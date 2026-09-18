12 điểm mới trên iPhone 18 Pro có thể khiến bạn cân nhắc lên đời

Từ chip A20 Pro, camera khẩu độ tùy chỉnh đến thời lượng pin dài hơn, đây là 12 nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và Pro Max.

Trước khi ra mắt, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từng được đồn đoán chỉ có vài thay đổi nhỏ so với thế hệ trước. Sau khi Apple công bố chính thức, danh sách nâng cấp thực tế lại đầy đủ hơn nhiều so với các tin đồn ban đầu. Dưới đây là 12 điểm đáng chú ý nhất, tổng hợp từ thông tin chính thức của Apple.

Phần cứng và hiệu năng

1. Chip A20 Pro. Sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, CPU 6 lõi nhanh hơn đến 80% và GPU 7 lõi nhanh hơn đến 4 lần so với một số dòng máy cũ, tùy theo model so sánh.

2. Buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới. Diện tích bề mặt lớn hơn gấp ba lần iPhone 17 Pro, giúp duy trì hiệu năng đỉnh kéo dài hơn 40% khi chơi game nặng hoặc xử lý tác vụ AI trong thời gian dài.

3. Thời lượng pin tăng mạnh. iPhone 18 Pro Max cho thời gian xem video lên đến 43 giờ, dài hơn 6 giờ so với iPhone 17 Pro Max; iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng mô phỏng.

4. Sạc nhanh hơn. Máy có thể sạc lên đến 50% pin chỉ trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp phù hợp, rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng trước khi ra ngoài.

5. Dynamic Island thiết kế mới. Thu nhỏ hơn nhưng hiển thị được nhiều thông tin hơn, hỗ trợ theo dõi cùng lúc tối đa 3 Hoạt Động Trực Tiếp như tỷ số thể thao, dẫn đường hay nhạc đang phát.

6. Modem C2 thế hệ mới. Mang lại cải tiến về chất lượng và độ tin cậy mạng di động nhờ AI hỗ trợ, cùng tốc độ tải lên nhanh hơn đến 50% ở một số thị trường so với thế hệ trước.

7. Độ bền cải thiện. Mặt trước Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với iPhone 16 Pro, kết hợp thiết kế nguyên khối nhôm chắc chắn.

8. Bốn màu mới. Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen, trong đó Đỏ Burgundy là màu mới hoàn toàn, đóng vai trò màu đại diện cho thế hệ này.

Bốn màu iPhone 18 Pro gồm Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen. Ảnh: Apple

Camera và trải nghiệm chụp, quay video

9. Camera Fusion Main khẩu độ tùy chỉnh. Lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, khẩu độ mở rộng thông minh từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, cải thiện rõ rệt ảnh và video trong điều kiện thiếu sáng.

10. Điều khiển Pro. Cho phép tự tay chỉnh khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ ngay trong ứng dụng Camera, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động.

11. Phong Cách Nhiếp Ảnh 3. Bổ sung khả năng tuỳ chỉnh kết cấu và độ nhiễu hạt, giúp mỗi bức ảnh mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn ngay từ lúc chụp.

12. Hình Ảnh Tham Chiếu Của Apple. Ký xác thực dữ liệu ảnh ở cấp độ điểm ảnh ngay tại thời điểm chụp, giúp xác minh ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa - tính năng mới chưa từng có trên các thế hệ trước.

Camera Fusion Main cùng loạt tính năng nhiếp ảnh mới là điểm nhấn của iPhone 18 Pro. Ảnh: Apple

Máy chạy iOS 27 với AI mới

Cả hai phiên bản đều chạy iOS 27 với Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt, giúp người dùng trong nước tiếp cận các tính năng chỉnh sửa ảnh, viết nội dung và tra cứu thông tin trực quan bằng ngôn ngữ quen thuộc. Siri AI trên iOS 27 hiện mới hỗ trợ tiếng Anh.

Apple Intelligence trên iOS 27 đã hỗ trợ tiếng Việt, trong khi Siri AI vẫn mới dừng ở tiếng Anh. Ảnh: Apple

Có đáng để đổi máy không

Với người đang dùng các dòng iPhone từ 2-3 năm trước, 12 nâng cấp trên mang lại khác biệt rõ rệt về pin, camera và hiệu năng duy trì lâu dài. Với người đang dùng thế hệ ngay trước đó, mức độ cần thiết sẽ tùy vào nhu cầu cá nhân, đặc biệt là những ai thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc chơi game nặng trong thời gian dài. Cả hai phiên bản đều thuộc dòng iPhone 18 năm nay, cùng chia sẻ những nâng cấp cốt lõi kể trên.

Hiện Thế Giới Di Động đang chính thức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt. Khách hàng có thể nhận thêm nhiều ưu đãi như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng khi mua kèm sim data và 150.000 đồng cho phụ kiện, bên cạnh các gói bảo hành mở rộng, bảo hành 1 đổi 1 và Nâng Cấp 365 có giá từ 500.000 đồng. Người dùng có thể truy cập website thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện và lựa chọn ưu đãi phù hợp.