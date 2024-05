Phản ứng của Lưu Thiên Hương khi được hỏi về thu nhập sau khi nghỉ dạy ở Nhạc viện: Bật cười!

Chiều 2/5, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng ekip của cô đã tổ chức buổi họp báo ra mắt nam ca sĩ tân binh Felix (Á quân The Voice Kids 2015 - Tiến Quang). Trao đổi riêng bên lề buổi họp báo, Lưu Thiên Hương cũng có nhiều chia sẻ về việc giáo dục, dạy dỗ lứa thế hệ nghệ sĩ trẻ để góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Đặc biệt, khi được hỏi về việc liệu thu nhập của Lưu Thiên Hương có bị ảnh hưởng sau khi cô ngừng hợp tác với Nhạc viện TP.HCM, nữ nhạc sĩ/ NSX âm nhạc bật cười.

Lưu Thiên Hương chia sẻ bên lề buổi họp báo ra mắt của nam ca sĩ Felix - Á quân The Voice Kids 2015.

Lưu Thiên Hương chia sẻ: "Nhạc viện là nơi để các bạn cống hiến thôi. Với nghệ sĩ làm nghề nhiều năm như Hương thì vấn đề thu nhập luôn là tế nhị. Tôi là nhạc sĩ, vừa làm producer, còn nghề dạy học chỉ là 1 trong những nghề của tôi thôi, nghề mà tôi duy trì nhiều năm vì muốn 1 bạn hát tác phẩm của mình phải có kĩ thuật thanh nhạc tương đối tốt.

Tôi đã làm công việc này hơn 20 năm rồi nhưng đó không phải thu nhập chính của tôi! Ai làm ở nhà nước đều biết mức thu nhập ấy, không phải vì thu nhập mà tôi cộng tác với Nhạc viện. Tôi muốn giáo dục thế hệ trẻ, truyền đạt kinh nghiệm của tôi bên về thanh nhạc, kĩ năng sân khấu,...".

Lưu Thiên Hương cùng học trò Felix.

Trước đó, vào giữa tháng 1, vụ việc Lưu Thiên Hương tố bị đồng nghiệp là giảng viên Võ Thị Minh Huyền cùng giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM ném điện thoại vào người thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau đó không lâu, cả hai đã tham gia buổi họp mặt hòa giải tại trường. Trong buổi làm việc, sau khi trình bày về sự việc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên Võ Thị Minh Huyền đều thừa nhận lỗi của mình trong sự việc vừa qua và gửi lời xin lỗi Nhạc viện TP.HCM vì để sự việc không hay gây ảnh hưởng đến hình ảnh đội ngũ giảng viên, ban quản lý, lãnh đạo nhà trường.

Sau ồn ào, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương quyết định nghỉ việc ở Nhạc viện TP.HCM. Lưu Thiên Hương nói tinh thần cô bị ảnh hưởng và xin nghỉ dù trước đó đã xác nhận tiếp tục giảng dạy vì nhà trường đang trong quá trình hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp, không muốn cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc. Sau đó, phía Nhạc viện có gửi thư mời cộng tác trở lại song cô từ chối.

Hiện tại, Lưu Thiên Hương tập trung cho công ty STAV phát hiện và đào tạo các nghệ sĩ trẻ, trong đó bao gồm nam ca sĩ Felix. Sau 9 năm được nhạc sĩ/ nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương dìu dắt, Á quân The Voice Kids 2015 Tiến Quang (nghệ danh Felix) đã trình làng EP đầu tay cùng MV debut.

Lưu Thiên Hương cùng các học trò trong buổi họp báo.

MV debut mang tên Love YourSelf cùng E.P đầu tay gồm 4 ca khúc Love Yourself, Gặp lại người yêu cũ, Em ưng ý chưa và Let’s get party. Được biết cả 4 ca khúc của E.P đầu tay của Felix đều do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác và trực tiếp sản xuất.

Về phần Tiến Quang, sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 anh chàng đã nhận được không ít lời mời biểu diễn. Tuy nhiên giọng ca sinh năm 2003 không đi diễn nhiều mà chuyên tâm hoàn thành hết chương trình văn hóa trên ghế nhà trường và tập trung rèn luyện để có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp với hành trang vững vàng.

Nói về nhà sản xuất Lưu Thiên Hương không chỉ là người thầy dạy thanh nhạc cho Tiến Quang mà còn như một người thân trong gia đình, một người cô, một người mẹ thứ 2. Nữ nhạc sĩ luôn hiểu rõ sở trường của Tiến Quang và mong muốn cậu học trò trở thành nghệ sĩ trình diễn vừa có thể hát live tốt lại vừa thuần thục vũ đạo, làm chủ sân khấu và giao lưu tương tác với khán giả. Do đó, cả hai cô trò đều thống nhất để Tiến Quang phát triển phong cách cũng như theo đuổi dòng nhạc Pop dance & Soul.