Jang Wonyoung (IVE) “quơ tay múa chân” thế nào mà khiến người xem thêm mệt?

Trở lại bùng nổ với MV I AM, IVE đang là nhóm nhạc nữ hot nhất hiện tại. Starship và nhóm cũng năng nổ thực hiện nhiều hoạt động quảng bá cho ca khúc mới, đặc biệt là dance challenge I AM gây sốt MXH. Mới đây, video 3 thành viên Gaeul, Liz và Jang Wonyoung "đu trend" nhảy theo năng lượng đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nhảy I AM, Jang Wonyoung lần nữa mang về nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ năng vũ đạo của mình.

Video nhảy theo năng lượng của bộ ba Gaeul, Liz và Jang Wonyoung

Trend nhảy theo năng lượng là một thử thách quen thuộc với các nhóm nhạc Kpop, theo đó, các idol sẽ thực hiện vũ đạo theo từng mốc năng lượng từ thấp đến cao. Ở video mới đây, Gaeul, Liz và Jang Wonyoung đã nhảy I AM theo mốc lần lượt là 11 - 111 - 1111%, Jang Wonyoung đảm nhận phần nhảy sôi động nhất. Thế nhưng, biểu hiện của cô nàng lại khiến dân tình cảm thấy… mệt mỏi.

Jang Wonyoung (sau cùng) nhảy chưa thực sự full 1111% năng lượng

Những động tác vũ đạo của Jang Wonyoung chưa được đánh giá cao

Spotlight trong đoạn video hoàn toàn thuộc về Liz. Giọng ca chính IVE được đứng giữa, những động tác đều chỉn chu, đẹp mắt kết hợp cùng biểu cảm vui vẻ đáng yêu mang đến năng lượng tích cực. Jang Wonyoung đứng ở vị trí nhảy bằng 1111% năng lượng, nhưng vì trang phục cầu kì, và cách cô nàng chú ý vào biểu cảm đã khiến các động tác trở nên cồng kềnh. Dân tình cho rằng đáng lẽ Jang Wonyoung phải thật nhiệt huyết thì đằng này cô nàng lại cứ quơ chân múa tay trông không đẹp mắt.

Hình tượng cầu kì mỗi lần xuất hiện của nữ idol

Trước đó, Jang Wonyoung nhiều lần gây tranh cãi bởi kỹ năng nhảy không cải thiện. Khi trình diễn, cô nàng thường tập trung vào thần thái biểu cảm mà quên đi vũ đạo cũng cần chú ý. Những động tác của Jang Wonyoung thường không dùng đủ lực, bị nhận xét thiếu nhiệt huyết. Có một thời điểm, Jang Wonyoung còn tạo trend "nhảy lười", netizen đặt nữ idol thành tiêu chuẩn đại diện cho mức năng lượng thấp nhất khi nhảy. Do đó, ở phần quảng bá vũ đạo I AM lần này, Starship sắp xếp cho Wonyoung vị trí nhảy bùng nổ nhất khiến dân tình không khỏi… buồn cười.

Jang Wonyoung từng gây sốt vì nhún nhảy như không

Phản ứng của netizen:

- Là 1111% năng lượng dữ chưa, cứ đưa tay đưa chân không ra động tác gì.

- Nhảy mà mang áo lông cồng kềnh quá.

- Jang Wonyoung là tiêu chuẩn của nhảy lười rồi mà, đâu ra 1111%.

- 1111% lắm rồi đó, nhìn qua Liz còn nhiệt huyết hơn.

- Liz chiếm spotlight luôn.

- Jang Wonyoung phía sau nhảy kiểu gì đấy?

- Cứ quơ tay múa chân nhìn thêm mệt.