Lenovo tăng cường hiệu suất thông minh với loạt laptop IdeaPad Slim mới

Lenovo hôm nay giới thiệu những thành viên IdeaPad Gen 11 mới nhất thuộc series Slim gồm IdeaPad Slim 5i/5a và IdeaPad Slim 3i được thiết kế cho nhu cầu ngày càng đa dạng của học sinh - sinh viên, các bạn trẻ mới đi làm, nhà sáng tạo nội dung và người dùng phổ thông.

Với nhiều tùy chọn kích thước màn hình, loạt laptop mới kết hợp sức mạnh chip xử lý Intel® Wildcat Lake hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series cùng các trải nghiệm thông minh nhờ tích hợp AI, màn hình sống động, thời lượng pin bền bỉ và thiết kế nhẹ nhưng chắc chắn - giúp người dùng duy trì hiệu suất, nuôi dưỡng sáng tạo và kết nối liền mạch ở bất cứ đâu.

Hướng tới các học sinh - sinh viên đang bước vào năm học mới và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, Lenovo đã nâng cao giá trị sử dụng của dòng laptop IdeaPad Gen 11 tại Việt Nam bằng việc tích hợp thêm bộ phần mềm Microsoft Office trên toàn bộ sản phẩm. Bộ công cụ cực kỳ hữu ích này cung cấp đầy đủ ứng dụng thiết yếu để soạn thảo tài liệu, tạo bài thuyết trình, quản lý bài tập, tổ chức thông tin và xử lý các tác vụ hằng ngày - giúp người dùng xây dựng nền tảng năng suất toàn diện ngay từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng thiết bị.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, cho biết: "Trong bối cảnh AI đang định hình lại cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng tìm kiếm những thiết bị thông minh hơn, linh hoạt hơn và dễ tiếp cận hơn. Dòng IdeaPad Slim Gen 11 mới là minh chứng cho cam kết của Lenovo trong việc mang đến công nghệ thông minh cho mọi người, kết hợp sức mạnh AI vượt trội, hiệu năng ổn định và thiết kế tinh tế trên nhiều lựa chọn kiểu dáng sản phẩm."

IdeaPad Slim 5 Series Gen 11: Nâng tầm hiệu suất với sức mạnh AI

Với các tùy chọn kích thước màn hình 13", 14" và 15", dòng IdeaPad Slim 5i Gen 11 mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng - từ tính di động gọn nhẹ đến không gian hiển thị rộng rãi phục vụ nhu cầu đa nhiệm. Được trang bị bộ vi xử lý mới nhất Intel® "Wildcat Lake" Core™ Ultra hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series, các laptop mới cung cấp hiệu năng phản hồi nhanh, đáp ứng trọn vẹn cho công việc hằng ngày, sáng tạo nội dung và những tác vụ được tăng cường bởi AI. Màn hình độ phân giải cao tỷ lệ 16:10, tùy chọn OLED rực rỡ, mang đến không gian hiển thị rộng hơn cùng độ sắc nét ấn tượng, kết hợp với hệ thống loa Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

IdeaPad Slim 5 Series mới được trang bị nhiều tính năng thông minh như Smart Connect giúp kết nối liền mạch giữa PC và thiết bị di động, công nghệ khử tiếng ồn và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh bằng AI, cùng hệ thống bảo mật nâng cao với camera IR, nhận diện khuôn mặt và màn che camera vật lý. Windows Copilot cũng được tích hợp sẵn, trang bị cho người dùng một trợ lý ảo thông minh hỗ trợ soạn thảo, lập kế hoạch, tìm kiếm và quản lý tác vụ hiệu quả.

Được chế tác từ khung nhôm cao cấp cùng các tùy chọn màu sắc hiện đại, IdeaPad Slim 5i sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng bền bỉ, đạt chuẩn độ bền MIL‑STD‑810H. Thời lượng pin dài kết hợp công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost giúp duy trì hiệu suất xuyên suốt trọn ngày làm việc, trong khi hệ thống cổng kết nối đa dạng - USB‑C®, USB‑A, HDMI® và nhiều tùy chọn khác - đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt và thuận tiện trong mọi tình huống.

Các mẫu 14" và 15" có màn hình lớn hơn và không gian bàn phím rộng rãi hơn, cực kỳ tiện lợi cho những phiên làm việc kéo dài, trong khi phiên bản 13" nhỏ gọn vẫn giữ trọn trải nghiệm cao cấp trong một thiết kế cực kỳ linh hoạt - lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển.

IdeaPad Slim 3i Series: Hiệu suất vượt trội cho công việc hằng ngày

IdeaPad Slim 3i Gen 11 mang đến sự cân bằng hài hòa giữa hiệu suất, giải trí và tính di động dành cho học sinh - sinh viên, các bạn trẻ mới đi làm và gia đình. Với các tùy chọn kích thước 14", 15" và 16", Slim 3i kết hợp bộ vi xử lý Intel® mới nhất cùng màn hình 16:10 sống động và loạt tính năng thông minh, hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu đa nhiệm, học trực tuyến, thưởng thức nội dung giải trí và sáng tạo hằng ngày.

Người dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm hình ảnh cuốn hút với màn hình độ phân giải cao - bao gồm cả tùy chọn OLED 2.5K - viền mỏng, âm thanh Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light, mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Trọng lượng nhẹ, thời lượng pin ấn tượng và công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển. Độ bền đạt chuẩn MIL‑STD‑810H cùng việc sử dụng vật liệu tái chế sau tiêu dùng cũng thể hiện rõ cam kết của Lenovo đối với độ tin cậy và tính bền vững.

Khả năng nâng cấp RAM và SSD dễ dàng giúp kéo dài vòng đời thiết bị, còn Smart Connect cho phép tương tác liền mạch giữa các hệ điều hành Windows, Android và iOS, hỗ trợ chia sẻ tệp và luồng công việc đa thiết bị một cách dễ dàng.

Dẫn đầu danh mục, IdeaPad Slim 3i Gen 11 (16") mang đến trải nghiệm Copilot+ PC nhờ sở hữu bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra, mang tới năng suất vượt trội với khả năng tìm kiếm nâng cao, tích hợp bảo mật Microsoft Pluton và các tính năng thông minh hỗ trợ viết lách, lập kế hoạch và sáng tạo nội dung - tất cả trên màn hình 16" rộng rãi, tối ưu cho nhu cầu đa nhiệm hiện đại. Trong khi đó, các mẫu IdeaPad Slim 3i Gen 11 14" và 15" mang đến trải nghiệm AI PC mạnh mẽ với hiệu năng Intel® Core™ Ultra cùng loạt tính năng thông minh như khử tiếng ồn bằng AI, tối ưu hóa camera và Smart Connect, giúp duy trì luồng công việc đa thiết bị liền mạch.

Giá bán lẻ tham khảo

IdeaPad Slim 5i/5a Gen 11 và IdeaPad Slim 3i Gen 11 hiện đã có mặt trên thị trường, với mức giá khởi điểm lần lượt từ 34.990.000 đồng và 24.990.000 đồng.

Tất cả các mẫu máy đều đi kèm 2 năm dịch vụ Premium Care, đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để duy trì hiệu năng tối ưu và sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Nhân mùa tựu trường, Lenovo cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi toàn quốc cho dòng sản phẩm mới này từ 26/8/2026 đến 31/10/2026 (hoặc đến khi hết quà) Khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng gồm một quà phiên bản giới hạn mùa tựu trường kèm một phụ kiện tùy theo laptop được khuyến mãi.