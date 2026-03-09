Infograhic: Những dấu hiệu cảnh báo gan đang quá tải

Hình minh họa: Canva

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng và sản xuất các protein cần thiết cho máu. Mỗi ngày, gan phải xử lý hàng loạt chất từ thực phẩm, thuốc, rượu bia cũng như các độc tố xâm nhập từ môi trường. Khi phải hoạt động quá mức trong thời gian dài, chức năng gan có thể bị ảnh hưởng và cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo.

Tuy nhiên, các biểu hiện ban đầu của tình trạng gan quá tải thường khá âm thầm và dễ bị bỏ qua, như mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa hay thay đổi màu sắc da và nước tiểu. Nhận biết sớm những dấu hiệu này giúp mỗi người chủ động điều chỉnh lối sống, hạn chế các yếu tố gây hại cho gan và kiểm tra sức khỏe kịp thời khi cần thiết.