"Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam" câu view bằng tính xấu của thí sinh, liệu có xứng danh cuộc thi nhan sắc?

Từ khi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 lên sóng, Lý Huỳnh My - mỹ nhân đến từ An Giang đã trở thành nhân tố được bàn tán khắp các diễn đàn sắc đẹp.

Sở dĩ Huỳnh My dễ dàng "chiếm spotlight", được công chúng chú ý cũng chính vì thí sinh này từng có thái độ gây tranh cãi ở mùa 1. Khi đó, người đẹp chuyển giới khẳng định không tham gia cuộc thi nào nữa nhưng giờ đây lại thay đổi ý định vì muốn trở thành "niềm tự hào cho gia đình". Tuy nhiên, sau 3 tập phát sóng của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, những gì mà Huỳnh My nhận về toàn là những bình luận mỉa mai, chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng sau khi theo dõi phần thể hiện của cô trong chương trình.

Đồng ý rằng Lý Huỳnh My đã có thái độ không tôn trọng các giám khảo, còn làm tổn thương cả Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi nói đến việc chưa được đi thi quốc tế. Thế nhưng liệu thí sinh đội Thủy Tiên có đáng phải trở thành nạn nhân của "bạo lực mạng" vì phần khai thác từ phía ekip chương trình?

Huỳnh My bị "ném đá" dữ dội sau 3 tập phát sóng Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Ảnh: Cắt từ chương trình)

Người đẹp Huỳnh My có thay đổi như đã hứa?

Lần thứ 2 tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, không thể phủ nhận rằng Huỳnh My đã có những nỗ lực thay đổi nhất định. Tuy vẫn còn gây tranh cãi về biểu cảm cứng đờ khi chụp ảnh trong tập 2 nhưng cô vẫn được khen ngợi vì có hành động tinh tế.

Theo đó, không ném hoa cưới như thí sinh khác trong đội, Huỳnh My đã thể hiện sự tôn trọng đối với nhà tài trợ bằng việc đặt để hoa cưới nhẹ nhàng trước khi thực hiện các set chụp khác.

Huỳnh My vẫn có hành động được khen ngợi bên cạnh loạt tranh cãi sau 3 tập phát sóng (Ảnh: Cắt từ chương trình)

Một khán giả theo dõi Huỳnh My ở cả 2 mùa Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam cũng nhận xét: "Tôi nhìn thấy được ở Huỳnh My cũng có phần cố gắng thay đổi, em ấy thể hiện phong cách sống, bộc lộ cảm xúc với tính cách rất chân thật từ con người mình".

Biết tin bản thân phải vào vòng loại, Huỳnh My đã bật khóc nức nở. Đối mặt với các giám khảo, cô cũng không kìm được nước mắt khiến Dược Sĩ Tiến phải nhắc nhở: "My bình tĩnh, mạnh mẽ lên em. Đừng để chuyện cũ lặp lại. Cố gắng bình tĩnh". Điều này cho thấy Huỳnh My cũng đã đặt mục tiêu khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam là được vào sâu các vòng trong, được chạm đến vương miện chứ không hẳn là muốn "tạo drama" để tìm kiếm sự nổi tiếng.

Huỳnh My nước mắt giàn giụa khi biết bản thân bị đưa vào phòng loại (Ảnh: Cắt từ chương trình)

Trong tập 3 vừa lên sóng, người đẹp chuyển giới An Giang cũng đã thừa nhận bản thân cố gắng rất nhiều, nhưng cô đồng thời đặt câu hỏi về chuyện ekip luôn "cố tình chèn ép" mình: "Em tự tin là mình có một gương mặt Hoa hậu nhưng hôm nay em đã bị make up thành một tone không phù hợp, ekip luôn làm tóc cho em bị rối, bị xù làm các kiểu để cho em xấu xí đi từng ngày... Tại sao ekip lại liên tục make up cho mình trễ hơn người khác? Em chỉ mong ở đây có một sự công bằng, chính xác, thực tế, uy tín".

Dù rằng hành động không tôn trọng các giám khảo, tổn thương Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu của Huỳnh My là sai, nhưng việc người đẹp chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề gặp phải trong hậu trường với ekip là điều khán giả không thể kiểm chứng. Việc thí sinh lên tiếng để bảo vệ quan điểm cũng như lợi ích cá nhân của mình cũng không phải là vấn đề đáng để bị lên án.

Đi thi nhan sắc để rồi bị phô bày hết những điểm xấu?

Các cuộc thi nhan sắc từ xưa đến nay là nơi tôn vinh nét đẹp của người tham gia. Đó là nét đẹp hình thể, trí tuệ, là kỹ năng và bản lĩnh của một con người. Và đó có lẽ là lí do mà hầu hết các cuộc thi uy tín trên thế giới, không phải cuộc thi nào cũng được tổ chức thành truyền hình thực tế. Bởi lẽ truyền hình thực tế là phơi bày hết tất cả những nét tính cách của người chơi, thậm chí tô đậm bằng loạt tình huống kịch tính khó lường.

Là ekip sản xuất một chương trình về nhan sắc, lựa chọn đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế nhưng Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lại phơi bày "mặt tối" của thí sinh để công chúng phán xét và chì chiết một cách không thương tiếc. Chương trình đã được thu hình sẵn, ban tổ chức hoàn toàn có thể chọn lọc, cắt ghép hay chủ động cắt bỏ đi những phần gây tranh cãi, để bảo vệ thí sinh ghi danh cuộc thi của mình. Thế nhưng suốt các tập phát sóng qua, Huỳnh My đã trở thành "con mồi truyền thông" béo bở, nhận "gạch đá" về mình và khiến Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ở tập 3, phần trả lời đầy thái độ của Huỳnh My được ekip phát sóng với những phát ngôn đáng chú ý (Ảnh: BTC)

Việc giữ hình ảnh cho thí sinh thi nhan sắc không chỉ dừng lại ở việc định hướng hình ảnh của một beauty queen (nữ hoàng sắc đẹp) trong mắt giới trẻ, lan truyền thông điệp tích cực, mà song song đó là bảo vệ sự riêng tư cũng như cuộc sống của các thí sinh. Từ sau hàng loạt những tranh cãi trong 2 tập phát sóng gần nhất của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Huỳnh My trở thành nạn nhận "bạo lực mạng". Thí sinh đội Á hậu Thủy Tiên bị công chúng tràn vào để lại bình luận mắng chửi cô vì không tôn trọng giám khảo, vì có thái độ không tốt trên chương trình thực tế. Loạt ảnh nhạy cảm trong quá khứ của Huỳnh My cũng bị netizen đào lại và chia sẻ rộng rãi trên MXH. Dù câu chuyện bị đối xử bất công trong chương trình chưa được ngã ngũ nhưng nữ thí sinh trẻ tuổi đã bị tấn công ngay trong đời sống cá nhân.

Trước những ồn ào của thí sinh cuộc thi mình, giám khảo và ekip Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lại có động thái muốn "đổ thêm dầu vào lửa". Fanpage chính thức của Hương Giang - nhà sản xuất chương trình liên tục đăng tải những khoảnh khắc gây tranh cãi của Huỳnh My. Giám khảo Hoàng Song Hà còn đòi đăng tải "bản full" để thấy được thái độ của thí sinh đội Á hậu Thủy Tiên. Các thành viên trong ekip cũng để lại bình luận hướng dư luận tiếp tục chỉ trích Huỳnh My.

Fanpage chính thức của Hương Giang liên tục đăng tải về những khoảnh khắc của Huỳnh My để "câu view" cho chương trình (Ảnh: Chụp màn hình)

Giám khảo Hoàng Song Hà và thành viên trong ekip "đổ thêm dầu vào lửa" (Ảnh: Chụp màn hình)

Ekip Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam càng khiến Huỳnh My bị "ném đá" dữ dội (Ảnh: Chụp màn hình)

Ranh giới mong manh giữa câu view và giải trí

Lựa chọn thực hiện truyền hình thực tế là nước đi luôn luôn ẩn chứa đầy nguy hiểm. Hương Giang không dưới một lần bị khán giả chê trách về những nội dung kịch tính quá đà, mà gần đây nhất là những trận đấu khẩu không ngừng của bộ đôi Hà Anh - Xuân Lan, hay trước đó là những lần làm lố của Dược sĩ Tiến, những phát ngôn nảy lửa của Đoàn Di Băng... Hương Giang biết rõ khán giả của mình đang cần những gì. Tuy nhiên, đôi khi cái mà cô mang lại chỉ giải quyết được nhu cầu giải trí, thỏa mãn tâm lý thích drama của một bộ phận khán giả mà quên cân đo, đánh giá phù hợp hướng tới người xem đại chúng.

Một cuộc thi nhan sắc, lựa chọn đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế như Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nên chăng hãy xem xét thật kỹ cách đối đãi với thí sinh. Nếu sự giải trí của một số khán giả lại khiến các cô gái cảm thấy tổn thương thì có lẽ đã đến lúc cần sự thay đổi.