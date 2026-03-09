6 thói quen khiến bạn dù ở tuổi trung niên cũng có "mùi người già" sớm hơn 10 năm

Một buổi chiều trong thang máy công ty, chị Hạnh (38 tuổi, nhân viên kế toán tại TP.HCM) nghe loáng thoáng câu nói của một đồng nghiệp trẻ: "Không hiểu sao gần đây trong phòng có mùi… hơi cũ cũ."

Câu nói vu vơ ấy khiến chị bồn chồn cả buổi. Tối hôm đó, chị về nhà thay đồ, ngửi áo khoác, rồi lặng lẽ hỏi chồng: "Anh thấy em có… mùi gì lạ không?".

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ở tuổi 35-40 bắt đầu có những băn khoăn như vậy. Trong khoa học, hiện tượng thường được gọi là "mùi người già" thực sự tồn tại, đôi khi, chính những thói quen hàng ngày khiến nó xuất hiện sớm hơn nhiều năm.

Mùi "già" thực sự có tồn tại trong khoa học

Trong một nghiên cứu nổi tiếng được công bố trên Journal of Investigative Dermatology, các nhà khoa học phân tích mùi cơ thể của người từ 26 đến 75 tuổi và phát hiện một hợp chất đặc trưng: 2-nonenal.

Hợp chất này hình thành khi acid béo trên da bị oxy hóa, tạo ra mùi hơi béo, ngai ngái, thường được mô tả giống "mùi giấy cũ" hoặc "mùi tủ quần áo lâu ngày".

Điều đáng chú ý: 2-nonenal hầu như chỉ được phát hiện ở người trên 40 tuổi và tăng dần theo tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng này liên quan đến stress oxy hóa và thay đổi hoạt động tuyến bã nhờn khi cơ thể lão hóa.

Nhưng không phải ai cũng phải đợi đến tuổi già mới gặp hiện tượng này. Nhiều chuyên gia cho rằng lối sống hiện đại có thể khiến "mùi già" xuất hiện sớm hơn 5-10 năm. Dưới đây là những thói quen phổ biến nhất.

1. Thiếu ngủ kéo dài

Khoảng 1-2 giờ sáng, điện thoại của chị Hạnh vẫn sáng đèn. Tin nhắn công việc, mạng xã hội, phim dài tập… khiến chị hiếm khi ngủ trước nửa đêm.

Thiếu ngủ không chỉ làm da xỉn màu mà còn đẩy nhanh quá trình oxy hóa trong cơ thể - một trong những cơ chế liên quan trực tiếp đến sự hình thành 2-nonenal.

Khi cơ thể không có đủ thời gian phục hồi, các gốc tự do tích tụ nhiều hơn, khiến lipid trên da bị oxy hóa mạnh, làm mùi cơ thể thay đổi.

Một bác sĩ da liễu tại TP.HCM nhận xét: "Người thiếu ngủ lâu ngày thường có mùi cơ thể nặng hơn dù vệ sinh vẫn bình thường. Đây là dấu hiệu stress oxy hóa trong cơ thể".

2. Căng thẳng mãn tính

Những cuộc họp căng thẳng, áp lực doanh số, lo toan gia đình… khiến nhiều người ở tuổi trung niên gần như sống trong trạng thái stress thường trực.

Stress kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, đồng thời làm thay đổi thành phần mồ hôi và bã nhờn. Khi các chất này bị vi khuẩn trên da phân hủy, mùi cơ thể trở nên nặng và khó chịu hơn.

Một số nghiên cứu về mùi cơ thể cho thấy stress làm thay đổi rõ rệt các hợp chất bay hơi trên da, khiến mùi cơ thể "già" hơn so với tuổi thật.

3. Ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến

Bữa trưa của anh Minh (41 tuổi) thường là cơm văn phòng: thịt chiên, xúc xích, đồ xào dầu mỡ.

Ít ai nghĩ rằng chế độ ăn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mùi cơ thể. Khi cơ thể hấp thụ nhiều chất béo, đặc biệt là lipid dễ oxy hóa, lượng acid béo trên da tăng lên. Khi chúng bị phân hủy, quá trình tạo ra các hợp chất như 2-nonenal cũng mạnh hơn.

Một số chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa — như rau xanh, nấm, trái cây - để giảm quá trình oxy hóa lipid trên da.

4. Ít vận động

Nhiều người sau tuổi 35 gần như bỏ hẳn việc vận động. Điều này không chỉ ảnh hưởng vóc dáng mà còn tác động đến quá trình trao đổi chất của da.

Khi tuần hoàn kém, da bài tiết chậm hơn, các chất cặn bã dễ tích tụ trên bề mặt da - môi trường lý tưởng để vi khuẩn phân hủy và tạo mùi.

Trong nhiều nghiên cứu về mùi cơ thể, các nhà khoa học nhận thấy thay đổi trong hoạt động tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn là yếu tố quan trọng tạo nên mùi cơ thể theo tuổi.

5. Tắm quá ít… hoặc quá nhiều

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng cả hai đều có thể khiến mùi cơ thể nặng hơn.

Tắm quá ít khiến vi khuẩn tích tụ trên da. Ngược lại, tắm quá nhiều bằng xà phòng mạnh: phá vỡ hệ vi sinh tự nhiên trên da.

Khi hệ vi sinh này mất cân bằng, vi khuẩn gây mùi dễ phát triển mạnh hơn.

Một nghiên cứu thử nghiệm trên 20 người từ 43-75 tuổi cho thấy khi sử dụng sản phẩm chứa polyphenol chống oxy hóa trong 4 tuần, lượng 2-nonenal trên cơ thể giảm đáng kể, đồng thời cường độ mùi cũng giảm.

Điều này cho thấy mùi cơ thể không chỉ phụ thuộc vào vệ sinh, mà còn liên quan đến thành phần hóa học trên da.

6. Bỏ bê sức khỏe sau tuổi 35

Ở tuổi 20, cơ thể có thể "tự sửa chữa" khá tốt. Nhưng sau 35 tuổi, quá trình tái tạo tế bào chậm dần, hệ chống oxy hóa tự nhiên suy giảm.

Nếu không chăm sóc sức khỏe, các quá trình oxy hóa trong cơ thể tăng lên - một yếu tố được các nhà khoa học xác định là nguồn gốc của mùi cơ thể liên quan đến lão hóa.

Mùi cơ thể: Đôi khi là "tín hiệu sinh học"

Điều khiến nhiều người bất ngờ là mùi cơ thể có thể phản ánh tình trạng sinh học của cơ thể.

Một số nhà khoa học thậm chí gọi nó là "tín hiệu sức khỏe vô hình" - bởi sự thay đổi của mồ hôi, bã nhờn và quá trình oxy hóa đều liên quan đến tuổi tác và lối sống.

Nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng sẽ có "mùi người già".

Ngay cả trong giới khoa học, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hiện tượng này không xuất hiện ở tất cả mọi người, mà phụ thuộc vào di truyền, môi trường và thói quen sống.

Điều quan trọng không phải là "mùi", mà là cách sống

Trở lại câu chuyện của chị Hạnh, sau khi đọc nhiều tài liệu về mùi cơ thể, chị bắt đầu thay đổi vài thói quen nhỏ: Ngủ sớm hơn, đi bộ buổi tối, giảm đồ chiên rán.

Một tháng sau, chị cười: "Có thể tôi chưa trẻ lại, nhưng ít nhất tôi thấy mình… khỏe hơn".

Thực ra, đó cũng là điều các chuyên gia muốn nhấn mạnh.

"Mùi già" không chỉ là chuyện thẩm mỹ.

Nó đôi khi là lời nhắc rằng cơ thể đang cần được chăm sóc tốt hơn.

Và may mắn là - khác với tuổi tác - lối sống vẫn là thứ chúng ta có thể thay đổi.