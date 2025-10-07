(Ảnh: AP)

Một phần của trường nội trú Hồi giáo nhiều tầng trên đảo Java của Indonesia đã bị sập vào ngày 29/9 khi hơn 170 học sinh - chủ yếu là nam sinh từ 12 đến 19 tuổi - tập trung cầu nguyện buổi chiều.

Chính quyền địa phương cho biết chỉ có 1 học sinh thoát nạn, trong khi 99 em khác đã được điều trị vết thương và xuất viện. Bốn học sinh bị thương nặng và phải nằm viện sau khi bị cắt cụt chi.

Tòa nhà bị sập thuộc trường Al Khoziny - ngôi trường cổ kính có tuổi đời hàng thế kỷ - nằm ở Sidoarjo, trên đảo Java của Indonesia.

(Ảnh: AP)

"Bước sang ngày thứ 9, chúng tôi đã kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân" - người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), ông Mohammad Syafii, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Giám đốc điều hành của cơ quan này - Yudhi Bramantyo - cho biết hôm 7/10 rằng lực lượng cứu hộ đã dọn dẹp toàn bộ đống đổ nát tại hiện trường vụ sập trường học, rà soát khu vực và kết luận rằng rất khó có khả năng tìm thấy thêm thi thể nạn nhân.

"Tổng số nạn nhân được sơ tán là 171, với 67 người chết, bao gồm 8 phần thi thể, và 104 người sống sót" - ông Yudhi phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Budi Irawan - Phó Giám đốc Cơ quan Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) - xác nhận "rất khó có khả năng vẫn còn thi thể ở đó".

Theo Cơ quan Xác định Nạn nhân Thảm họa thuộc Cảnh sát Indonesia, cho đến nay mới chỉ có 17 thi thể được nhận dạng và được bàn giao về cho gia đình để tổ chức tang lễ.

(Ảnh: AP)

Cơ quan Thảm họa Quốc gia (BNPB) xác nhận vụ sập trường học này là thảm họa chết người nhất ở Indonesia tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân dẫn đến vụ sập trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém có thể đã góp phần gây ra vụ sập trường.

Gia đình của những người mất tích hôm 2/10 đã đồng ý về việc sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm, sau khi "thời gian vàng" 72 giờ để có cơ hội sống sót cao nhất đã trôi qua.

Tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi về an toàn xây dựng ở Indonesia. Trước đó, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào tháng 9 khi một tòa nhà tổ chức buổi cầu nguyện bị sập ở Tây Java.