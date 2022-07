Nếu không phải Jack và Hương Tràm, thân phận của Chàng Lúa - Lady Mây trong The Masked Singer Vietnam liệu có thể là ai?

Sau tập 1 The Masked Singer Vietnam chính thức lên sóng vào tối 16/7, chương trình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Không chỉ nổi bật với chất lượng hình ảnh và âm thanh, sân chơi này còn gây tò mò về thân phận của các nhân vật được ẩn đi sau lớp mặt nạ. Đặc biệt đáng chú ý nhất là 2 ca sĩ bí ẩn với nghệ danh Chàng Lúa - Lady Mây, nhiều cái tên đình đám được đưa ra như Jack - Hương Tràm bởi lối hát hay những "võ đoán" từ phía các giám khảo Tóc Tiên, Trấn Thành, Minh Hằng và Wowy. Tuy nhiên sau 1 ngày lên sóng, nhiều dữ liệu lại khiến khán giả cho rằng Chàng Lúa và Lady Mây thực chất là Nal và Myra Trần.

Chàng Lúa - Lady Mây

Chàng Lúa liệu có thật sự là Nal - 1 hiện tượng từng chiếm trọn spotlight trên TikTok?

Tại tập 1 The Masked Singer Vietnam, ca sĩ bí ẩn thứ 3 đã chọn hình tượng để hóa thân là Chàng Lúa. Trước khi bắt đầu phần trình diễn của mình, anh chàng bí ẩn đã gợi ý về thân thế như: "Tôi chọn biến thành Chàng Lúa vì tôi sinh ra ở 1 trong những vựa lúa lớn màu mỡ. Cũng như bao cây lúa khác, tôi cố gắng rèn luyện bản thân để có thể cho ra những hạt gạo thơm ngon nhất nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sóng gió có lúc mạnh lúc yếu nhưng tôi vẫn quyết đương đầu, từ bỏ lớp vỏ cũ, tôi khoác lên mình 1 diện mạo mới và tôi trở thành 1 giống lúa được nhiều người yêu thích".

Chàng Lúa

Từ thông tin Chàng Lúa sinh ra ở một trong những vựa lúa màu mỡ, hội đồng cố vấn đều cho rằng nhân vật mascot này có thể là "con nhà giàu" hoặc ở những khu vực thường trồng lúa là cả miền Tây lẫn miền Bắc. Nhiều cái tên đã được dàn cố vấn đưa ra như: Quốc Đại, Quang Lê, Dương Ngọc Thái,... Đặc biệt, Wowy còn khẳng định chắc nịch đó là Jack sau khi nhìn thấy dữ kiện "G5R", tên của nhóm nghệ sĩ Underground nơi anh thuộc về. Tuy nhiên với thông tin này và suy đoán của Tóc Tiên khi cho rằng Chàng Lúa là 1 hiện tượng mạng thì ngay lập tức Trấn Thành gọi tên Nal.



"G5R" xuất hiện trong clip dữ kiện về Chàng Lúa

Nal - Chủ nhân bản hit Rồi Tới Luôn gây "bão" 1 thời

Được biết chàng trai này tên thật là Hồ Phi Nal, sinh năm 1997 và là một người con của xứ sở Sen Hồng, Đồng Tháp (đây cũng là vựa lúa lớn thứ ba của Việt Nam). Và sản phẩm âm nhạc xuất sắc nhất - Rồi Tới Luôn của anh chàng cũng được "điểm tô" thêm bởi qua bàn tay khéo léo của producer SinKra - thành viên của G5R.

Nal có nhiều thông tin khá khớp với Chàng Lúa

Với việc sở hữu chất giọng vô cùng mới lạ, độc đáo và khả năng sáng tác giai điệu hết sức bắt tai, Nal đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình qua các ca khúc như: Giọt Sầu Trên Mi, Đâu Còn Đây, Thiên Địa, Cô Đơn Dành Cho Ai,... và nổi bật nhất là bài hát viral trên khắp các mạng xã hội - Rồi Tới Luôn.

Không phải Hương Tràm, Lady Mây phải chăng là Myra Trần?

Kết lại tập đầu tiên của The Masked Singer Vietnam bằng 1 giọng hát cực kỳ nội lực, ca sĩ với nghệ danh Lady Mây gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khi gợi ý về thân thế của mình, Lady Mây chia sẻ: "Tôi được mọi người đón nhận trong chỉ 1 đêm duy nhất... I Will Always Love You". Ngay từ khi nghe những gợi ý đầu tiên với cụm từ I Will Always Love You, Trấn Thành đã lập tức "nhảy số" và cho rằng đó là Hương Tràm.

Tuy nhiên, các dữ kiện sau đó của Lady Mây tiếp tục hé lộ: từng làm Quán quân của chương trình âm nhạc, sở hữu chất giọng theo trường phái vocalist thực lực và với câu nói "chỉ 1 đêm duy nhất" làm nhiều người nhớ ngay đến Myra Trần.

Myra Trần

Trần Minh Như (Myra Trần) sinh năm 1999 tại An Giang, cô nàng sở hữu giọng hát ấn tượng và tình yêu âm nhạc mãnh liệt. Với tỷ lệ bình chọn áp đảo trên 41%, Minh Như chính thức trở thành quán quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa hai. Đây là thông tin vô cùng sát với dữ kiện của Lady Mây.

Trần Minh Như trở thành Quán quân của X-Factor mùa thứ 2

Với câu nói "chỉ 1 đêm duy nhất", nhiều người liên tưởng đến phần thể hiện One Night Only của Myra Trần tại cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Mỹ. Các giám khảo như Lionel Richie, Katy Perry và Luke Bryan liên tục tỏ ra phấn khích và thích thú từ những câu hát đầu tiên của cô nàng.



Tuy không thể đi sâu vào đấu trường âm nhạc thế giới, nhưng hành trình lọt vào top 40 American Idol 2019 chính là một bước ngoặt đầy kì diệu và tự hào của Myra Trần.

Myra Trần xuất sắc chinh phục 3 vị ban giám khảo nổi tiếng tại cuộc thi American Idol

