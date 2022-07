Hương Tràm đã bí mật về nước tham gia The Masked Singer Vietnam, 4 cố vấn chỉ ra loạt chi tiết trùng hợp?

Tập 1 The Masked Singer Vietnam chính thức lên sóng vào tối qua (16/7) với tâm điểm thuộc về nữ ca sĩ cuối cùng - với nghệ danh Lady Mây. Trước khi bắt đầu phần trình diễn của mình, Lady Mây bí ẩn đã gợi ý về thân thế của cô: "Tôi mất dần nhiệt huyết. Tôi rơi vào màn đêm u tối. Tôi tìm đến một vùng trời mới để thực hiện ước mơ và chữa lành vết thương lòng. Cuối cùng tôi được mọi người đón nhận trong chỉ 1 đêm duy nhất... I Will Always Love You".

Lady Mây

Ngay từ khi nghe những gợi ý đầu tiên với cụm từ I Will Always Love You, Trấn Thành đã lập tức "nhảy số" và cho rằng đó là Hương Tràm. Cụ thể, đây chính là ca khúc khiến tên tuổi của nữ ca sĩ sinh năm 1995 trở thành hiện tượng ngay sau khi trình diễn tại vòng Giấu mặt của Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, mang về cho cô "4 chọn" vô cùng ấn tượng.

Lady Mây trình diễn Al By Myself.

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu chiếc vé máy bay, các vị mentor Trấn Thành - Minh Hằng - Tóc Tiên - Wowy cũng cho rằng đây chính là chi tiết gợi nhắc về việc Hương Tràm sang Mỹ du học nay đã bí mật đặt 1 chiếc vé về nước để tham dự The Masked Singer Vietnam.

Sau đó, Lady Mây đã có phần trình diễn ấn tượng với ca khúc All By Myself, một trong những bản hit "định danh" giọng ca của diva Céline Dion đình đám toàn thế giới. Là một ca khúc đòi hỏi một âm vực rộng, All By Myself cũng không làm khó được chất giọng của Lady Mây. Phần cao trào của ca khúc được Lady Mây xử lí ấn tượng với giọng hát đầy năng lượng và kĩ thuật, khiến toàn bộ các mentor và khán giả tại trường quay sửng sốt.

Đến lúc này, phạm vi "điều tra" thu hẹp lại, cho rằng đây là một nữ ca sĩ thuộc thế hệ 9x, theo trường phái "diva" với chất giọng nội lực. Các dữ kiện sau đó của Lady Mây tiếp tục hé lộ: từng làm Quán quân của chương trình âm nhạc, sở hữu chất giọng theo trường phái vocalist thực lực.

Các mentor phân vân về "danh tính" Lady Mây.

Những cái tên tiếp tục được các mentor đưa ra gồm: Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Nhật Thủy, Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc,.. Ở phía dưới phần bình luận, khán giả cũng rôm rả bàn tán, bên cạnh các lựa chọn giống như các mentor, khán giả cũng đưa ra cái tên Myra Trần. Nhưng cái tên Hương Tràm vẫn chiếm đa số.

- Hát giọng khủng thế này, lại còn bay từ Mỹ về thì chỉ có thể là Hương Tràm

- Chính là Hương Tràm mới xử lí kiểu đấy được.

- Giọng khỏe và khủng thế này không thể nào là người khác ngoài Hương Tràm

- Cũng có thể là Myra Trần hoặc Nhật Thủy.

- Dương Hoàng Yến hay Võ Hạ Trâm thôi.

Nhân vật Lady Mây cho đến cuối cùng của tập 1 vẫn chưa lộ diện. Liệu cô có phải thực sự là Hương Tràm bí mật về nước ghi hình hay không, khán giả sẽ phải chờ đợi những tập kế tiếp của The Masked Singer Vietnam.

Gif: cắt màn hình

