IVE hát live bất ngờ được khen, tất cả là nhờ giọng ca chính phát huy năng lực?

Là "gà đẻ trứng vàng", nhóm nhạc chủ lực của Starship hiện tại, IVE đang liên tục gặt hái thành tích khủng. Trong lứa tân binh gen 4 ra mắt cuối 2021 và 2022, IVE là nhóm hiếm hoi có tất cả bài hát chủ đề đều là hit bự. Dân tình "kháo nhau" IVE chính xác là trường hợp được quốc dân độ, kết hợp với thế mạnh âm nhạc lôi cuốn, bắt tai, dễ gây nghiện, IVE hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những nhóm đại diện thế hệ. Nhưng bên cạnh điểm mạnh, nhóm nhạc nữ nhà Starship còn tồn tại một điểm tranh cãi chưa thể hoá giải, đó là kỹ năng trình diễn, đặc biệt là hát live.

IVE - I AM MV

Mới đây, IVE tung sản phẩm comeback album đầu tay I'VE IVE cùng bài hát chủ đề I AM. Dân tình một lần nữa nghi hoặc khả năng hát live của nhóm. I AM gây ấn tượng với những phân đoạn cao trào, bắn highnote cực căng, được đánh giá là rất khó để trình diễn. Trong bản thu, những line nốt cao được giao cho giọng ca chính Liz và Ahn Yujin. Thế nhưng, bấy nhiêu là chưa đủ để dân tình yên tâm, thậm chí highnote của Ahn Yujin vẫn mang về nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "hơi chói tai, không hợp lý". Do đó, fan càng lo cho các sân khấu live bài mới của IVE, nhất là khi nhóm thắng cúp và hát encore - nơi mọi khuyết điểm về giọng đều dễ dàng bại lộ.



IVE hát chay ca khúc mới I AM

Những nỗi lo đó có thể tạm gác sang một bên khi mới đây, IVE bất ngờ nhận về cơn mưa lời khen cho khả năng hát live. Tham gia một chương trình quảng bá, 6 cô gái thực hiện thử thách "hát chay" ca khúc I AM. Không có nhạc nền hay backtrack hỗ trợ, IVE vẫn xử lý mượt mà ca khúc khó nhằn. Và đương nhiên, spotlight thuộc về Liz và Ahn Yujin nhờ những highnote được xử lý đúng cách.

Liz đảm nhận nhiều line hát điểm nhấn

Ahn Yujin được khen vì lên nốt cao ấn tượng

Main vocal chiếm trọn spotlight

Sau khi video hát chay I AM được fan truyền tay nhau trên MXH, dân tình không khỏi bất ngờ trước sự tiến bộ của nhóm nhạc nữ nhà Starship. Phân đoạn mở đầu của Jang Wonyoung cũng được khen ngợi bởi sự ngọt ngào cô nàng truyền tải. Nhưng đa số, khán giả vẫn nhìn nhận IVE nhận về nhiều phản ứng tích cực là nhờ đã chia line hát hợp lý hơn.

Liz đã được làm đúng vai trò main vocal

Liz cuối cùng cũng được phát huy năng lực main vocal, có màn thể hiện cực kì ấn tượng. Bên cạnh đó, Starship đã hạn chế line hát của Jang Wonyoung, để cô nàng tập trung vào biểu diễn làm đúng vai trò visual của nhóm. Ở những phần là điểm nhấn của ca khúc, Liz và Ahn Yujin đã làm trọn vẹn nhiệm vụ. Giọng hát nội lực của bộ đôi làm nổi bật bài hát lên nhiều lần.

Ahn Yujin thuyết phục khán giả khi lên highnote

Trong những sân khấu quảng bá gần đây của IVE, nhóm phải trình diễn với đội hình 5 người vì thành viên Rei đang tạm nghỉ do sức khoẻ không đảm bảo. Dù thiếu 1 thành viên, IVE vẫn trình diễn trọn vẹn và được netizen khen ngợi không ngớt. Có thể thấy, sau thời gian dài gây tranh cãi, IVE đã nghiêm túc hơn khi luyện tập cải thiện kỹ năng hát.

Phản ứng của netizen:

- Ùi hát chay cuốn dã man, thế này thì sợ gì encore.

- Giọng Yujin vừa cao vừa khoẻ, tiến bộ phết. - Liz và Ahn Yujin gánh còng lưng.

- Jang Wonyoung hát giọng trầm hay ơi là hay.

- Cứ tưởng bài cao, khó hát live mà mấy bé làm thế này thì yên tâm rồi.

- Tất cả là nhờ Liz đã được chia line hợp lý, chiến thuật của Starship cả.

- Bài khó thì hát cực tốt mà mấy bài trước lại gây tranh cãi nhỉ.

- Chiêu của công ty rồi, mấy em này live ổn phết.