ILLIT vừa công bố tên fandom đã khiến fan Lisa bức xúc, 1 nữ idol khác cũng bị kéo vào cuộc chiến!

Chỉ vừa debut cách đây không lâu nhưng ILLIT đã đạt được thành công vang dội chỉ với ca khúc chủ đề Magnetic , hứa hẹn sẽ càn quét giải Tân binh ở các lễ trao giải âm nhạc diễn ra cuối năm. Mới đây, nhóm nữ 5 thành viên này cũng công bố tên fandom chính thức của mình là Lilly. Tuy nhiên, chỉ vừa mới công bố, cái tên Lilly này đã tạo ra một cuộc chiến giữa các fandom của idol khác.

Tên fandom gây tranh cãi của ILLIT

Thông thường, tên fandom được tạo ra với ý nghĩa gắn kết idol và fan nên nó sẽ thường mang nghĩa gần giống với tên nhóm nhạc đó. Lấy ví dụ từ BLACKPINK, fan của nhóm được gọi là "Blink", một từ ghép của "black" (đen) và "pink" (hồng).

BTS có tên fandom là A.R.M.Y. – viết tắt của “Adorable Representative Master of Ceremonies Youth” mang ý nghĩa “Đại diện cho sự đáng yêu của thanh thiếu niên”. Trong tiếng Anh, “Army” có nghĩa là quân đội nên phù hợp với ý nghĩa tên nhóm là "Chống đạn".

Fan của TWICE được gọi là ONCE. Once là "một lần" và Twice là "hai lần", nếu fan yêu nhóm một lần (ONCE) thì các cô gái sẽ yêu thương lại fan hai lần (TWICE).

Tên fandom được tạo ra để gắn kết fan với idol

Chính vì vậy, việc đặt tên fan là Lilly của ILLIT đều khiến netizen cảm thấy khó hiểu. Điều đầu tiên là do cái tên này trùng với tên thành viên nhóm nữ NMIXX nhà JYP - Lily. Dù chỉ thêm 1 chữ "L" để khác biệt nhưng cách đọc thì hoàn toàn giống nhau. Lily cảm thấy thế nào khi tên mình lại trở thành tên fandom của nhóm nữ khác chứ?

Lily là tên thành viên nhóm nhạc NMIXX

Thứ 2 là Lilly lại có cách đọc giống với Lilies - tên fandom cá nhân của Lisa (BLACKPINK). Dù không công bố chính thức nhưng trong nhiều đoạn clip, Lisa cũng gọi fan của mình là Lilies, cô cũng đặt tên trang YouTube riêng là Lilifilm Film. Chính vì vậy, các fan của Lisa đã tỏ ra bức xúc khi biết tên fandom ILLIT, thậm chí còn đẩy mạnh hashtag #LiliesforLisa trên MXH X.

Lilies là tên fandom cá nhân không chính thức của Lisa

Fan Lisa bức xúc, đẩy mạnh hashtag đòi công bằng cho idol

Ngoài ra, netizen cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái tên Lilly của ILLIT:

- Vụ tên fandom cá nhân không chính thức đã là một nhẽ, nhưng nhìn phản ứng thì tốt hơn nên đổi đi.

- Trong số tất cả các thần tượng Kpop, Lisa có nhiều fan quốc tế nhất, vì vậy hãy thay đổi nó. Cá nhân tôi thì cũng không biết có nên quan tâm tới tên fandom không chính thức không, nhưng nếu dính tới fan quốc tế thì cẩn thận đấy.

- Dù các thành viên không biết thì không thể nào người trong làng giải trí không biết về NMIXX Lily.

- Không, tại sao họ lại dùng tên người thật? Lily là một cái tên rất phổ biến ngay cả ở phương Tây. Hơn nữa, đó là tên của một thành viên nhóm nhạc Kpop cùng gen với ILLIT luôn.