ILLIT đăng tải video bác bỏ cáo buộc đạo nhái NewJeans

Giữa hàng loạt lùm xùm đạo nhái NewJeans, công ty Belift Lab thuộc HYBE đã đăng tải một video lên trang YouTube chính thức có tiêu đề "Quan điểm của Belift về các tuyên bố đạo nhái" nhằm minh oan cho ILLIT . Trong đó, giám đốc điều hành Kim Tae Ho cùng phó giám đốc Choi Yoon Hyuk cũng xuất hiện, thể hiện quan điểm của bản thân trước scandal này.

Cả hai đều chỉ trích Min Hee Jin vì đã kích động và hướng sự căm ghét của khán giả vào ILLIT khi tổ chức buổi họp báo đầu tiên. "Nếu Min thực sự nghĩ tốt cho tụi trẻ thì đáng lẽ nên giảm thiểu việc nhắc tới nghệ sĩ khác trong những tình huống không cần thiết. Những tuyên bố như vậy là sai sự thật, về cơ bản giống như đưa ra chỉ dẫn cho người hâm mộ rằng hãy ủng hộ bà ấy và xúc phạm ILLIT vậy", CEO Kim Tae Ho khẳng định.

Nhóm nhạc nữ ILLIT (Ảnh: Belift Lab/HYBE)

Cũng trong video này, cả hai đưa ra mốc thời gian hình thành khái niệm nhóm nhạc mới, đồng thời khẳng định công ty không sao chép nhóm nhạc do CEO Ador tạo ra. Theo đó, công ty đã bắt đầu lập kế hoạch thương hiệu và lên chiến lược cho ngày ra mắt. Trong chiến lược này, cụm từ "Không phải NewJeans" đã xuất hiện, nguyên nhân là do công ty không muốn bị "lu mờ" bởi thành công quá sức tưởng tượng của "tiền bối". Như vậy, CEO khẳng định đã cố gắng để ILLIT khác biệt so với nhóm nhạc đi trước.

Về vấn đề ý tưởng và vũ đạo trùng nhau, giám đốc hình ảnh Heo Se Ryun và giám đốc trình diễn Myung Sang Woo cũng đã có mặt và bác bỏ cáo buộc này. Họ chỉ ra rằng các nhóm khác sử dụng biến thể của các bước nhảy trong vũ đạo và điều này hoàn toàn bình thường. Giám đốc trình diễn cũng chỉ ra rằng 5 cô gái Ador cũng sử dụng vũ đạo tương tự các nhóm nhạc nữ khác như Viviz, IVE, Nmixx...

Bất chấp mục đích của video nhằm bảo vệ ILLIT khỏi sự chỉ trích, khán giả lại càng thêm phần phẫn nộ. Nhiều người tỏ ra bực bội và đặt câu hỏi về động cơ thực sự của Belift Lab phía sau việc phát hành video mới này. Theo đó, khán giả cho rằng Min Hee Jin không "hướng dẫn" người hâm mộ thù ghét ILLIT bởi lẽ ngay từ khi công bố, nhóm nhạc nữ mới của HYBE đã bị chỉ ra có quá nhiều điểm tương đồng với "đàn chị".

Nhóm nhạc NewJeans (Ảnh: Ador)

"Điều cần thiết ở đây là lập ra kế hoạch cụ thể cho từng nhóm trong công ty với những ý tưởng hoàn toàn khác biệt, như vậy cả NewJeans và ILLIT đều có thể duy trì sức hút ban đầu của mình. Điểm chính là nhìn một bức tranh toàn cảnh thay vì soi mói từng chi tiết. Video của Belift như thể nói rằng nếu họ đạo nhái thì người khác cũng vậy", một khán giả phàn nàn trước những lời giải thích "vô nghĩa" của công ty giải trí này.

Ở thời điểm hiện tại, NewJeans vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, đặc biệt là khán giả Hàn Quốc. Trong khi đó, dù sở hữu bản hit Magnetic nhưng ILLIT lại khiến nhiều người ác cảm do cáo buộc đạo nhái.