tại PSY's Summer Swag 2022, Suga đã trở thành khách mời đặc biệt tham dự concert của nam nghệ sĩ PSY.

J-Hope xuất hiện trong concert của Crush

Màn kết hợp đầy thú vị của J-hope và Crush

Cả 2 từng có màn hợp tác ăn ý