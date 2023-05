IVE và những lần bị tố vô lễ: Ngó lơ đàn anh trên sân khấu, Jang Wonyoung thiếu tôn trọng IU, BTS?

Nằm trong top girlgroup đại diện thế hệ thứ 4, IVE dẫn đầu trong mọi đợt comeback. "Gà chiến" nhà Starship tiến nhanh nhờ thế mạnh âm nhạc, thành tích nhạc số khủng và độ phủ sóng quốc dân. Đi đôi với nổi tiếng là tai tiếng, từ khi debut đến hiện tại, IVE luôn gây tranh cãi bởi 2 lý do: kỹ năng biểu diễn, hát live và thái độ với tiền bối. Mới đây, nhóm nhạc nữ nhà Starship lại vướng lùm xùm vô lễ khi Bangchan (Stray Kids) "bóng gió" bị một số nghệ sĩ thế hệ mới "bơ đẹp".

IVE bị tố ngó lơ đàn anh

Ngày 15/5 vừa qua hẳn là ngày sóng gió với fan IVE khi thần tượng bất ngờ bị dân tình chỉ trích. Cụ thể, thành viên Stray Kids Bangchan trong một livestream chia sẻ cùng fan về đêm nhạc Music Bank in Paris diễn ra hồi tháng 4 năm nay đã công khai phê bình một số nghệ sĩ thuộc thế hệ mới có thái độ bất lịch sự. Cụ thể, Bangchan cho biết mình đã nhiệt tình chào hỏi đồng nghiệp nhưng bị "bơ đẹp". Rất nhanh chóng, dân tình suy đoán danh tính hậu bối Bangchan nhắc đến là IVE.

Bangchan phê bình một số nghệ sĩ thuộc thế hệ mới có thái độ bất lịch sự, IVE bị réo tên

Bởi lẽ, nam idol nhà JYP úp mở tiết lộ đồng nghiệp được nam idol nhắc đến vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh. Bằng phương pháp loại trừ và những hình ảnh từ show, IVE là đối tượng bị cư dân mạng tranh cãi. Sáng 16/5, fan IVE tung ra dẫn chứng minh oan cho thần tượng, trong ảnh, IVE mải vẫy tay với người hâm mộ trên sân khấu nên các cô gái không nhận ra Bangchan đang chào hỏi họ. Ahn Yujin sau đó đã nhận ra Bangchan nhưng cô không kịp chào hỏi vì nam idol chạy qua quá nhanh.

Fan IVE tung ra dẫn chứng minh oan cho thần tượng, trong ảnh, IVE mải vẫy tay với người hâm mộ trên sân khấu nên các cô gái không nhận ra Bangchan đang chào hỏi

IVE tại Music Bank in Paris

Hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về việc IVE "ngó lơ" Bangchan, nhưng fan quốc tế của Stray Kids không ngừng công kích 6 cô gái, khiến DIVE - fandom IVE bức xúc.

Phản ứng của netizen:

- Fan nước ngoài của Stray Kids bắt đầu đi tìm hậu bối không chào. Loại trừ nhóm tiền bối/ Loại trừ nhóm cùng công ty/Loại trừ nhóm thân thiết với Stray Kids/Loại trừ idol được thấy là đã chào ở trong video. Đấy là cách tụi nó chọn lọc.

- Trong video màn kết ở buổi diễn Paris đã xảy ra tình huống như trên, fan Stray Kids dựa vào video và chắc chắn nhóm hậu bối không chào là IVE, bắt đầu tấn công nhóm.

- Tôi cũng chẳng biết tại sao Jang Wonyoung bị chỉ trích. Chỉ là không thích con bé nên phải kiếm cớ thôi.

- Tham khảo thêm: Hồi Jang Wonyoung làm MC Music Bank, khi phỏng vấn Stray Kids, bầu không khí rất tốt, hai bên cũng chào hỏi nhau, còn từng biểu diễn với thành viên tên Hyunjin.

- Việc ai không chào hỏi vẫn chưa được xác nhận. Không có ai chịu trách nhiệm chuyện này nên fan Stray Kids mới tấn công idol nữ. Đoạn cuối IVE còn vừa đi vào vừa chào các staff.

Thiếu tôn trọng IU, không hứng thú với đoạn phim của BTS tại MMA 2022

Tháng 11/2022, IVE tham dự lễ trao giải MMA, đạt Daesang cùng Love Dive. Bên lề chiến thắng, cư dân mạng truyền tay đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jang Wonyoung ngồi dưới khán đài, lờ đi và không vỗ tay khi đoạn video của IU được phát trên màn hình lớn. Nhiều người chê trách Wonyoung thiếu tôn trọng IU, cả Rei và Liz cũng bị soi hời hợt với tiền bối. Sau đó, fan IU đã lên tiếng bênh vực Jang Wonyoung. Theo đó nhiều người khẳng định khoảnh khắc được lan truyền đã được cắt cúp và không đúng sự thật, trong đoạn clip đầy đủ ghi lại giây phút VCR của IU được trình chiếu, Jang Wonyoung đã vỗ tay cổ vũ cho đàn chị.

Jang Wonyoung ngồi dưới khán đài, lờ đi và không vỗ tay khi đoạn video của IU được phát trên màn hình lớn

Nhưng tranh cãi vẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi trong một vài khoảnh khắc khác, dân tình phát hiện Jang Wonyoung cũng không hứng thú với video của BTS. Trong khi tất cả thần tượng đều chăm chú theo dõi và vỗ tay chúc mừng BTS, Jang Wonyoung lại đùa giỡn, trò chuyện với fan. Dù người hâm mộ ra sức minh oan và bảo vệ thần tượng, Jang Wonyoung vẫn thu về không ít antifan.

Jang Wonyoung cũng không hứng thú với video của BTS

Jang Wonyoung tại MMA 2022

Nhiều lần không chào tiền bối, Jang Wonyoung "liếc xéo" đàn chị TWICE

Trong những sân khấu đầu tiên khi debut với IVE, Jang Wonyoung đã nhiều lần bị chỉ trích vì không chào tiền bối. Điển hình như sân khấu encore ELEVEN, Jang Wonyoung và các thành viên IVE mất điểm vì không cúi chào Jaemin (NCT), Lee Know (Stray Kids) và Kim Minju.

IVE không cúi chào Jaemin (NCT), Lee Know (Stray Kids) và Kim Minju.

Hay như lúc làm MC Music Bank Jang Wonyoung bị tố ngó lơ NCT 127 dù đàn anh đang cúi chào. Cũng tại đây nữ idol gây tranh cãi khi liếc xéo đàn chị Jeongyeon (TWICE). Thời điểm ấy, vì lý do sức khỏe nên Jeongyeon phải ngồi để phỏng vấn, ánh mắt vô tình của Jang Wonyoung khiến fan TWICE phản đối.

Jang Wonyoung ngó lơ NCT 127