Ít ngày nữa, người lao động sẽ nhận 490% lương nếu đi làm

Đi làm dịp Tết Dương lịch được hưởng lương như thế nào?

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào các ngày lễ, trong đó có dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, thực tế nhiều lĩnh vực, ngành nghề vẫn cần duy trì hoạt động trong kỳ nghỉ này. Với những trường hợp đi làm, mức thu nhập có thể là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Như vậy, khi đi làm vào dịp Tết Dương lịch, người lao động có thể sẽ nhận được mức lương cụ thể như sau:

Một số doanh nghiệp còn có chính sách thưởng riêng dịp Tết Dương lịch

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn có chính sách thưởng riêng dịp Tết Dương lịch, gắn với kết quả sản xuất – kinh doanh, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không bắt buộc cơ quan hay doanh nghiệp phải thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch, việc có thưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quy định riêng của từng đơn vị.

Tại TPHCM, nơi tập trung đông doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn, mức thưởng cao nhất được công bố lên tới hơn 1,1 tỷ đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ khoảng 750.000 đồng. Mức thưởng bình quân tại địa phương này đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với năm trước.

Ở các tỉnh, thành khác, mức thưởng cũng ghi nhận nhiều con số khác nhau. Tại Bắc Ninh, mức thưởng cao nhất gần 220 triệu đồng/người, nhưng vẫn có doanh nghiệp chỉ chi khoảng 100.000 đồng cho mỗi lao động.

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức thưởng cao nhất khoảng 140 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ vào khoảng 50.000 đồng, chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh.

Tại Tây Ninh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân đạt 2,26 triệu đồng/người; mức cao nhất khoảng 80 triệu đồng và mức thấp nhất là 100.000 đồng. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, mức thưởng cao nhất được ghi nhận là 100 triệu đồng/người tại một doanh nghiệp tư nhân, còn mức thấp nhất khoảng 50.000 đồng, chủ yếu ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công bố mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất lên tới hơn 228 triệu đồng/người, cho thấy sự khác biệt lớn về chính sách đãi ngộ giữa các đơn vị sử dụng lao động.