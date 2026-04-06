Cano cao tốc bốc cháy ngùn ngụt trên bến tàu, 1 hướng dẫn viên tử vong tại chỗ

Khoảng 10h50 sáng ngày 6/4 (giờ địa phương), một vụ nổ ca nô cao tốc kèm hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực bến tàu Coco Pier, gần vịnh Makham, thuộc phường Wichit, thành phố Phuket, Thái Lan.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm hỗ trợ du khách tỉnh Phuket đã phối hợp với lực lượng cấp cứu của chính quyền địa phương và các đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn.

Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cano, kéo theo nhiều tiếng nổ lớn. Để tránh cháy lan sang các phương tiện khác đang neo đậu gần đó, lực lượng cứu hỏa đã quyết định kéo tàu ra xa khu vực bến, hướng ra giữa biển.

Sau khi được lai dắt, các đội chữa cháy đã dồn lực phun nước và khống chế thành công đám cháy. Tuy nhiên, cano đã hoàn toàn và chìm xuống biển.

Lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân trước khi chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để điều trị. Tổng cộng có 5 người bị thương, gồm 3 nam và 2 nữ, tất cả đều bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể một nam hướng dẫn viên trên tàu, được cho là đã tử vong ngay trong thời điểm xảy ra vụ việc.

Thiếu tướng cảnh sát Sinlert Sukhum, chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh Phuket, cho biết vụ nổ xảy ra khi một thợ máy đang tiến hành sửa chữa động cơ tàu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng và các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân chính xác.

Các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp triển khai phương án trục vớt con tàu bị chìm để phục vụ công tác điều tra, đánh giá thiệt hại trong thời gian tới.

Nguồn: Thaiger