iPhone 18 Pro Max có khe SIM vật lý không hay chỉ dùng eSIM?

iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam vẫn hỗ trợ nano SIM và eSIM, trong khi một số thị trường có cách triển khai SIM khác nhau.

Bản Việt Nam vẫn có nano SIM và eSIM

Theo thông số Apple Việt Nam, iPhone 18 ProMax hỗ trợ SIM kép gồm nano SIM và eSIM, đồng thời hỗ trợ eSIM kép. Điều này có nghĩa người dùng tại Việt Nam vẫn có thể dùng SIM vật lý như trước, hoặc kết hợp một SIM vật lý với một eSIM tùy nhu cầu.

Đây là điểm quan trọng với người dùng trong nước. Nhiều người vẫn dùng SIM vật lý vì dễ chuyển giữa các máy, thuận tiện khi đổi thiết bị hoặc khi cần dùng số phụ. Trong khi đó, eSIM phù hợp với người hay đi công tác, muốn kích hoạt gói cước nhanh hoặc không muốn tháo lắp SIM.

Việc hỗ trợ cả hai hình thức giúp bản Việt Nam linh hoạt hơn. Người dùng có thể giữ SIM chính dạng vật lý, sau đó thêm eSIM cho số công việc, số data hoặc gói cước du lịch.

Vì sao có thị trường chỉ dùng eSIM?

Apple đã chuyển một số mẫu iPhone tại Mỹ sang eSIM hoàn toàn trong vài năm gần đây. Cách làm này giúp bỏ khay SIM vật lý, tăng tính liền mạch trong thiết kế và giảm rủi ro hỏng hóc cơ học. Tuy nhiên, eSIM phụ thuộc nhiều vào mức độ hỗ trợ của nhà mạng và thói quen người dùng từng thị trường.

Với iPhone 18 Pro 256GB và Pro Max, người mua hàng xách tay cần kiểm tra kỹ nguồn máy. Nếu mua bản Mỹ chỉ dùng eSIM, người dùng phải chắc chắn nhà mạng đang dùng hỗ trợ eSIM ổn định và quy trình chuyển đổi không gây bất tiện.

iPhone Duo cũng là một lựa chọn được nhắc đến nhiều trong năm nay, nhưng đây là nhóm sản phẩm khác về thiết kế và cách dùng. Bài viết này tập trung vào câu hỏi SIM/eSIM của dòng Pro, đặc biệt là bản bán tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam vẫn giữ khay SIM vật lý song song eSIM. Ảnh: Apple

Nên chọn bản nào nếu thường xuyên đổi SIM?

Nếu bạn hay đổi SIM giữa nhiều máy, dùng SIM công việc riêng hoặc muốn giữ thói quen lắp SIM vật lý, bản Việt Nam sẽ phù hợp hơn. Khả năng dùng nano SIM giúp quá trình chuyển máy đơn giản, không phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng nhà mạng hoặc điểm giao dịch.

Nếu bạn đã quen eSIM, thường xuyên đi nước ngoài hoặc muốn quản lý nhiều gói cước trên cùng thiết bị, eSIM vẫn là lựa chọn tiện lợi. iPhone 18 Pro Max hỗ trợ eSIM kép nên có thể dùng linh hoạt khi cần.

Tóm lại, iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam không chỉ dùng eSIM. Máy vẫn có khe nano SIM kết hợp eSIM, phù hợp với đa số người dùng trong nước hơn so với các bản eSIM-only ở một số thị trường.

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