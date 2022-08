Hương Tràm - Myra Trần từng có màn đọ giọng "bất phân thắng bại", nhưng ai mới là Lady Mây thật sự trong Ca Sĩ Mặt Nạ?

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân của mình, Myra Trần đã đăng tải 1 đoạn video ngắn màn song ca cùng nữ ca sĩ Hương Tràm. Ngay lập tức, màn đọ giọng ngẫu hứng này nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cả hai cô nàng đều phô diễn rất tốt giọng hát của mình qua ca khúc Un-Break My Heart, quả thật "bất phân thắng bại".

Clip: Myra Trần song ca cùng Hương Tràm

Không hổ danh là 2 trong những giọng hát hàng đầu trong lứa thế hệ nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam, Hương Tràm và Myra Trần đã có phần cover tinh tế và đầy nội lực. Cả hai cô nàng đều thể hiện bài hát vô cùng nhập tâm, rất nồng nàn và da diết. Dù không phải xuất hiện trên sân khấu hoành tráng với đầy đủ dàn âm thanh, ánh sáng nhưng với giọng hát đẹp và thần thái tự tin, cả hai khiến nhiều người phải xuýt xoa khen gợi.

Hương Tràm - Myra Trần tự tin phô diễn giọng hát

Đáng nói, thời gian gần đây Hương Tràm và Myra Trần đều được gọi tên nhiệt tình tại show Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam và nhận được rất nhiều lời khen "có cánh". Không chỉ dàn cố vấn mà rất nhiều khán giả khi lắng nghe giọng hát tuyệt vời của cô nàng Lady Mây đều gọi tên 1 trong 2 nữ ca sĩ Hương Tràm và Myra Trần.

Lady Mây

Lady Mây thật sự là Hương Tràm, Myra Trần hay 1 cái tên khác?

Tập 1 của Ca Sĩ Mặt Nạ lên sóng và mang đến 5 phần trình diễn của các "Ca sĩ mặt nạ" nhưng tâm điểm đã thuộc về nữ ca sĩ cuối cùng - với nghệ danh Lady Mây. Cô nàng mang đến phần trình diễn All By Myself vô cùng ấn tượng, phần cao trào của ca khúc được Lady Mây xử lí mượt mà với giọng hát đầy năng lượng và kĩ thuật, khiến toàn bộ các mentor và khán giả tại trường quay sửng sốt.

Lady Mây trình diễn All By Myself

Lady Mây trình diễn Như Những Phút Ban Đầu

Không chỉ giọng hát nội lực hay kỹ thuật hát điêu luyện mà những manh mối chương trình đưa ra đều rất trùng khớp với cả hai nữ ca sĩ là Hương Tràm và Myra Trần. Nếu với cụm từ gợi ý "I Will Always Love You", Trấn Thành đã lập tức "nhảy số" và cho rằng đó là Hương Tràm vì đây chính là ca khúc khiến tên tuổi của nữ ca sĩ sinh năm 1995 trở thành hiện tượng ngay sau khi trình diễn tại Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, thì câu nói "chỉ 1 đêm duy nhất" của Lady Mây lại khiến nhiều người liên tưởng đến phần thể hiện One Night Only của Myra Trần tại cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Mỹ.

Dàn cố vấn phân vân về danh tính thật của Lady Mây

Sau đó phạm vi "điều tra" thu hẹp lại, Lady Mây có lẽ là một nữ ca sĩ thuộc thế hệ 9x, theo trường phái "diva" với chất giọng nội lực, đồng thời dữ kiện sau đó của nàng mây tiếp tục hé lộ cô nàng từng là Quán quân của chương trình âm nhạc. Những manh mối này lại 1 lần nữa trùng hợp với cả 2 nữ ca sĩ vì Hương Tràm là Quán quân của Giọng Hát Việt còn Myra Trần cũng giành ngôi vị cao nhất tại Nhân Tố Bí Ẩn mùa hai. Và cả 2 đều là những ca sĩ 9x và sở hữu chất giọng theo trường phái vocalist thực lực.

Hương Tràm và Myra Trần trong khoảnh khắc đăng quang Quán quân

Bước vào vòng đấu thứ 2, với phần trình diễn thăng hoa bài hát Như Những Phút Ban Đầu - bản hit của Hoài Lâm, Lady Mây khiến Trấn Thành xúc động đến rơi nước mắt. Danh ca Ngọc Sơn cho rằng "Lady Mây được Sao Kim và Sao Hỏa độ trì, Kim và Hỏa thì nằm trong ngày 15 tháng 5, trùng năm sinh với Hòa Minzy" thế nhưng câu chốt khiến trường quay giật mình - "Xin chào Hương Tràm".

Trấn Thành xúc động với phần trình diễn của Lady Mây

Danh ca Ngọc Sơn: "Xin chào Hương Tràm"

Ở phía dưới phần bình luận, khán giả cũng rôm rả bàn tán, bên cạnh các lựa chọn giống như các mentor là Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc..., khán giả cũng đưa ra cái tên Myra Trần.

- Giọng khỏe và khủng thế này không thể nào là người khác ngoài Hương Tràm.

- Cũng có thể là Myra Trần hoặc Nhật Thủy.

- Chính là Hương Tràm mới xử lí kiểu đấy được.

- Nghe phát biết Minh Như (Myra Trần) luôn.

- Myra Trần chắc luôn, cách hát tiếng Anh tốt như ca sĩ nước ngoài vì bạn này đang sinh sống tại Mỹ và không thể là Hương Tràm vì nghe kĩ giọng Hương Tràm trầm khàn hơn.

- Hát giọng khủng thế này, lại còn bay từ Mỹ về thì chỉ có thể là Hương Tràm.



Liệu Lady Mây có phải là 1 trong 2 Hương Tràm và Myra Trần hay 1 ca sĩ khác? Khán giả sẽ phải chờ đợi những tập kế tiếp của The Masked Singer Vietnam.

