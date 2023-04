IVE chia thời lượng cho MV chủ đề: Jang Wonyoung vẫn chiếm sóng, thành viên "tàng hình" nay được hát nhiều nhất

Ngày 10/4 vừa qua, IVE đã chính thức comeback cùng album đầu tay IVE I'VE và MV chủ đề I AM. Vừa trở lại, sản phẩm mới của nhóm nhạc nữ nhà Starship đã nhanh chóng càn quét các BXH nhạc số. Truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin, IVE tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc catchy, dễ gây nghiện. I AM được đánh giá cao bởi giai điệu và lyrics đầy ý nghĩa. Ngoài âm nhạc lôi cuốn và phần nhìn mãn nhãn, dân tình cũng cực kì quan tâm cách Starship chia thời lượng bài hát mới cho các thành viên.

IVE - I AM MV

Là khủng long nhạc số thế hệ mới, nhưng IVE dính không ít tranh cãi xoay quanh kỹ năng biểu diễn và cách chia thời lượng cho từng thành viên. Debut cuối năm 2021, từ MV đầu tay ELEVEN, Starship nhiều lần bị fan nhóm chỉ trích vì liên tục push vào hai thành viên nổi tiếng từ Produce 48 Jang Wonyoung và Ahn Yujin. Đặc biệt, Jang Wonyoung thường bị dân tình bàn tán về giọng hát live, bị nhận xét "bất tài" nhưng công ty vẫn biến nhóm trở thành "Wonyoung và những người bạn". Ở MV chủ đề I AM cho full album đầu tiên, IVE đã có nhiều sự thay đổi.

Thống kê line hát của IVE trong I AM

Theo thống kê, các line hát trong ca khúc I AM đã được phân chia hợp lý hơn. Mở đường bằng single Kitsch, fan vô cùng bất bình bởi một thành viên "tàng hình", Liz là main vocal nhưng lại có thời lượng hát và lên hình ít nhất, dấy lên nhiều tin đồn cô nàng bị công ty phân biệt đối xử. Với I AM, Liz đã thực hiện đúng vai trò của mình, giọng ca chính sở hữu nhiều line nhất (23,5 giây) cùng những phân đoạn highnote phô diễn cách xử lý ấn tượng. Xếp ngay sau là Ahn Yujin (21,4 giây) và main rapper Gaeul (20,5 giây). Phần rap của I AM cũng được yêu thích và đánh giá là điểm nhấn đặc sắc cho ca khúc. Theo đó, Jang Wonyoung chỉ có 13,4 giây được cất giọng.

Liz thực hiện đúng vai trò main vocal khi đảm nhận nhiều line hát nhất trong I AM

Có line hát xếp chót, nhưng Jang Wonyoung lại chiếm sóng MV. Trong toàn bộ 3 phút của I AM, Wonyoung và Yujin là 2 gương mặt lên hình nhiều nhất. Ngay từ những giây đầu tiên, Jang Wonyoung đã gây ấn tượng với visual lộng lẫy, sắc nét, tạo hình cầu kì. Nữ idol cũng đảm nhận phân đoạn nhảy máy bay được bàn tán nhiều nhất.

Jang Wonyoung được đầu tư tạo hình công chúa vương giả

Sở hữu phân cảnh ấn tượng nhất

Chiếm sóng từ đầu đến cuối MV

Bên cạnh đó, Ahn Yujin thường xuyên được đứng vị trí trung tâm khi thực hiện vũ đạo. Càng về cuối MV, Yujin càng có nhiều phân cảnh riêng như catwalk. Tạo hình girlcrush sang chảnh, ngầu lòi làm nổi bật sắc vóc của nữ idol. Liz dù sở hữu nhiều line hát nhất thì thời lượng lên hình vẫn bị giới hạn, cô nàng chỉ có 7 giây cá nhân và một vài phân cảnh lướt qua cùng cả nhóm.

Yujin đảm nhận vị trí center ở những phần thực hiện vũ đạo

Ahn Yujin có nhiều phân đoạn thả dáng khoe nhan sắc nổi bật

Liz chỉ có 7 giây lên hình cá nhân

Dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều vì để Liz có thời lượng lên hình ít nhất thì nhiều fan vẫn bày tỏ sự phân chia như I AM là phù hợp với vai trò của từng người. Jang Wonyoung và Ahn Yujin vốn là thành viên hút fan, đảm nhận vị trí visual và định hình màu sắc cho nhóm do đó thời lượng lên hình nhiều là điều dễ hiểu. Sau loạt tranh cãi vì để main vocal "tàng hình", Liz cuối cùng cũng được chia nhiều line hát nhất với I AM. Cách sắp xếp này phần nào xoa dịu được một bộ phận fan đang bất bình.