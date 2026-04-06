Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC, trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng những diễn biến khu vực gần đây đã tạo ra một thực tế mới, trong đó các cường quốc ngoài khu vực, đứng đầu là Mỹ, không còn khả năng áp đặt hay chi phối môi trường an ninh hàng hải gần Iran.

Cơ quan này tái khẳng định eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái cũ, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ chủ quyền và an ninh khu vực trước mọi hành động can thiệp mà Tehran cho là gây bất ổn.

"Eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel”, Hải quân IRGC nhấn mạnh.

Theo tuyên bố, Hải quân Iran đã bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch tác chiến toàn diện, hướng tới xây dựng một cấu trúc an ninh "nội khối" tại Vịnh Ba Tư. Theo đó, an ninh khu vực phải do các quốc gia ven biển đảm nhiệm, không có sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài.

Các bước chuẩn bị bao gồm tăng cường triển khai hải quân, nâng cấp hệ thống giám sát và khả năng phản ứng nhanh chóng, nhằm bảo vệ vùng biển và đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn qua eo biển.

Giới chức Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ hoặc các đồng minh nhằm thách thức trật tự mới này sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng, quyết đoán và áp đảo từ lực lượng phòng thủ của Iran.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn, bao gồm đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và cầu đường tại Iran nếu Tehran không thay đổi lập trường liên quan đến eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển. Theo Tehran, tuyến đường này vẫn mở cho các quốc gia không liên quan đến Mỹ, Israel và các đồng minh, nhưng các biện pháp hạn chế đã khiến lưu lượng tàu thuyền giảm mạnh.

Lưu lượng hàng hải sụt giảm nghiêm trọng

Dữ liệu từ các tổ chức vận tải biển quốc tế cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm tới 94% kể từ cuối tháng 2, khi xung đột bùng phát. Số tàu đi qua eo biển mỗi ngày giảm từ khoảng 138 xuống dưới 10 tàu.

Báo cáo từ Lloyd's List và các nguồn tin khu vực cho biết có khoảng 2.000-3.000 tàu đang mắc kẹt quanh eo biển, trong khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ước tính hơn 3.200 tàu bị ảnh hưởng, khiến gần 20.000 thủy thủ mắc kẹt trên tàu.

Theo báo cáo của Tasnim, tổng cộng 181 tàu hoặc tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz kể từ đầu tháng 3, trong đó 125 tàu thuộc sở hữu của Iran hoặc các đồng minh của nước này.

Theo báo cáo, Iran đã miễn trừ Iraq khỏi các hạn chế ở eo biển Hormuz, trong khi các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đàm phán trực tiếp với Tehran để đảm bảo quyền lưu thông.