Chơi trốn tìm, hai chị em 8 tuổi và 5 tuổi tử vong vì bị mắc kẹt trong tủ đông

Saori Guevara Tiller, 8 tuổi, và em trai Darien, 5 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện ở Colombia sau khi cha mẹ phát hiện ra hai em bị mắc kẹt bên trong thiết bị điện vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy (4/4). Cặp vợ chồng vừa trở về nhà từ chuyến đi mua sắm kéo dài 20 phút.

Các bác sĩ đã cố gắng hồi sức cho các em nhỏ, nhưng thật không may, các em đã qua đời. Cảnh sát xác nhận họ đã mở cuộc điều tra.

2 chị em được tìm thấy trong tủ đông

Cha của các đứa trẻ, Brayan Guevara Trivino khẳng định tủ đông trong nhà ở Vista Hermosa đã được tắt vào thời điểm xảy ra vụ việc. Anh tin các con đã chết ngạt sau khi chui vào bên trong rồi nắp hộp vô tình đóng sập xuống đè lên hai anh em trong lúc chơi trốn tìm.

Brayan kể với nhật báo El Tiempo của Colombia: "Chúng tôi ra ngoài mua đồ tạp hóa và tìm một chiếc áo nhỏ mà bọn trẻ cần để mặc trong buổi diễu hành khi bắt đầu năm học."

Anh cho biết bọn trẻ thường chơi trốn tìm và giải thích rằng anh và vợ đã tìm kiếm khắp nhà khi nhận ra hai con mất tích.

Mẹ của các bé, Karen Tiller Pana, đã viết một lời tri ân đầy xúc động trên mạng xã hội cùng với những bức ảnh chụp các con: "Cảm ơn các con yêu của mẹ, vì đã mang đến cho mẹ niềm vui lớn nhất trong 8 năm cuộc đời này. Cảm ơn con đã chọn mẹ làm mẹ của con. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mẹ từng có, cảm ơn con vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ”.

Thị trưởng địa phương Juan Andres Gomez, trong một tuyên bố chung với Tòa thị chính Vista Hermosa, cho biết: "Chính quyền thành phố vô cùng tiếc thương trước cái chết của hai trẻ vị thành niên đã xảy ra. Tại đô thị của chúng tôi, đây là một sự kiện khiến toàn thể cộng đồng đau buồn và tràn ngập nỗi thương tiếc”.

Nguồn: Daily Mail