Thiết kế iPhone 18 Pro thay đổi ra sao so với thế hệ trước?

iPhone 18 Series không thay đổi kiểu dáng quá mạnh, nhưng Apple đã điều chỉnh vật liệu, màu sắc và một số chi tiết ảnh hưởng đến trải nghiệm cầm nắm.

Thiết kế vẫn quen thuộc nhưng được tinh chỉnh

iPhone 18 Series tiếp tục giữ ngôn ngữ thiết kế vuông vức, cụm camera lớn và màn hình toàn phần quen thuộc. Điểm mới nằm ở cách Apple tinh chỉnh vật liệu, màu sắc và độ hoàn thiện giữa khung máy với mặt lưng. Trên iPhone 18 Pro và Pro Max, Apple Việt Nam liệt kê thiết kế nguyên khối nhôm, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield.

Việc quay lại hoặc tiếp tục sử dụng nhôm trên dòng Pro cho thấy Apple ưu tiên cân bằng giữa trọng lượng, khả năng tản nhiệt và vật liệu tái chế. Theo thông tin kỹ thuật của Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro và Pro Max được làm từ 40% vật liệu tái chế, trong đó 85% nhôm trong vỏ máy là nhôm tái chế.

Thiết kế này cũng gắn với buồng hơi thế hệ mới. Khi thân máy và khung tản nhiệt được tối ưu, thiết bị có điều kiện duy trì hiệu năng trong thời gian dài tốt hơn, nhất là khi chơi game, quay video hoặc dùng camera liên tục.

Thiết kế nguyên khối nhôm kết hợp buồng hơi mới giúp iPhone 18 Pro và Pro Max tản nhiệt tốt hơn. Ảnh: Apple

Màu sắc và mặt kính là điểm dễ nhận ra

Dòng Pro năm nay có các màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Trong đó, Đỏ Burgundy tạo cảm giác khác biệt nhất, còn Băng Thanh hướng đến tông sáng nhẹ hơn. Các màu này giúp iPhone 18 Pro Max 256GB và bản Pro có nhiều lựa chọn hơn cho người thích phong cách trầm hoặc nổi bật vừa phải.

Mặt trước Ceramic Shield 2 là nâng cấp đáng chú ý vì Apple nhấn mạnh khả năng chống trầy tốt hơn thế hệ trước. Mặt sau vẫn dùng Ceramic Shield, tạo sự đồng nhất với khung nhôm. Dynamic Island cũng được tinh chỉnh nhỏ hơn, giúp khu vực hiển thị bớt bị che khi xem video, chơi game hoặc theo dõi Live Activities.

Về kích thước, iPhone 18 Pro dùng màn hình 6,3 inch, còn Pro Max dùng màn hình 6,9 inch. Vì vậy, lựa chọn giữa hai bản vẫn phụ thuộc nhiều vào thói quen cầm nắm. Người thích máy gọn có thể nghiêng về iPhone 18 Pro 256GB, trong khi Pro Max phù hợp với người cần không gian hiển thị lớn hơn.

Thiết kế mới có thực dụng hơn?

Câu trả lời là có, nếu nhìn từ trải nghiệm dài hạn. Nhôm nguyên khối, buồng hơi lớn hơn, mặt kính mới và màn hình sáng hơn giúp iPhone 18 không chỉ thay đổi về ngoại hình. Các yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, độ bền, cảm giác cầm và khả năng sử dụng ngoài trời.

Thiết kế iPhone 18 vì vậy không phải một cuộc làm mới toàn diện, mà là loạt tinh chỉnh hướng đến tính thực dụng. Người dùng iPhone đời gần đây có thể không thấy khác biệt quá lớn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi dùng lâu, các nâng cấp ở màn hình, vật liệu, tản nhiệt và màu sắc sẽ dễ nhận ra hơn.

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