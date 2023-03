Hương Giang nói gì về ồn ào thái độ của thí sinh Huỳnh My tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam?

Trong tập thứ 3 của chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, phần đôi co căng đét của thí sinh Huỳnh My và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong vòng loại đã tạo nên cuộc tranh luận xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự việc này được Hương Giang đánh giá là rất "khinh khủng", còn Chế Nguyễn Quỳnh Châu thừa nhận "không thể chấp nhận được". Ngay sau khi Chế Nguyễn Quỳnh Châu quyết định loại Huỳnh My thì với vai trò là host của chương trình, Hương Giang cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm riêng.

Cụ thể, Hương Giang nói lên sóng chương trình: "Mùa 1 bọn em cũng đã trải qua một trường hợp tương tự, nhưng mỗi một thí sinh giống như bọn em cùng với tất cả bọn chị vẫn chung tay, vẫn tiếp tục. Cộng đồng nào cũng sẽ có người này người kia, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc. Sau vòng thi này chúng ta tiếp tục, chúng ta tích cực hơn nữa, mang lại hình ảnh tốt hơn nữa".

Hương Giang thẳng thắn chia sẻ quan điểm sau khi chứng kiến sự việc của Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu

Dù đang rất sốc và ngỡ ngàng với thái độ của Huỳnh My nhưng Hương Giang cũng lập tức nhắc nhở 3 thí sinh Hà Đan - Shinsa Phạm - Kỳ Hân: "Chính các em cũng không được chùn bước dù có bất kỳ ai họ muốn cư xử như thế nào cũng được nhưng mà bọn em vẫn phải là những người cư xử chuẩn mực và tuyệt đẹp. Chị tự hào vì 3 bọn em có thể thiếu kỹ năng này, kỹ năng kia nhưng rõ ràng 3 bọn em có thái độ rất là tuyệt vời".

Thái độ của Huỳnh My khiến các giám khảo chương trình ngỡ ngàng

Ngoài ra, ở cuối tập 3 Hương Giang còn nghiêm khắc nhắn gửi các thí sinh ở lại của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam: "Vừa rồi các em có biết chuyện gì xảy ra trong vòng loại không? Một thái độ vô cùng kinh khủng của một thí sinh khi bạn ấy nghe tin mình bị loại. Thật sự điều đó rất là đáng tiếc, chị muốn nhắc các thí sinh còn lại: Sẽ chỉ có một người chiến thắng cuối cùng, không lẽ lúc nào bọn em cũng cư xử như một người thua cuộc hay sao?. Cho nên các huấn luyện viên hãy cùng đồng hành với chương trình, song song với việc dạy các kỹ năng để trở thành một Beauty queen (Nữ hoàng sắc đẹp), hãy luôn luôn nhắc nhở các bạn ấy về thái độ".

Hương Giang cho rằng Huỳnh My đã có một thái độ vô cùng kinh khủng trong vòng loại

Liên quan đến vụ việc này, giám khảo Hoàng Song Hà cũng lên tiếng: "Thật ra chị hơi sốc, chị biết lí do vì sao mà nhiều người không có thiện cảm với cộng đồng LGBT. Và vừa trôi chị vừa chứng kiến một trong những lí do đó, thái độ hơn trình độ. Các em đều nhìn thấy, giám khảo đã nhìn thấy và mọi người ở đây đều nhìn thấy, các em chưa đủ điều kiện để trở thành một Miss International Queen (Hoa hậu chuyển giới quốc tế).

Điều chị kỳ vọng ở các em là các em phải thật sự năng lượng, chúng ta phải làm thế nào để tất cả mọi người nhìn thấy rằng LGBT là những người có học thức, có nhận thức, biết lắng nghe, biết sửa chữa, biết nhận lỗi, biết cố gắng".

Chia sẻ với chúng tôi về thái độ của Huỳnh My sau khi xảy ra sự việc, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nói: "Thật sự lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn là thấy trách. Vì Châu không biết bạn có chịu nhiều uất ức ở ngoài không mà khiến bạn thể hiện như vậy. Đó là lý do Châu im lặng không phản kháng gì. Châu nghĩ nói lời tổn thương không phải là cách để làm bạn hiểu. Nếu làm lại thì Châu vẫn chọn im lặng.

Quay xong tập đó thì My đã bỏ ra khỏi set. Nhưng khi Châu ra ngoài đầu đường đợi xe thì có gặp My đứng đó. My có hỏi Châu là: 'Ê nãy tui nói vậy bà có buồn không?', Châu có trả lời: 'Buồn chứ sao không bà'. Rồi cả hai không nói gì với nhau nữa".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ lý do im lặng khi bị công kích: "Châu nghĩ nói lời tổn thương không phải là cách để làm bạn hiểu"

Ảnh: Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam